El defensor volvió al campo con una máscara protectora y sin fecha confirmada de regreso a la competencia oficial. La acumulación de amarillas suma un segundo factor de duda para Guede de cara al sábado. (Alianza Lima)

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El zaguero blanquiazul Renzo Garcés reapareció en los entrenamientos del primer equipo de Alianza Lima después de una ausencia provocada por una fractura en los huesos de la nariz. El club victoriano difundió el regreso a través de sus redes sociales con el mensaje “Está de vuelta”.

El defensor trabajó junto al plantel con una máscara protectora diseñada para resguardar la zona afectada de nuevos impactos. Su reincorporación a las prácticas llega en un momento sensible para el equipo de Pablo Guede, que afronta el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026 con la mira puesta en los playoffs por el título nacional. Sin embargo, el regreso al campo de entrenamiento no garantiza su presencia en el próximo compromiso oficial.

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La lesión que lo dejó fuera de la cancha y de la selección

El defensor sufrió una fractura nasal durante el triunfo ante Cienciano en Matute, lesión que lo obligó a abandonar el encuentro y perderse el compromiso frente a Los Chankas, además de los amistosos de Perú. (Alianza Lima)

Garcés se fracturó los huesos propios de la nariz durante la victoria por 1-0 ante Cienciano en Matute. El golpe recibido en el rostro obligó a su sustitución en pleno partido y derivó en un parte médico oficial emitido por el departamento médico de Alianza Lima, que confirmó la gravedad del cuadro.

La lesión no requirió intervención quirúrgica, pero lo dejó fuera del encuentro ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura y también de la convocatoria de la selección peruana para los amistosos de noviembre. Ya sin el yeso, el defensor retomó los trabajos con la máscara facial como medida de precaución para proteger el tabique durante los choques de entrenamiento.

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El zaguero, con pasado en Sporting Cristal, acumuló 32 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores a lo largo de la temporada, además de cinco goles convertidos. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado asciende a 1,3 millones de euros, cifra que lo sitúa entre los futbolistas mejor cotizados del plantel blanquiazul. Tiene contrato con la institución victoriana hasta diciembre de 2028.

Incógnita ante FC Cajamarca: ¿estará el sábado?

Alianza Lima afrontará la última jornada del Clausura con la expectativa de recuperar a una pieza importante de su defensa. Garcés trabaja con máscara, pero todavía no tiene asegurado un lugar en la convocatoria. (Alianza Lima)

Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca el sábado 21 de noviembre a partir de las 15.00 en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en el último partido del Torneo Clausura 2026. La participación de Garcés en ese encuentro aún no está confirmada.

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El cuerpo técnico evaluará su estado físico y su respuesta a los entrenamientos antes de tomar una decisión, y existe la posibilidad de que el cuerpo técnico opte por preservarlo como medida de precaución. A ese factor se suma un condicionante adicional: el defensor arrastra amonestaciones que podrían dejarlo al margen por acumulación de tarjetas amarillas.

El entrenador Pablo Guede aspira a contar con todas las piezas disponibles antes de ingresar a la fase de playoffs. La recuperación de Garcés representa una alternativa concreta para la zaga blanquiazul, aunque la decisión final dependerá de las evaluaciones médicas de las próximas horas.

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Un defensor clave para la recta final

Con presencia en la Liga 1 y la Copa Libertadores, el defensor acumuló 32 partidos y cinco goles durante la temporada. Su regreso ofrece una alternativa importante para reforzar la última línea en la etapa decisiva (Alianza Lima)

La evolución del zaguero adquiere relevancia especial en el contexto de una temporada en la que Alianza Lima busca coronarse campeón nacional. Garcés fue uno de los futbolistas con mayor continuidad en el equipo a lo largo del año, con presencia tanto en el torneo local como en la competencia continental. Su cotización en el mercado y su vínculo contractual vigente hasta 2028 subrayan el peso que tiene dentro del proyecto deportivo del club.

El cuerpo técnico definirá en las próximas horas si el defensor ingresa a la lista de convocados para el partido del sábado o si aguarda hasta los playoffs para volver a la competencia oficial. La máscara protectora, en tanto, seguirá siendo parte de su equipamiento mientras el área afectada complete su proceso de recuperación.

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