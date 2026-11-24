Un informe técnico de INGEMMET alerta sobre el preocupante estado del LUM, revelando hundimientos de hasta 10 cm y grietas. Descubre los riesgos geológicos y las recomendaciones para su estabilización. Buenos Días Perú

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El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), ubicado en el distrito limeño de Miraflores, enfrenta problemas relacionados con las condiciones geológicas del terreno sobre el cual fue construido. Las características del suelo y la proximidad de un acantilado representan factores de riesgo para la infraestructura del recinto.

La situación también pone en atención las condiciones de seguridad de los espacios cercanos al museo. Las deformaciones detectadas en el terreno y el deterioro de algunos elementos estructurales forman parte de los hallazgos recogidos en una evaluación técnica del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

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El caso expone las dificultades que pueden surgir en construcciones ubicadas sobre terrenos intervenidos o depósitos de materiales que no cuentan con suficiente consolidación. En este sector de Miraflores, las condiciones del subsuelo se relacionan con antiguos procesos de erosión y posteriores trabajos de relleno.

A estos factores se suma la exposición del área frente a posibles movimientos sísmicos. Un evento de moderada o fuerte intensidad podría reactivar procesos de inestabilidad en los acantilados y generar afectaciones tanto en las edificaciones como en las vías de acceso y otros elementos próximos.

INGEMMET detectó hundimientos y fisuras en las instalaciones del LUM

El estudio del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico identificó hundimientos de hasta 10 centímetros en la explanada del museo, además de fisuras y condiciones de inestabilidad que podrían agravarse ante movimientos sísmicos. Captura de video

Uno de los principales hallazgos de la evaluación técnica corresponde a las deformaciones registradas en la explanada del Lugar de la Memoria. Según el informe del INGEMMET, esta superficie presenta hundimientos de hasta 10 centímetros, una condición que evidencia problemas de estabilidad en el terreno.

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El estudio también identificó fisuras en las estructuras del recinto. Estas señales forman parte de las afectaciones que requieren atención debido a las características del suelo donde se levantó el edificio.

La evaluación establece que la infraestructura se encuentra sobre depósitos de relleno no consolidados. Estos materiales, incorporados mediante intervenciones humanas, pueden presentar condiciones de inestabilidad y favorecer desplazamientos del terreno.

La presencia de estos depósitos también se relaciona con la transformación de las laderas del sector. De acuerdo con la explicación técnica recogida en el informe, determinadas zonas presentan erosiones que forman surcos de grandes dimensiones, conocidos como cárcavas.

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El terreno presenta antiguos depósitos de desmonte y materiales de relleno

Las condiciones geológicas del entorno del LUM están vinculadas con procesos de erosión que afectaron las laderas antes de las intervenciones urbanas. Con el paso del tiempo, algunas de estas depresiones fueron cubiertas con depósitos de origen antrópico, entre ellos materiales de relleno y desmonte.

Un especialista del INGEMMET explicó que sobre estos depósitos se habilitaron posteriormente distintas infraestructuras, entre ellas carreteras y vías de acceso. Como parte de esa descripción, mencionó la calle San Martín.

La presencia de materiales sin consolidación suficiente representa un factor que puede comprometer la estabilidad de las superficies construidas sobre ellos. Por esa razón, las condiciones del terreno constituyen uno de los aspectos centrales de la evaluación realizada en el sector.

El problema no se limita a las instalaciones del museo, pues las características geológicas también pueden afectar otras construcciones ubicadas en las proximidades de las laderas y los acantilados.

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Acantilado próximo al museo presenta peligro de derrumbes y caída de rocas

La sede del Lugar de la Memoria se ubica junto al acantilado de la Costa Verde en Miraflores, donde el INGEMMET identificó peligros de derrumbes y deslizamientos.

Otro de los riesgos identificados corresponde a los procesos de desprendimiento de rocas y derrumbes en el acantilado adyacente al Lugar de la Memoria. La inestabilidad de estas formaciones representa una amenaza para las zonas situadas tanto en la parte superior como en la inferior de las laderas.

El INGEMMET también identificó peligros geológicos en otros sectores de Lima, entre ellos Miraflores, San Isidro y Chorrillos. En estas áreas, los estudios técnicos registraron derrumbes, caída de rocas y deslizamientos que podrían reactivarse ante movimientos sísmicos de moderada o fuerte magnitud.

Un especialista del organismo advirtió sobre las posibles consecuencias de estos procesos: “Estos peligros, al reactivarse, podrían generar efectivamente afectación en las obras de infraestructura, carreteras, en la parte baja de los acantilados y en la parte alta, los elementos expuestos, que son las viviendas, que están muy próximos a los acantilados”.

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La advertencia comprende distintos elementos urbanos expuestos a los movimientos del terreno. En la parte inferior de los acantilados, las carreteras y otras infraestructuras podrían resultar afectadas por los desprendimientos. En las zonas superiores, las viviendas próximas a los bordes también forman parte de los espacios vulnerables.

¿Qué medidas recomendó el INGEMMET para reducir los riesgos?

Frente a los peligros identificados, el informe técnico del INGEMMET plantea intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de estabilidad del terreno y reducir la exposición ante posibles desprendimientos.

Entre las recomendaciones figura el mejoramiento de las condiciones del suelo sobre el cual se encuentra la infraestructura. Esta medida apunta a atender los problemas asociados con los depósitos de relleno no consolidados y las deformaciones detectadas en la explanada.

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El organismo también recomendó estabilizar los taludes del acantilado para disminuir las posibilidades de derrumbes y caída de rocas. Esta intervención resulta relevante por la proximidad de las formaciones inestables a las áreas construidas.

Otra de las acciones señaladas consiste en reemplazar las geomallas deterioradas que cumplen la función de contener el material desprendido. Estos elementos forman parte de las medidas de protección instaladas en las laderas y requieren condiciones adecuadas para cumplir su función.