Balean a conductor de Los Mandarinos en Jicamarca: delincuentes habrían subido como pasajeros a miniván para perpetrar el ataque

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Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en Lima Este, donde un conductor de la empresa Los Mandarinos fue baleado mientras cumplía su recorrido habitual por el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí. El hecho ocurrió en una zona de tránsito de pasajeros y generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

El atentado ocurrió en el anexo 22 de Jicamarca, a la altura del paradero Los Testigos. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba con pasajeros a bordo cuando el conductor recibió varios disparos. El vehículo cubría una ruta que conecta sectores de Lima Norte con San Juan de Lurigancho.

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Los presuntos responsables habrían utilizado una modalidad de ataque en la que primero subieron a la miniván como pasajeros. Luego, al llegar al paradero, descendieron de la unidad y escaparon en otro vehículo que los esperaba en las inmediaciones. Su ruta de fuga habría sido hacia el sector de Santa Rosa Unida.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar poco después del atentado para realizar las primeras diligencias. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la identidad de los atacantes ni sobre el estado de salud del conductor.

Ataque ocurrió en el paradero Los Testigos de Jicamarca

Los presuntos responsables habrían abordado la miniván antes de disparar contra el chofer y escapar en otro vehículo. La Policía llegó al anexo 22 para realizar las primeras diligencias. San Juan de Lurigancho Lomeros

El reporte difundido por La Red Noticias situó el ataque en el anexo 22 de Jicamarca, cerca del paradero Bolognesi. La unidad de Los Mandarinos se encontraba en el trayecto de retorno desde Collique cuando ocurrió el atentado. La empresa presta servicios hacia distintos sectores, entre ellos San Juan de Lurigancho, Collique y Pro.

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Tras el ataque, varias personas permanecieron en los alrededores del paradero. El reporte también registró la llegada de dos vehículos policiales. Los agentes ingresaron a una botica cercana para consultar sobre la posible existencia de cámaras de seguridad que permitieran obtener imágenes del hecho.

La intervención policial se concentró inicialmente en la zona donde ocurrió el ataque. Los efectivos consultaron por dispositivos de videovigilancia en un establecimiento comercial cercano y luego se retiraron.

La miniván tampoco permaneció en el lugar, pues fue trasladada en la misma unidad después del atentado. La información disponible no precisa si el conductor recibió atención médica ni si fue derivado a un establecimiento de salud.

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Tampoco se comunicaron detalles sobre una eventual detención de los sospechosos o el inicio de una investigación específica para identificar a los responsables.

Ataques y extorsiones mantienen en alerta al transporte público

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El atentado contra el conductor de Los Mandarinos ocurre en un contexto de violencia contra las empresas de transporte público de Lima y Callao. Las amenazas extorsivas y los ataques armados afectan la continuidad de los servicios y exponen tanto a trabajadores como a pasajeros.

La situación de las empresas de transporte enfrentan exigencias económicas de distintas organizaciones criminales. La investigación también expuso las dificultades financieras que afrontan algunas compañías por la paralización de sus operaciones.

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Asimismo, se presentó un mapa sobre los ataques contra buses en Lima e identificó los distritos y avenidas donde se concentran estos hechos. Ambos reportes describen el escenario de inseguridad que enfrenta el sector, en el que conductores y pasajeros quedan expuestos a episodios de violencia.

La investigación sobre el ataque en Jicamarca deberá establecer las circunstancias del atentado, la identidad de los responsables y el posible móvil del crimen.