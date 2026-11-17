FC Cajamarca enfrenta su partido más trascendental este sábado 21 de noviembre ante Alianza Lima. Solo una goleada de siete tantos o más en el Estadio Alejandro Villanueva le permitirá mantenerse en la Liga 1 2026. (FC Cajamarca)

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Los resultados de este lunes 16 de noviembre sellaron casi por completo el destino de FC Cajamarca en la Liga 1 2026. El triunfo agónico de Deportivo Moquegua por 2-1 sobre Atlético Grau y el empate 2-2 de ADT ante Cusco FC reconfiguraron la zona baja de la Tabla Acumulada y dejaron al conjunto cajamarquino al borde del precipicio.

Con 29 unidades en 33 partidos disputados, la permanencia depende ahora de una hazaña matemática que los propios números califican de casi imposible: vencer a Alianza Lima por siete goles de diferencia —o más— en el estadio que el cuadro blanquiazul considera su fortaleza. La fecha final del Torneo Clausura definirá si Cajamarca pierde a sus dos representantes en la primera división del fútbol peruano.

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La aritmética que lo explica todo

La permanencia de FC Cajamarca depende de una combinación de resultados y goles que no admite errores. Una victoria por siete tantos de diferencia le permitiría igualar a ADT y superarlo mediante el siguiente criterio de desempate. (FC Cajamarca)

La Tabla Acumulada expone con crudeza la situación del equipo norteño. ADT, decimosexto con 32 puntos, es el único rival al que FC Cajamarca puede alcanzar: Deportivo Moquegua ya aseguró matemáticamente su permanencia al llegar a las 33 unidades con el triunfo sobre Grau, por lo que quedó fuera de cualquier cálculo.

Para igualar al elenco de Tarma en puntos, el conjunto cajamarquino debe ganar obligatoriamente en Matute. Un empate o una derrota confirma de forma automática el descenso a la Liga 2. Pero alcanzar los 32 puntos no alcanza: la diferencia de goles es el segundo obstáculo.

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ADT cerró su participación en el torneo con un saldo de -12, mientras que FC Cajamarca acumula -19. La brecha entre ambos es de siete goles. Para neutralizarla, el equipo cajamarquino necesita ganar por exactamente esa diferencia, lo que llevaría ambos clubes a -12 y activaría el siguiente criterio de desempate: los goles a favor. En ese escenario, Cajamarca tiene ventaja —46 contra 38— y se salvaría. Si la victoria supera los siete goles de diferencia, la permanencia quedaría garantizada de forma directa, sin necesidad de recurrir a ese criterio adicional.

Una visita al fortín más difícil del torneo

FC Cajamarca tendrá que visitar uno de los escenarios más exigentes del fútbol peruano para intentar conservar su lugar en Primera División. Alianza Lima será su último rival en una temporada marcada por la lucha contra el descenso. (FC Cajamarca)

El escenario donde FC Cajamarca debe protagonizar esa remontada numérica no es precisamente el más hospitalario. El Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, es el recinto donde Alianza Lima despliega su mayor solidez durante la temporada. El partido está programado para el sábado 21 de noviembre a las 15:30, hora peruana (20:30 GMT), en el marco de la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Ganar allí ya representa un desafío mayúsculo para cualquier rival. Hacerlo por siete o más goles convierte la misión en algo que los analistas del fútbol peruano describen abiertamente como una empresa sin precedentes realistas en el contexto actual del campeonato. Según estos análisis las matemáticas dejan un margen mínimo —y casi simbólico— para el cuadro norteño.

Cajamarca sin equipos en la primera división

La lucha por evitar el descenso también tiene consecuencias para el fútbol regional. Si FC Cajamarca no consigue la hazaña en Matute, Cajamarca perderá a sus dos representantes en la máxima división del campeonato peruano. (FC Cajamarca)

El trasfondo de esta situación tiene una dimensión regional que va más allá de los números. UTC, el otro representante de Cajamarca en la Liga 1 2026, ya consumó su descenso y aguarda únicamente conocer qué equipo lo acompañará en la Liga 2 la próxima temporada. Si FC Cajamarca no logra el resultado que las matemáticas exigen, la región cajamarquina quedará sin representación en la máxima categoría del fútbol peruano por primera vez en mucho tiempo.

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La posición de los cuatro equipos en la zona baja de la Tabla Acumulada, con los 33 partidos disputados por FC Cajamarca frente a los 34 del resto, refleja la desventaja acumulada durante toda la temporada. Deportivo Moquegua (33 puntos, diferencia de goles -20), ADT (32 puntos, -12) y FC Cajamarca (29 puntos, -19) conforman el trío que definió la lucha por la permanencia hasta la última jornada, aunque la aritmética ya inclinó la balanza con claridad.

El sábado 21 de noviembre, a las 15:30 en el Estadio Alejandro Villanueva, FC Cajamarca tendrá 90 minutos para intentar lo que el fútbol peruano raramente ha visto: una goleada histórica sobre uno de los clubes más poderosos del país, en su propio estadio, con el descenso como única alternativa al fracaso.

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