León XIV reconoció los 70 años de sacerdocio de un religioso español de 94 años con quien trabajó durante su etapa en Chiclayo Composición: Infobae

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La elección de Robert Prevost como nuevo pontífice, el 8 de mayo de 2025, también renovó los vínculos personales que el religioso construyó durante sus años de servicio pastoral en Perú. Uno de esos lazos permaneció entre sus antiguos compañeros de trabajo en Chiclayo, donde compartió labores con sacerdotes y miembros de la comunidad católica.

Entre ellos se encontraba Mons. Esteban Puig Tarrats, un sacerdote español de 94 años que conoció a León XIV cuando todavía ejercía como obispo de Chiclayo. La relación entre ambos se mantuvo incluso después de que Prevost asumiera el máximo cargo de la Iglesia católica.

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La noticia de su elección sorprendió especialmente a Puig, quien reconoció de inmediato el nombre del nuevo pontífice. Su reacción estuvo vinculada a los años de trabajo compartido en el norte del país y al recuerdo de quien había sido su superior eclesiástico.

Unas semanas después de aquel acontecimiento, el sacerdote recibió una comunicación telefónica inesperada. Al otro lado de la línea estaba León XIV, quien decidió contactarlo personalmente.

La llamada del Papa que tomó por sorpresa al sacerdote

La emoción de un sacerdote de 94 años al recibir una llamada de León XIV, su antiguo compañero de labores en Chiclayo. Facebook

El contacto ocurrió aproximadamente 20 días después de la elección pontificia. Según relató Mons. Esteban Puig a EWTN News Español, se encontraba en su despacho cuando recibió una llamada telefónica cuyo interlocutor se presentó con una frase que no esperaba escuchar: “¡Soy el Papa!”.

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En un primer momento, el sacerdote creyó que alguien intentaba gastarle una broma. Sin embargo, después de reconocer que realmente se trataba de León XIV, comprendió que estaba hablando con el antiguo obispo con quien había compartido parte de su trayectoria en Perú.

La emoción fue inmediata. Al recordar aquel episodio ante EWTN News Español, Puig describió su reacción: “Me emocioné hasta las lágrimas. No sabía qué hacer de feliz y de contento”.

La comunicación representó un momento especial para el religioso, quien conservaba el vínculo con Prevost desde sus años de trabajo en Chiclayo.

La trayectoria de Mons. Esteban Puig Tarrats en territorio peruano comenzó en 1959, cuando llegó desde España para desarrollar su vocación sacerdotal. Desde entonces, dedicó buena parte de su vida al servicio religioso y a la educación.

Su recorrido profesional incluyó dos instituciones universitarias. Durante 22 años trabajó en la Universidad de Piura, donde participó en actividades vinculadas con la formación académica y la vida institucional.

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Posteriormente, desarrolló otras 12 años de labores en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), ubicada en Chiclayo. Fue durante su permanencia en esta ciudad donde coincidió con Robert Prevost, quien años después sería elegido como León XIV.

La relación entre ambos se remonta, por tanto, a una etapa anterior al pontificado y estuvo marcada por su trabajo dentro de la Iglesia católica en el norte peruano.

El reconocimiento de León XIV por sus 70 años de sacerdocio

El papa León XIV durante la visita papal por el año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña.

Otro episodio que vinculó al sacerdote con el actual pontífice ocurrió cuando Puig cumplió 70 años de ordenación sacerdotal. Con motivo de esta celebración, recibió un diploma conmemorativo enviado por León XIV.

El documento llevaba la firma del Papa y constituyó un reconocimiento a las siete décadas de vida religiosa del sacerdote español.

Este gesto se sumó a la llamada telefónica que recibió semanas después de la elección pontificia, dos acontecimientos que reforzaron el vínculo entre ambos religiosos, cuyo contacto comenzó durante sus años de servicio en Chiclayo.

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