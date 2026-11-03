Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: jugadoras extranjeras lideran el top 10 tras la fecha 3 Las voleibolistas peruanas aún no han conseguido destacar en este inicio del torneo. Las foráneas, en cambio, dominan el ranking de puntos

Reimond Manco resaltó a Edison Flores para explicar la mejora de Universitario en el Torneo Clausura: “Empezó a jugar y todos subieron su nivel” El ‘Rei’ se pronunció por la reconsideración del ‘Orejas’ en el cuadro ‘crema’ y de la disputa que tiene por el titularato con Lisandro Alzugaray

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 Las ‘pumas’ tendrán su primera prueba de fuego ante el equipo revelación en este arranque de temporada. Conoce todos los detalles

“Parece que favorecen a Universitario”, el explosivo comentario de Carlos Zambrano sobre la no expulsión de Gianluca Lapadula El ‘Kaiser’ precisó que el ‘Bambino’ debió ser amonestado con tarjeta roja tras la fuerte falta contra Lucas Acevedo. Fue contundente en mencionar que la ‘U’ suele ser beneficiado en ese tipo de jugadas