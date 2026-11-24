Entradas para el Universitario vs Sport Huancayo: todos los detalles para asistir a la semifinal ida de la Liga 1 2026.

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Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán la primera semifinal de la Liga 1 2026 este domingo 29 de noviembre. De cara al partido de ida, el ‘rojo matador’ informó cómo será la venta de entradas para el encuentro en el estadio IPD de la ‘ciudad incontrastable’.

Precios de las entradas y dónde comprar

Sport Huancayo informó que las entradas para el partido ante Universitario de Deportes tendrán un precio único de 150 soles. El valor representa una reducción respecto de los boletos que se comercializaron para el choque entre ambos equipos por la fecha 17 del Torneo Clausura.

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El club busca asegurar una amplia presencia de aficionados huancaínos para que el estadio IPD luzca mayoritariamente rojo, ante la expectativa de que hinchas ‘cremas’ viajen al centro del Perú para apoyar a Universitario.

Los niños de hasta cinco años podrán ingresar sin costo, siempre que asistan acompañados por sus padres o familiares.

La venta presencial comenzará el miércoles 25 de noviembre en Tiendas Machete, ubicada en el jirón Loreto 839, en Huancayo. La atención será de 08:00 a 18:00 horas.

Los precios de las entradas para el Universitario vs Sport Huancayo.

Duda por el aforo

A pocos días de la primera semifinal, persiste la incertidumbre sobre el aforo disponible en el estadio IPD de Huancayo. La tribuna oriente se encuentra inhabilitada debido a que no reúne las condiciones de seguridad necesarias para recibir público, a raíz de problemas de infraestructura.

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No obstante, ese sector fue habilitado para el último partido del Torneo Clausura, pese a la restricción establecida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Por ello, aún no se conoce si la tribuna oriente volverá a abrirse para el duelo ante Universitario o si el encuentro solo contará con público en occidente.

Comunicado del IPD sobre la tribuna oriente del estadio de Huancayo.

Programación de las semifinales de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se medirán en una llave de ida y vuelta para determinar al equipo que enfrentará a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026. El primer partido se disputará en Huancayo y el segundo, que definirá la serie, se jugará en el estadio Monumental de Lima.

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Sport Huancayo será local en el estadio IPD de Huancayo para el choque inicial ante Universitario. Luego, la llave se trasladará a Ate, donde los ‘cremas’ intentarán sellar su clasificación a la definición del título ante su público.

La serie quedó programada de la siguiente manera:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

Universitario y Sport Huancayo se reencontrarán en las semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: ITEA

Universitario cerrará la semifinal en condición de local debido a que terminó mejor ubicado en la tabla acumulada. El equipo ‘merengue’ ocupó el segundo puesto, mientras que el ‘rojo matador’ finalizó sexto y accedió a esta fase tras ganar el Torneo Clausura.

L1 Max emitirá ambos compromisos de la semifinal, que también estarán disponibles a través de la aplicación Liga 1 Play. Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura de los dos encuentros en su sitio web.

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Entradas para la semifinal vuelta

Universitario de Deportes también difundió los precios de las entradas para el partido de vuelta de la semifinal ante Sport Huancayo, programado para el viernes 4 de diciembre en el estadio Monumental. Estos son los valores de los boletos:

Norte: S/50

Sur Familiar: S/50

Oriente: S/150

Occidente lateral: S/220

Occidente central: S/250

Butacas Negras Apuesta Total: S/700

Experiencia Crema: S/1.500

Palco Monumental: S/350