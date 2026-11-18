Nicolás Díaz sufrió un desgarro y no será parte del Alianza Lima vs FC Cajamarca. Crédito: Instagram Nicolás Díaz.

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Nicolás Díaz será baja en Alianza Lima para el último encuentro del Torneo Clausura ante FC Cajamarca. El defensor chileno terminó afectado tras el empate frente a Los Chankas en Andahuaylas y no estará disponible para Pablo Guede en la jornada que cerrará la fase regular del campeonato.

El desgaste del reciente compromiso le pasó factura al zaguero, que había cumplido una destacada labor en la última línea del cuadro victoriano. El cuerpo técnico deberá evaluar las alternativas para reemplazarlo en la defensa, en un partido que Alianza afrontará con la mirada puesta en la posterior definición por el título nacional.

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El periodista Gerson Cuba informó en su cuenta de X que el futbolista sufrió una lesión muscular. “Nicolás Díaz sufrió un desgarro y será baja en Alianza Lima para el duelo ante F.C. Cajamarca. El defensor central ya trabaja en su recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a las finales”, publicó.

El central chileno disputó 10 partidos del Clausura con el conjunto dirigido por Guede y se consolidó como una pieza de respaldo para una defensa que tuvo modificaciones a lo largo de la segunda parte de la temporada. Su ausencia se suma a la preocupación por el estado físico de otros integrantes del plantel en la recta final.

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Nicolás Díaz se pierde el duelo vs FC Cajamarca. Crédito: X Gerson Cuba.

Díaz ya inició su proceso de recuperación bajo supervisión médica. La prioridad de Alianza Lima será que el jugador pueda llegar en condiciones a los partidos definitorios de la Liga 1, instancia para la que el equipo de La Victoria ya aseguró su clasificación y en la que espera conocer a su rival.

Alianza Lima cierra el Torneo Clausura

Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la última fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 15:30 horas y será el último examen de los ‘blanquiazules’ antes de afrontar la serie por el campeonato nacional.

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El equipo ‘íntimo’ tenía la posibilidad de llegar a la fecha final con opciones de pelear el Clausura, pero el empate ante Los Chankas en Andahuaylas redujo sus alternativas. A partir de ese resultado, quedó sin margen para conseguir el título nacional de manera directa y centró su planificación en los play offs.

La campaña de los dirigidos por Pablo Guede en el segundo certamen tuvo altibajos. Las derrotas como local ante Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso resultaron determinantes, al igual que los puntos que dejó ante Sport Boys, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II.

El cuadro 'blanquiazul' empató 1-1 en Andahuaylas por la penúltima jornada del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX

La caída frente a Sporting Cristal también complicó las aspiraciones de los victorianos. Pese a ello, el club se sostuvo en la parte alta del acumulado y garantizó su presencia en la definición. El duelo ante FC Cajamarca permitirá ajustar detalles y darle continuidad a los jugadores disponibles.

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¿Cuándo se jugarían las finales de la Liga 1 2026?

Las fechas dependerán de lo que ocurra en la última jornada del Clausura, programada para el domingo 22 de noviembre. El resultado de la disputa entre Sport Huancayo, Universitario de Deportes y Sporting Cristal definirá si el campeonato tendrá una instancia previa de semifinales o si pasará directamente a la final.

Si el formato exige semifinales, las llaves se jugarán a dos partidos. Los encuentros de ida están previstos para el 28 o 29 de noviembre, mientras que las revanchas se desarrollarán el 3 o 4 de diciembre. La final se disputaría el 8 y 13 de diciembre.

En caso de una final directa, el primer partido se jugará el 29 de noviembre y la vuelta, que cerrará la temporada, se programó para el 6 de diciembre. Alianza Lima ya tiene asegurado su lugar en esa definición y aguardará la evolución de Nicolás Díaz para determinar si puede estar disponible.

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