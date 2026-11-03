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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ dejan atrás la incómoda caída contra Cristal para centrarse en una evaluación de altura contra el ‘papá’. Un triunfo local aseguraría el acceso a una final por el título nacional. Sigue las incidencias

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09:50 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima pisa, una vez más, el césped de Matute y lo hará para citarse con Cienciano, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Las acciones iniciarán a las 20:30 horas.

09:50 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima se presenta en su feudo, tras caer 3-2 ante Sporting Cristal. Jairo Vélez y Eryc Castillo anotaron, pero un gol en los segundos finales frenó una serie de cuatro triunfos consecutivos. El equipo quedó octavo del Torneo Clausura con 25 puntos en 14 partidos, aunque lidera la acumulada con 65, nueve más que Universitario, que tiene un encuentro pendiente.

El partido dejó un cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos, sin sanciones oficiales, aunque con revisiones en marcha. Paolo Guerrero, Esteban Pavez, Jairo Vélez y Nicolás Díaz son dudas.

Sporting Cristal impuso condiciones ante Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Sporting Cristal impuso condiciones ante Alianza Lima. - Crédito: Difusión
09:50 hsHoy

Así llega Cienciano al partido por Torneo Clausura 2026

Cienciano llega a Matute con confianza tras golear 3-0 a Atlético Grau en su última evaluación. Carlos Garcés anotó los tres tantos y compensó la ausencia de Alejandro Hohberg. El resultado llegó tres días después del 3-1 sufrido ante Comerciantes Unidos, reflejo de un mes irregular para el conjunto cusqueño.

Igualó 1-1 con Los Chankas, perdió 2-0 frente a CD Moquegua y venció 1-0 a UTC. Dirigido por el argentino Horacio Melgarejo, ocupa el duodécimo lugar del Torneo Clausura, con 17 puntos y siete derrotas en 14 partidos. Ale Hohberg es la única baja: continúa lesionado en la pantorrilla derecha desde septiembre.

Carlos Garcés totaliza 71 goles con los 'imperiales'. - Crédito: Cienciano
Carlos Garcés totaliza 71 goles con los 'imperiales'. - Crédito: Cienciano
09:49 hsHoy

Alianza Lima vs Cienciano: alineaciones probables del partido por Torneo Clausura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Marcos Huamán, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jesús Castillo; Federico Girotti, Eryc Castillo, Gaspar Gentile.

- Cienciano: Gonzalo Falcón; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Ray Sandoval, Nicolás Bandiera; Carlos Garcés.

09:49 hsHoy

Alianza Lima vs Cienciano: señal TV del partido por Torneo Clausura 2026

Los elencos se enfrentarán en un partido que L1MAX transmitirá mediante los servicios de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal pertenece a la Federación Peruana de Fútbol.

Liga 1 Play tendrá planes desde S/ 22,99. Infobae Perú, de igual manera, cubrirá las acciones a través de un minuto a minuto detallado en su website. ¡No te lo pierdas!

09:49 hsHoy

Alianza Lima vs Cienciano: horario del partido por Torneo Clausura 2026

El duelo, por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, se jugará en el estadio Alejandro Villanueva a las 20:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) el pitazo inicial será a las 21:30 horas.

En Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile está previsto para las 22:30 horas. En México comenzará a las 19:30 horas, mientras que en España arrancará a las 02:30 horas del día posterior.

09:49 hsHoy

Alianza Lima vs Cienciano: antecedentes del partido en Liga 1

• Cienciano 2-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2025

• Alianza Lima 0-1 Cienciano | Torneo Apertura 2025

• Alianza Lima 3-0 Cienciano | Torneo Clausura 2024

• Cienciano 2-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024

• Cienciano 0-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2023

• Alianza Lima 2-0 Cienciano | Torneo Apertura 2023

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