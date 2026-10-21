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Alianza Lima vs Sporting Cristal: los 3 jugadores que corren peligro de perderse decisivo choque por el Torneo Clausura 2026

Los ‘blanquiazules’ y ‘cerveceros’ se enfrentarán el próximo jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. Este duelo definirá el futuro de ambos rumbo al título del campeonato

Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
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Se viene una final adelantada que definirá el futuro del Torneo Clausura 2026. Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo jueves 29 de octubre por la fecha 14 del campeonato, y el ambiente ya empieza a sentirse pese a que falta una jornada.

La lucha por el título está al ‘rojo vivo’ en la recta final del campeonato, y tanto los ‘blanquiazules’ como los ‘cerveceros’ tiene chances de quedarse con el trofeo. Pero antes deberán afrontar sus duelos con CD Moquegua y Cusco FC, respectivamente.

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¿Qué jugadores pueden perderse Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Previo al clásico, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen jugadores claves que se encuentran en capilla, y deberán tomar sus precauciones para que no sean amonestados en los duelos previos. Por el lado de los ‘blanquiazules’ está Renzo Garcés, quien tiene 4 tarjetas amarillas acumuladas, y por la tienda rimense están Yoshimar Yotún y Santiago González.

Ese tema abrió debate en los prinicipales medios deportivos porque muchos apuntan de que tanto Roberto Mosquera y Pablo Guede no deberían considerarlos para no arriesgarlos, y otros tienen la postura de que deben usar todas las armas en la recta final.

También genera polémica debido a los cuestionamientos que reciben los árbitros cada jornada. Lo cierto es que se supo que ambos técnicos usarán a sus futbolistas para chocar con CD Moquegua y Cusco FC, respectivamente.

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Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS clubes.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación del clásico

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos programados para la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas de Perú en el Estadio Alberto Gallardo.

La señal de L1 MAX emitirá el compromiso entre ambos clubes. Los hinchas podrán acceder a la transmisión a través del canal oficial de la Liga 1.

La cobertura estará disponible en operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV, además de otras compañías que incluyen la señal dentro de su oferta.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. Los hinchas ‘cerveceros’ podrán asegurar sus asientos a través del portal de Joinnus.

- Popular: S/. 59.00 (AGOTADO)

- Oriente Central Butaca 1955: S/. 129.90

- Oriente Lateral: S/. 99.90

- Occidente Lateral: S/. 149.90 (AGOTADO)

- Occidente Butaca Zona D: S/. 169.90

- Occidente Butaca Zona C: S/. 199.90

- Occidente Butaca Zona B: S/. 249.90

- Occidente Butaca Zona A: S/. 249.90

- Palco Platino: S/. 499.90

- Occidente VIP: S/. 329.90

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Gallardo por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Gallardo por el Torneo Clausura 2026.

Preocupación en Alianza Lima por Esteban Pavez

Esteban Pavez sufrió un desgarro y quedará fuera de los próximos compromisos de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. El volante chileno se lesionó durante el triunfo por 3-1 ante Atlético Grau y deberá iniciar un periodo de rehabilitación.

Los exámenes médicos posteriores al partido confirmaron que el mediocampista presenta una lesión muscular que sería de primer grado. El tiempo previsto de recuperación es de dos semanas.

Esteban Pavez aporta fuerza y equilibrio en el centro del campo. - Crédito: Alianza Lima
Esteban Pavez aporta fuerza y equilibrio en el centro del campo. - Crédito: Alianza Lima

La ausencia de Pavez reduce las alternativas de Alianza Lima en la mitad de la cancha durante una etapa del campeonato en la que el equipo busca sostenerse en la disputa por el Clausura.

Por el periodo estimado de recuperación, el futbolista no estaría disponible para los partidos frente a CD Moquegua y Sporting Cristal. El elenco blanquiazul deberá afrontar ambos encuentros sin una de sus opciones para el mediocampo.

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