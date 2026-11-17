“Si no tienen ni para sus asociados”: Magaly Medina lanza duras críticas al Minsa y EsSalud. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina lanzó duras críticas contra la atención médica que recibieron los asistentes a la última misa del papa León XIV en el Perú, realizada en la base aérea Las Palmas. La conductora cuestionó las condiciones de los puestos de emergencia habilitados para atender a la multitud que llegó desde diferentes puntos del país y del extranjero para despedir al pontífice y puso en duda que el Ministerio de Salud (Minsa) contara con los recursos necesarios para responder ante una concentración de semejante magnitud. Durante su programa del 16 de noviembre, también mencionó la situación de EsSalud y criticó el estado del sistema sanitario peruano.

La celebración religiosa congregó a una multitud que, según las estimaciones mencionadas durante la cobertura televisiva, superaba el millón de personas. Muchos fieles llegaron desde la noche anterior y permanecieron durante varias horas en el recinto, expuestos a las condiciones climáticas y al desgaste físico que implicaba esperar para participar en la última actividad oficial del Santo Padre en Lima.

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“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, además de los problemas con las pantallas y el sistema de sonido, surgieron cuestionamientos sobre la atención de salud disponible para los asistentes. Durante su programa, la conductora de ATV mostró información sobre las presuntas deficiencias de las carpas habilitadas para atender emergencias, donde debían recibir asistencia las personas que presentaran complicaciones como desmayos o elevación de la presión arterial.

“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista expresó su preocupación por los adultos mayores y otros ciudadanos que permanecieron durante horas sin comer y bajo el calor. Según los reportes que presentó en televisión, los puestos médicos habrían tenido dificultades para responder a la cantidad de pacientes que necesitaban atención.

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“Y había más de un millón de personas y mire, se quejaban que en estas carpas habilitadas para la atención del Ministerio de Salud para cuestiones, casos de emergencia, gente que se desmayaba, gente que tenía la presión alta, los adultos mayores que estaban ahí, pasando horas sin comer, en la intemperie, con todo el calor encima, pues no tenía ni medicinas”, manifestó.

“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también dio lectura a un reporte sobre las condiciones en las que se encontrarían algunos de estos puntos de atención. La información hacía referencia a la falta de insumos y a las limitaciones para atender a los asistentes que requerían asistencia médica. “Los puestos colapsados, sin insumos, con cloruro, pero sin vías. Dice: apenas unos cuantos blíster inyectables para la cantidad de gente que había”, señaló durante su intervención.

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El papa León XIV saluda desde la puerta del avión durante su despedida de Perú al concluir su visita apostólica hacia Roma.

Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona la situación de EsSalud

Uno de los momentos más contundentes de su crítica se produjo cuando cuestionó que el Ministerio de Salud hubiera asumido la responsabilidad de atender una concentración multitudinaria si, según los reportes que presentó, los establecimientos y servicios sanitarios del país ya enfrentaban dificultades para cubrir las necesidades habituales de la población.

Magaly Medina consideró que, ante la cantidad de asistentes y las condiciones previstas para la jornada, se debió evaluar la contratación de servicios privados de salud que pudieran reforzar la atención de emergencia. “¿Cómo es posible que el Ministerio de Salud haga eso? Hubieran preferido contratar el servicio privado de alguna clínica”, expresó.

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“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la conductora hizo referencia también a EsSalud, al cuestionar la capacidad del sistema público para responder a las necesidades de los ciudadanos. “Si el Minsa no tiene ni siquiera para sus asociados, tiene medicamentos. Igual que está EsSalud. Estamos con una salud que está en crisis en el país, totalmente en emergencia, y todavía le van a encargar a esa organización, a ese ministerio que no tiene los recursos suficientes, que vaya y se encargue de más de un millón de personas”, manifestó.

La conductora insistió en que una actividad de esas dimensiones necesitaba contar con suficientes profesionales, medicamentos, materiales médicos y puntos de atención distribuidos estratégicamente para responder ante cualquier emergencia.

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“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

Asistentes denunciaron falta de personal de primeros auxilios y dificultades para acceder a los baños

Las quejas recogidas durante la cobertura de la última misa del papa León XIV también incluyeron testimonios sobre las condiciones de seguridad y los servicios disponibles en la base aérea Las Palmas.

Una de las personas entrevistadas denunció que no había observado suficiente personal auxiliar para atender las necesidades de los asistentes y relató situaciones incómodas que habrían enfrentado algunas familias durante la espera.

“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

“No funcionan las pantallas, no funciona nada. He visto señoras y niños, incluso delante de mí, hacer sus necesidades fisiológicas porque los baños estaban retirados del bloque. No había personal auxiliar de seguridad, no había auxiliar de primeros auxilios, no había nada”, manifestó uno de los asistentes.

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Para Magaly Medina, las condiciones denunciadas evidenciaban una falta de previsión frente a una actividad cuya convocatoria multitudinaria era conocida con anticipación. “Plata había, se podían hacer grandes cosas, tener mejores baños, la gente poder tener mejor tipo de comodidad en medio de algo que todo el mundo sabía que tenías que hacer largas horas de espera. Podían haber disfrutado mejor. Todo lo valía con tal de ver al papa”, sostuvo.

El papa León XIV saluda a los presentes durante el acto de despedida al concluir su visita apostólica en Perú previa a su vuelo hacia Roma.

Magaly Medina cuestiona la organización de la despedida del papa León XIV

Las críticas a la atención médica se sumaron a los cuestionamientos que la conductora realizó por las fallas en las pantallas y el sistema de sonido instalados para la misa. Según explicó, los problemas técnicos impidieron que muchos fieles pudieran seguir la ceremonia, pese a que habían esperado durante horas para escuchar el mensaje del pontífice.

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En su programa, también cuestionó el presupuesto destinado a la instalación de estos equipos y señaló que la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. habría recibido más de S/8,3 millones por el servicio audiovisual.

La periodista consideró que las deficiencias registradas durante la celebración resultaban difíciles de justificar frente al monto mencionado y pidió que la compañía ofreciera explicaciones. “Qué terrible, de verdad, que esa empresa debería dar explicaciones y devolver la plata”, expresó.

“Estamos con una salud que está en crisis”: Magaly Medina cuestiona al Minsa y menciona a EsSalud tras misa del papa León XIV. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, recordó que, según información difundida por otros equipos periodísticos durante la cobertura, el Gobierno central, a través de la Cancillería, habría destinado S/63 millones para la organización de las actividades de la visita papal en diferentes departamentos del país.

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Para Magaly Medina, la magnitud de los recursos destinados hacía necesario evaluar cómo se organizaron los servicios y qué responsabilidades correspondían a las instituciones involucradas. La conductora también dirigió sus cuestionamientos al Ministerio de Relaciones Exteriores por la organización general del evento y consideró que se debió evaluar con mayor cuidado la experiencia de las empresas contratadas y la capacidad de respuesta de las entidades responsables.

“Eso es irresponsabilidad, es irresponsabilidad. Y esto lo manejó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que seguramente sin mucha experiencia de estos tipos de eventos, pues contrató al primero que se le cruzó en el camino, sin averiguar de repente la responsabilidad, el manejo de este tipo de grandes eventos”, afirmó.

El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar