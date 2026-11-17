Tras casi dos meses sin pisar un campo de juego, el delantero completó su recuperación muscular y quedó a disposición del cuerpo técnico para el cierre del Torneo Clausura 2026. (Liga 1)

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La cuenta regresiva para el cierre del Torneo Clausura 2026 tiene un protagonista inesperado. Paolo Guerrero, quien llevaba semanas alejado de las canchas por una lesión muscular, completó su proceso de recuperación y se reintegró a los trabajos grupales de Alianza Lima.

El técnico argentino Pablo Guede tiene en sus manos la decisión final: si el ‘Depredador’ regresa al campo en el estadio Alejandro Villanueva este sábado, será la primera vez que vista la camiseta blanquiazul desde el 29 de septiembre, cuando disputó 45 minutos en la derrota ante Deportivo Garcilaso en ese mismo recinto.

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El regreso que nadie descarta

El delantero peruano volvió a entrenar con normalidad junto a sus compañeros y aparece como una alternativa para el último compromiso del Clausura. Su posible presencia dependerá de la decisión de Pablo Guede. (Liga 1)

La periodista Ana Lucía Rodríguez, del programa Hablemos de Max, fue quien adelantó la posibilidad con información de primera mano. Según su reporte, el atacante no solo mejoró físicamente, sino que ya ejecuta ejercicios a la par del resto del equipo, lo que lo deja disponible para que el cuerpo técnico tome una resolución.

“Probablemente Paolo Guerrero pueda llegar ante FC Cajamarca, parece que sí llega. No sería de arranque, porque puede arrancar Luis Ramos, pero podría llegar porque ha mejorado mucho y ya hace trabajos a la par. Si Pablo Guede lo quiere, lo puede poner”, señaló Rodríguez en el espacio deportivo.

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El intercambio con su colega Gustavo Rodríguez dejó en claro que la opción es concreta, aunque condicionada. “Podría arrancar Ramos, pero podría llegar Paolo. Ha mejorado un montón”, reafirmó la comunicadora, subrayando que la última palabra la tiene el entrenador. No se trata de una presencia asegurada, sino de una puerta abierta que el comando técnico puede cruzar o no según lo que observe en los entrenamientos previos al partido.

El escenario más probable ubica a Luis Ramos como el delantero de arranque. Guerrero ingresaría en el segundo tiempo para sumar minutos de competencia y continuar su puesta a punto de cara a las instancias finales del torneo nacional.

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Una temporada marcada por las interrupciones

El delantero blanquiazul atravesó una campaña irregular debido a diferentes problemas físicos que limitaron su participación. Su reciente recuperación representa una oportunidad para volver a sumar minutos antes del cierre del torneo. (Liga 1)

El 2026 no fue sencillo para el atacante de 42 años. En la presente temporada, Guerrero acumuló 21 partidos oficiales con Alianza Lima, con cuatro goles y una asistencia. Sin embargo, la irregularidad física lo privó de tener continuidad en los momentos clave del Clausura.

La lesión en el tendón peroneo lo sacó del equipo en la recta final del certamen, justo cuando el club necesitaba consolidar su posición. Ahora, con la recuperación completada y el alta médica implícita en su reintegro a las prácticas colectivas, el jugador está en condiciones de aportar desde donde el técnico lo requiera.

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Mientras Guerrero retoma el camino hacia el campo, Alianza Lima todavía tiene en el área médica a Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez, los tres con trabajos diferenciados y sin fecha confirmada de retorno para este compromiso.

Un partido con mucho más en juego

El último compromiso del campeonato tendrá objetivos diferentes para ambos equipos: Alianza buscará cerrar la temporada con una victoria, mientras FC Cajamarca afrontará una misión matemática límite para conservar la categoría (Liga 1)

El duelo del sábado no es un trámite. Corresponde a la fecha 17 y última del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y FC Cajamarca llega a Matute con una necesidad matemática extrema: precisará una goleada histórica de siete tantos para escapar del descenso a la Liga 2. El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a las 15:30 horas, y se transmitirá por L1 Max.

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Para Alianza Lima, el encuentro representa la oportunidad de cerrar el Clausura con un triunfo en casa. La convocatoria oficial aún no fue publicada al cierre de esta nota, por lo que la presencia de Guerrero en la lista definitiva quedará confirmada en las horas previas al encuentro.

Lo que sí está claro es que el ‘Depredador’ está disponible. Si Guede decide utilizarlo, el estadio de Matute será testigo de su regreso tras casi dos meses de ausencia.