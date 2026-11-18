La Comisión de Salud del Congreso acordó citar a las autoridades del Ministerio de Salud para responder sobre las fallas detectadas en lotes de suero fisiológico en Perú. (Composición: Infobae Perú)

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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó citar a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), Digemid, Cenares e INS por las fallas detectadas en lotes de suero fisiológico adquiridos para establecimientos públicos. El grupo de trabajo aprobó por unanimidad las invitaciones durante su sesión ordinaria del lunes 17 de noviembre.

La medida incluye al actual ministro de Salud, Luis Dyer; al exministro César Vásquez; al exviceministro de Salud Pública Henry Rebaza Iparraguirre, y a los titulares de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

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Los funcionarios deberán informar sobre la compra de cloruro de sodio al 0,9 %, conocido como suero fisiológico, y las acciones tomadas luego de que hospitales alertaran fallas en el sistema de cierre de los envases. Según un comunicado de Cenares, la entidad no recibió hasta ahora informes de eventos adversos asociados al uso del producto observado.

Luis Dyer Fernández. (Captura: RPP)

Congreso pide explicaciones por compra de suero fisiológico defectuoso

El pedido fue planteado por el diputado Leo De Paz Lancho, de Renovación Popular, quien advirtió ante la comisión que se distribuyeron unidades con deficiencias en hospitales y centros de salud. El legislador vinculó el caso con una contratación directa realizada por Cenares en 2025.

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De acuerdo con la información expuesta en la sesión, la adquisición involucró más de siete millones de unidades de cloruro de sodio al 0,9 % fabricadas en China e importadas por la droguería Alkofarma. El monto de la compra superó los S/31 millones.

El diputado Aldo Bravo Quispe formalizó la solicitud de citación y sostuvo que las autoridades deben detallar las condiciones de la contratación, así como las decisiones adoptadas ante las observaciones de calidad. La parlamentaria Marleny Arminta Valencia también pidió incluir al exviceministro Rebaza entre los invitados.

Los integrantes de la Comisión de Salud sesionan en el Parlamento para acordar la citación de autoridades sanitarias por fallas en lotes de suero fisiológico. (Foto: Congreso)

Cuatro lotes de suero fisiológico no superaron pruebas de sellado del INS

La alerta se originó tras los reportes de establecimientos de salud sobre pérdidas de solución y problemas en el cierre de los envases. Un informe difundido por Panorama señaló que cinco hospitales comunicaron incidencias desde junio de este año.

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Según lo expuesto por la Comisión de Salud, cuatro lotes no superaron las pruebas de sellado y de capacidad de retención del punzón realizadas por el INS. Estas evaluaciones se enfocaron en la funcionalidad del envase y en su capacidad para mantener el sistema cerrado durante el uso asistencial.

Entre los centros de salud que registraron observaciones figuran el Hospital Nacional Hipólito Unanue, el Hospital Santa Rosa, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, el Hospital Regional de Huamanga y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, según la documentación citada en el reportaje televisivo.

La madre pide que su hijo sea llevado al Hospital Nacional San Bartolomé o al Instituto Nacional de Salud del Niño- crédito Minsa

Cenares informó que inmovilizó más de 26 mil envases

En respuesta al reportaje, Cenares indicó que la deficiencia detectada corresponde únicamente al sistema de cierre de los envases y precisó que no se identificó una falla en la solución de cloruro de sodio.

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El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud de Perú aclara que la deficiencia en sueros afectó solo al cierre de los envases. (Foto: Minsa)

La institución informó que inmovilizó 26.854 envases de cuatro lotes observados, cifra equivalente al 0,30 % de las 8.937.456 unidades adquiridas. Añadió que el proveedor manifestó su disposición para realizar el canje o la reposición de los productos cuestionados.

Cenares también rechazó la versión de que el total de unidades compradas incumplió las especificaciones de calidad. La entidad sostuvo que la adquisición de los cuatro lotes se realizó en agosto de 2025, durante la gestión anterior y fuera de un periodo de emergencia sanitaria.

Comisión espera información de las autoridades convocadas

Las citaciones buscan determinar cómo se desarrolló el proceso de compra, qué controles se aplicaron antes de la distribución y cuáles fueron las medidas tomadas tras los informes de los hospitales y las pruebas efectuadas por el INS.

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El caso involucra a instituciones con funciones distintas dentro del sistema de salud. Mientras Digemid regula y supervisa productos farmacéuticos, Cenares se encarga del abastecimiento de recursos estratégicos y el INS realiza evaluaciones técnicas y de control de calidad.

La Comisión de Salud no informó la fecha en la que se realizarán las presentaciones de los funcionarios. Las autoridades convocadas deberán exponer ante los legisladores las acciones adoptadas respecto de los lotes inmovilizados y el proceso de reposición anunciado por el proveedor.