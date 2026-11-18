El exvolante uruguayo habló desde Montevideo en el día de su cumpleaños y advirtió que el equipo que enfrente a los blanquiazules en la definición del título deberá prepararse para neutralizar al 'Depredador'. (Alianza Lima)

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La posible vuelta de Paolo Guerrero al once titular de Alianza Lima para la final del campeonato peruano encendió el debate en el fútbol del país andino. Uno de los que se sumó a la conversación fue Luis Aguiar, el exvolante uruguayo que levantó el trofeo con los blanquiazules hace nueve años y que este martes 18 de noviembre cumple un nuevo año de vida.

Desde Uruguay, el exfutbolista conocido como el ‘Canario’ fue contundente: la presencia del ‘Depredador’ en un partido de estas características no es un detalle menor, sino una variable que el equipo que enfrente a Alianza Lima deberá contemplar con seriedad.

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El peso de la jerarquía en un partido sin margen de error

El exvolante uruguayo considera que la experiencia y la trayectoria del 'Depredador' pueden marcar diferencias en una definición. Por ello, advirtió que el equipo rival deberá prestar especial atención al delantero. (Alianza Lima)

Para Aguiar, la historia habla por sí sola cuando se trata de Guerrero. El exmediocampista no dudó al momento de evaluar lo que puede aportar el delantero en un encuentro de máxima exigencia y dejó en claro que su sola presencia en el campo representa una ventaja para el conjunto íntimo.

“Paolo Guerrero, por algo fue Paolo Guerrero y creo que puede perfectamente ser decisivo en una final y, aparte, aportar toda la experiencia que tiene dentro de una cancha. Para mí debería ser un plus y creo que el cuidado más grande lo va a tener que tener el equipo rival”, declaró el ‘Canario’ en el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, transmitido vía streaming.

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Las palabras del exjugador reflejan una lectura compartida dentro del mundo blanquiazul: un futbolista con el palmarés y el recorrido de Guerrero no necesita estar en su mejor momento físico para inclinar una balanza. Su lectura del juego, su posicionamiento en el área y su capacidad para aparecer en los instantes que definen partidos lo convierten en un activo difícil de ignorar, incluso cuando su estado de forma genera interrogantes.

El propio delantero trabaja contrarreloj para llegar en condiciones a la definición. Su incorporación al equipo dependerá de la evolución que registre en los próximos días y de la evaluación conjunta del cuerpo médico y del cuerpo técnico del club. Alianza Lima no quiere correr riesgos innecesarios, pero tampoco descarta contar con su figura más emblemática en el momento más importante de la temporada.

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Alianza espera rival y cierra en Matute

Con el primer puesto de la tabla acumulada, Alianza Lima aseguró la ventaja de cerrar la serie por el campeonato en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival se conocerá tras la última jornada del Clausura. (Alianza Lima)

El conjunto dirigido por Pablo Guede ya tiene garantizada su participación en la final del campeonato. Al haber concluido primero en la tabla acumulada, los blanquiazules aguardan conocer al adversario que disputará el título con ellos. Este domingo quedará definido quién será ese rival, ya que Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo mantienen opciones de clasificar tras la resolución del Torneo Clausura.

Cualquiera sea el oponente, Alianza Lima contará con la ventaja de cerrar la serie en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute. El recinto, conocido popularmente como ‘La Fortaleza’, ha sido históricamente un factor a favor del equipo íntimo en instancias decisivas. Allí buscarán conquistar una nueva estrella que se sume a la historia del club más popular del Perú.

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La definición del campeonato se perfila como un evento de alto voltaje, con una ciudad que ya empieza a vibrar ante la posibilidad de ver a su equipo levantar el trofeo. La incógnita sobre la participación de Guerrero añade una capa extra de expectativa a una final que, de por sí, ya genera una atención inusual.

Un campeón que no pierde el vínculo con los colores blanquiazules

El uruguayo fue parte del plantel que devolvió a Alianza Lima a la cima del fútbol peruano en 2017, después de once años sin títulos nacionales. Desde Montevideo, sigue pendiente de la actualidad del club (Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo)

Luis Aguiar no es un observador neutral. El volante uruguayo fue uno de los artífices del título que Alianza Lima conquistó en 2017, una corona que puso fin a once años de sequía para la institución. Ese campeonato quedó grabado en la memoria colectiva del hincha blanquiazul, y Aguiar ocupa un lugar destacado en ese relato.

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Desde su país natal, el ‘Canario’ sigue con atención cada paso del club que lo vio brillar en el fútbol peruano. Su opinión sobre Guerrero no es la de un analista externo, sino la de alguien que conoce de primera mano lo que significa ganar una final con esa camiseta y lo que implica tener a un jugador de ese calibre en el equipo.

En su cumpleaños número 40, Aguiar eligió hablar de fútbol y de Alianza Lima. Y su mensaje fue claro: si Paolo Guerrero llega a la final, el rival tendrá un problema adicional que resolver.