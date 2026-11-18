Inti y Bryan son recordados en la vigilia juvenil del Papa León XIV

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El excandidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, defendió este martes al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, frente a los cuestionamientos de sectores políticos conservadores, cuyos integrantes calificó de “fariseos”.

En diálogo con un pódcast del diario La República, Guevara destacó que el purpurado haya rendido homenaje, ante el papa León XIV, a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes que murieron durante las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino, en noviembre de 2020.

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Asimismo, aseguró que le produjo “bastante satisfacción” ver las reacciones de quienes criticaron al religioso, en alusión a las senadoras Lourdes Alcorta (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular), quienes calificaron a Castillo de “impresentable” y “falso pastor que mete cizaña”, respectivamente.

“¿Cómo lo van a decir impresentable al cardenal Castillo cuando él es la voz de los caídos del Perú y del pueblo sufrido peruano? (...) Además, tiene una valentía increíble para decirle las cosas en su cara a estos señores que más que católicos son fariseos. Hay que decirlo con su nombre, son fariseos”, señaló.

El excandidato presidencial destacó el homenaje a Inti Sotelo y Bryan Pintado que Castillo rindió ante el papa León XIV. Consideró que el religioso representa la voz de las víctimas y del pueblo peruano

“No sé cómo serán sus plegarias esos señores, pero todas las veces están insultando y están golpeando. Y la verdad que a mí me ha llenado de bastante satisfacción ver cómo estos fariseos han llorado. (...) Significa que nuestro cardenal Carlos Castillo está por buen camino”, agregó.

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Más temprano, el cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), también expresó su respaldo a Castillo y sostuvo que los cuestionamientos contra el arzobispo de Lima constituyen, a su vez, ataques a León XIV.

“Atacan a aquellos que él (el papa) ha nombrado, pero definitivamente es un ataque a él. No se han atrevido (a criticar al papa) porque el Perú ha estado volcado a las calles (...) la visita del papa invadió el país”, señaló una entrevista con el portal de investigación Epicentro TV.

El purpurado rechazó que el discurso pronunciado por el líder de la Iglesia católica en Pucallpa, considerado uno de los más políticos de su visita, respondiera a una iniciativa personal de Castillo o de otros representantes del clero peruano.

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En aquella intervención, León XIV reclamó justicia por los asesinatos de defensores ambientales, denunció los abusos sexuales contra menores indígenas y advirtió sobre la depredación de la Amazonía.

Barreto aseguró que las palabras del pontífice expresan la posición institucional de la Iglesia frente a problemas como la minería y la deforestación. “Es una acusación que se nos hace (...) Yo estoy tranquilo porque lo que ha dicho el papa con gran libertad es la posición de la Iglesia católica, no es de Carlos Castillo, ni de Pedro Barreto, ni de Alfredo Vizcarra (arzobispo de Trujillo)”, manifestó.

Guevara cuestionó a Lourdes Alcorta y Martha Chávez por sus calificativos contra el arzobispo de Lima, a quien llamaron “impresentable” y “falso pastor que mete cizaña”, respectivamente

Asimismo, respaldó el pronunciamiento papal sobre las consecuencias de las actividades extractivas y la pérdida de bosques en la Amazonía, al considerar que el pontífice evidenció el vínculo entre la crisis ambiental y las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

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“A veces nos atacan diciendo que somos políticos, que entramos al terreno de la política. Y la verdad es que política es la búsqueda del bien común. Si todos nos ponemos de acuerdo para buscar el bien común, no nuestro propio interés personal o de grupo, ahí estamos en un proceso eminentemente político”, señaló en otro momento.

Castillo recibió una ovación de los jóvenes que participaron el jueves pasado en una vigilia multitudinaria con León XIV en el Estadio Nacional, donde evocó a las “generaciones que salieron a las calles para protestar” y denunció que fueron víctimas de disparos.

“No son los únicos, porque en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti”, manifestó ante los 52.000 asistentes que se congregaron en el recinto.

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