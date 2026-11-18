Luciana Roy se pronuncia luego de ampay de Israel Dreyfus con otra mujer

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Luciana Roy reaccionó al ampay de Israel Dreyfus con una mujer, difundido por ‘Magaly TV, La Firme’, y reconoció que las imágenes le llamaron la atención debido a que ambos habían compartido salidas en los últimos días. La conductora aseguró que no puede reclamarle nada al exintegrante de Combate porque no existe una relación formal entre ellos.

Durante su programa radial en Panamericana, sus compañeros le preguntaron si había sentido celos tras la emisión del reportaje. Roy respondió que el informe la sorprendió, pues había visto recientemente a Dreyfus en un plan que, según precisó, fue amical y que incluyó una visita al cine y una salida posterior.

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“Me llamó la atención, la verdad, porque, en la semana, ¿no? Fuimos al cine, después fuimos a un after. O sea, fuimos como amigos, ¿no? Hasta que una persona no me diga: «Oye...»”, comentó Luciana Roy cuando le consultaron por el vínculo que mantiene con Israel Dreyfus.

La figura radial evitó definir la relación con el conductor, pero dejó claro que prefiere conocer mejor a una persona antes de asumir un compromiso. “A mí me gustan las cosas claras”, señaló luego de que le preguntaran si le gustaría que Dreyfus se convierta en su enamorado.

Durante la emisión del programa radial Levantados en Radio Panamericana, los conductores dialogan acerca de imágenes captadas de Israel Dreyfus con otra persona. En cabina, Luciana Roy ofrece sus declaraciones frente al micrófono y comparte su postura tras la difusión de dicho material audiovisual en medios de espectáculos.

Luciana Roy habló sobre su vínculo con Israel Dreyfus

Ante la insistencia de Luigui Carbajal sobre la posibilidad de que inicien una relación, Luciana Roy no descartó que exista interés, aunque enfatizó que todo dependerá de cómo continúe el trato entre ambos. “Depende de seguirnos conociendo”, respondió en el espacio radial.

La conductora indicó que no había conversado con Dreyfus después de que se difundieran las imágenes. Por ese motivo, descartó hacerle un reclamo por haber sido visto con otra mujer durante una salida nocturna que terminó en un edificio de Barranco.

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“No he tenido oportunidad de hablar con él ni nada, ¿no? No puedo reclamar nada”, afirmó Roy. Cuando sus compañeros le preguntaron si el ampay le había molestado, insistió en que no tiene una relación definida con el presentador y, por tanto, no considera que pueda exigirle explicaciones.

“Porque no hay nada. Pero sí me escribió para decirme: «¿Qué te preguntaron?»”, agregó. La conductora reveló que Dreyfus se comunicó con ella luego de que ambos fueran consultados por el reportaje y quiso saber qué preguntas le habían hecho en el programa.

Durante la conversación, Luigui Carbajal mencionó que Israel Dreyfus habría respondido que se encontraba grabando un pódcast cuando fue interrogado por las cámaras. Luciana Roy confirmó que el conductor también había sido abordado por el espacio de espectáculos para dar su versión sobre lo ocurrido.

El informe de ’Magaly TV, la firme’ registró a Dreyfus junto a una joven durante una salida que comenzó en una discoteca de Barranco. De acuerdo con las imágenes, ambos continuaron la noche en otro local de Miraflores antes de abordar un taxi con dirección a un edificio en Barranco.

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Las cámaras los captaron cerca de las 5.40 de la mañana del sábado. En una de las secuencias, el ex chico reality aparece caminando junto a la mujer después de descender del vehículo que los trasladó al inmueble.

Luciana Roy confiesa que Israel Dreyfus le gusta y él responde: “Hubo mucha química”. Captura: Magaly TV La Firme.

La explicación de Dreyfus sobre las imágenes

Después de la difusión del ampay, Israel Dreyfus habló sobre la identidad de su acompañante y negó que exista un romance entre ellos. El conductor afirmó que conoce a la joven desde 2020 y sostuvo que el vínculo que los une es de amistad.

“Nos conocemos desde hace un tiempo, nos conocemos desde el 2020”, manifestó Dreyfus. Al describir la relación que mantuvieron años atrás, agregó: “Ha sido mi alumna”. El presentador no reveló el nombre de la mujer y explicó que prefirió proteger su privacidad porque ella no pertenece a la televisión ni al ambiente artístico.

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Dreyfus sostuvo que la salida no fue un plan exclusivo entre ambos. Según su versión, compartieron la noche con varios amigos y la situación cambió al final de la reunión, cuando parte del grupo se retiró en otro vehículo.

Sobre el ingreso al edificio, indicó que el lugar no era su departamento ni el de la joven. Aseguró que se trataba de un Airbnb alquilado por sus amigos para pasar el fin de semana y que llegó junto a su acompañante luego de que los demás integrantes del grupo se retiraran.

El conductor también se refirió a las imágenes en las que ambos aparecen tomados de la mano. En un primer momento, rechazó que ese gesto tuviera una connotación sentimental y explicó que la joven llevaba tacos y había consumido alcohol durante la salida.

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“Yo soy un caballero y ella me pide que le agarre la mano”, señaló. “Pucha, salimos de juerguear y lo que menos quieres es que se tropiece. Habíamos tomado”, añadió al explicar que quiso evitar que ella cayera mientras caminaban hacia el edificio.

Israel Dreyfus explica en un programa de audio su relación con una joven tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecen abrazados.