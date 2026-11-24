Varios transeúntes empujan un automóvil varado en una calle inundada por las intensas lluvias en Piura. (EFE / Malú Ramahí)

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que el Gobierno activó acciones de respuesta ante las lluvias y posibles inundaciones vinculadas al Fenómeno El Niño (FEN) en Piura.

El premier señaló que se movilizó personal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), se mantienen camiones disponibles y se evalúa el uso de maquinaria para atender las zonas que podrían resultar afectadas.

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Durante una visita a la región, el jefe del gabinete ministerial indicó que realizó un sobrevuelo sobre el cauce del río Piura junto a la comitiva llegó hasta Morropón. Según afirmó, las obras ejecutadas en la zona han incrementado la capacidad de contención de los ríos Tumbes y Piura.

“Con el general Rabanal hace unas horas hemos sobrevolado todo el cauce del río Piura. Incluso hemos llegado hasta la zona de Morropón. Hay un avance importante”, declaró.

Galarreta sostuvo que el río Tumbes puede soportar actualmente hasta 1.600 metros cúbicos de agua, frente a los 700 u 800 metros cúbicos que, según su versión, podía resistir antes de las intervenciones. También aseguró que el río Piura tiene una capacidad de 4.000 metros cúbicos.

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“Si no se hubiera hecho la obra, el río Tumbes ya se hubiera salido”, manifestó el presidente del Consejo de Ministros.

Dos motocicletas transitan por una calle anegada por las lluvias registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (Lambayeque Noticias)

Gobierno evalúa operación de maquinaria y preparación de albergues

El premier indicó que sostuvo una reunión con el gobernador regional para abordar la situación de las maquinarias disponibles en Piura. Explicó que existe un asunto pendiente relacionado con la certificación de los operadores, requisito vinculado a la garantía otorgada por la empresa que vendió los equipos al Gobierno Regional.

“Tenemos que resolver un tema relacionado a operadores que estén certificados, porque esa es la garantía de la empresa que ha vendido la maquinaria al Gore”, afirmó.

Galarreta agregó que el Ejecutivo ha dispuesto recursos para responder ante una emergencia. Entre las medidas mencionadas también figura la preparación de vehículos para trasladar tropas o apoyar labores de extracción de agua si se producen desbordes.

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“Ahí están listos los camiones para poder trasladar a las tropas cuando tengamos que hacer actividad, sacar el agua si es que sale”, dijo.

El jefe del gabinete, además, señaló que el Gobierno revisará campamentos a nivel nacional para alojar a personas en caso de inundaciones. Según afirmó, existen cerca de 400 espacios de este tipo distribuidos en el país.

“Vamos a ver uno hoy día porque también se va a trasladar algunas personas en el caso que hubieran inundaciones”, sostuvo. El premier indicó que la evacuación de familias puede complicarse cuando los residentes deciden permanecer en sus viviendas hasta que el nivel del agua aumenta.

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Finalmente, Galarreta afirmó que el Ejecutivo prevé medidas posteriores al FEN, entre ellas obras destinadas a reducir los efectos de futuros eventos climáticos.

“El fenómeno del Niño va a pasar y hay que levantarnos. Ahí viene toda la cantidad de obras que estamos pensando para que no vuelva a pasar cómo nos ha recibido hoy día este fenómeno del Niño”, señaló.