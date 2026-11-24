La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capacidad de respuesta hospitalaria frente al dengue atraviesa un momento crítico en el Perú. Áncash y Lambayeque registran el 100% de ocupación de sus camas de cuidados intensivos (UCI), por lo que ya no cuentan con espacios disponibles para recibir a nuevos pacientes que requieran atención especializada, según informó el analista de datos Juan Carbajal.

El reporte oficial de oferta hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa), actualizado al 24 de noviembre de 2026, muestra que Lambayeque tiene sus 42 camas UCI ocupadas, mientras que Áncash mantiene ocupados sus 26 espacios. La situación también preocupa en otras regiones del norte, donde la disponibilidad es cada vez más reducida.

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En Piura, el 90,2% de las camas UCI se encuentra ocupado y solo quedan cinco disponibles. La Libertad registra una ocupación del 92,1%, también con cinco espacios libres. Sin embargo, tres pertenecen al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte, por lo que la disponibilidad para pacientes de otras especialidades se reduce a dos camas. A nivel nacional, 22 unidades UCI están ocupadas por pacientes con dengue, una cifra cercana al máximo registrado durante el año, de 24 camas, el pasado 17 de noviembre.

Un informe del Ministerio de Salud de Perú señala la ocupación total de las camas de cuidados intensivos en Lambayeque y Áncash, con veintidós pacientes internados por dengue a nivel nacional. (Foto: X / Juan Carbajal)

Áncash y Lambayeque concentran la mayor presión hospitalaria por el dengue

En Lambayeque, las 42 camas UCI registradas estaban ocupadas, según los datos difundidos por Carbajal a partir del reporte oficial de oferta hospitalaria. La situación comprende establecimientos como el Hospital Regional Lambayeque, el Hospital Regional Docente Las Mercedes y el Hospital Belén de Lambayeque.

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La región atraviesa una de las mayores incidencias de dengue del país. La Gerencia Regional de Salud informó que los contagios superaron los 20.000 casos, de los cuales 11.855 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio y 8.779 permanecían como probables.

El registro regional también acumulaba 45 fallecidos por dengue, según información recogida por RPP. Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Cayaltí, La Victoria, Lambayeque y Ferreñafe concentraban la mayor incidencia de casos.

Jenny Chiroque sentada en el hospital de La Merced, donde recibe tratamiento para el dengue en Paita, Perú, el 29 de febrero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

En Áncash, la disponibilidad de cuidados intensivos también llegó a cero, con 26 camas ocupadas de un total de 26. La región sumaba 3.843 casos confirmados y sospechosos de dengue durante 2026, de acuerdo con la Dirección Regional de Salud de Áncash.

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La presión asistencial ocurre después de que una gestante de 32 semanas falleciera en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote, tras ser referida desde el hospital La Caleta. El establecimiento informó que la paciente ingresó con un cuadro clínico complejo por dengue grave.

Con ese deceso, Áncash registró ocho muertes vinculadas al dengue en lo que va del año. Las provincias del Santa y Casma acumulaban la mayor cantidad de casos, mientras que entre las víctimas también figuraba un menor de 11 años, según datos difundidos por RPP.

Piura y La Libertad conservan pocos cupos para atención crítica

La disponibilidad en Piura también era limitada. El reporte al 24 de noviembre señaló que solo quedaban cinco camas UCI libres, con una ocupación de 90,2 %. En el Hospital de Especialidades de Sullana, los 19 espacios de cuidados intensivos estaban ocupados.

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La titular de EsSalud visita a un paciente con dengue en uno de los hospitales | Foto: EsSalud

Carbajal había advertido un día antes que dos de los cupos disponibles se encontraban en el Hospital Santa Rosa. La variación en la cantidad de camas libres evidencia que la oferta puede modificarse según los ingresos, altas y traslados que se produzcan en cada establecimiento.

En La Libertad, el registro consignó cinco camas libres y una ocupación de 92,1 %. Sin embargo, tres de esos espacios correspondían al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, por lo que el margen para la atención general se reducía a dos camas en hospitales de Trujillo.

El analista precisó que los datos sobre ocupación no deben interpretarse como un conteo exclusivo de pacientes con dengue. La alerta se centra en que la limitada capacidad disponible puede dificultar la admisión de personas que requieran manejo intensivo por complicaciones de esta enfermedad.

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El dengue mantiene presión antes de los meses de mayor incidencia

El Ministerio de Salud acumulaba 170 fallecidos por dengue en 2026 hasta el 23 de noviembre, de acuerdo con las cifras citadas por Carbajal. De ese total, 117 muertes estaban confirmadas y 53 permanecían en investigación.

Ana Pasapera, infectada de dengue, reza junto a su cama en el hospital de La Merced en Paita, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus provincias el 26 de febrero ante el aumento de los casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Lambayeque concentraba 46 decesos, con 37 confirmados y nueve en investigación. En La Libertad se contabilizaban 26 fallecidos, mientras Piura acumulaba 24. Las tres regiones reunían más del 55 % de los casos y muertes notificados a escala nacional.

Carbajal señaló que el repunte de casos, hospitalizaciones y defunciones se instaló en el norte desde hace cerca de dos meses. La alerta se produce antes del periodo en que usualmente se elevan los contagios, por lo que la disponibilidad de camas críticas se mantiene como un indicador relevante para la respuesta sanitaria.

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