Marcos Lliuya vuelve a La Incontrastable, su hogar. - Crédito: Sport Huancayo

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Sport Huancayo no solo se ha metido de lleno en las renovaciones del plantel, también ha dado inicio a las contrataciones, aprobadas por el entrenador Richard Pellejero, para la siguiente temporada, la cual tendrá ribetes históricos por lo que será una tercera participación en la CONMEBOL Libertadores.

El primer futbolista confirmado para el periodo 2027 es ni más ni menos que Marcos Lliuya, viejo conocido de la institución huancaína que empezó su etapa profesional en La Incontrastable hasta convertirse en un histórico al totalizar más de 300 partidos en la máxima categoría.

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Marcos Lliuya enfrentando a Universitario en el Monumental. - Crédito: Difusión

El ‘rojo matador’ anunció su incorporación con un caluroso mensaje propalada en sus canales sociales: “¡Regresa uno de los nuestros! Marcos Lliuya vuelve a Sport Huancayo para escribir nuevas páginas juntos. ¡Bienvenido a casa, Marcos! La historia continúa”.

Lliuya, de 34 años, se ha unido por segunda vez al bloque huancaíno tras finalizar su etapa en la Universidad Técnica de Cajamarca, donde vivió un auténtico descalabro al perder la categoría de una manera deshonrosa.

A materia personal, sin embargo, el menudo jugador se apuntó con muy buenos números en el ‘gavilán del norte’: 7 goles y 5 asistencias en 36 duelos oficiales.

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Un año antes, el hábil mediocentro vivió un episodio idéntico con Alianza Universidad, club que lo albergó tras su marcha de La Incontrastable. Allí poco o nada pudo hacer para evitar el descenso, su primero desde que debutó por allá en el 2015.

Marcos Lliuya disputó nueve temporadas ininterrumpidas con Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

La operación retorno por Marcos Lliuya era un secreto a voces. Las autoridades del Sport Huancayo tomaron partida para convencerlo de volver a su hogar, aunque con la salvedad que ahora cuenta con la histórica vitola de ganador del Torneo Clausura 2026.

Sin la posibilidad de mantenerse en UTC, Lliuya vio que la oportunidad de volver al ‘rojo matador’ no debía dejarla pasar. Así las cosas, se instalaron los diálogos formales entre las partes involucradas y se solventó el fichaje antes del cierre del curso actual.

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En el club entienden que incorporar al ’10′ va más allá de lo futbolístico, porque acaban de arropar a un referente con todas las letras que llegará para sumar y guiar a los más jóvenes, sobre todo en la inminente participación de la Copa Libertadores 2027.

Con Marcos Lliuya en la planificación, el técnico Richard Pellejero tendrá a sus órdenes a un profesional íntegro y entregado al creciente Sport Huancayo. Con su sola presencia, además, tendrá soluciones varias para la confección del mediocampo.

Marcos Lliuya, de 34 años, es un ídolo en Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Lliuya reúne características de muy buen fútbol que acreditarán su nivel en un corto tiempo: dominante en área contraria con balón dominado, habilidoso con los traslados tanto por el centro como por los lados y dueño de un espléndido golpeo de media distancia.

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El hijo pródigo de Huancayo, ahora, se alista para dar inicio a un nuevo capítulo en su carrera. Llega a la ciudad donde es un mito para reforzar el mediocampo y dotarlo de jerarquía. Tan solo será cuestión de tiempo para que haga lo suyo y se vuelva en el líder del nuevo proyecto de Pellejero.