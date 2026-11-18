Hugo del Castillo, doble medallista panamericano, hizo un especial pedido al Gobierno para que su disciplina siga siendo considerada en el evento multideportivo. (Video: FDPT)

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Hugo Del Castillo, uno de los máximos referentes del taekwondo peruano, alzó su voz ante la incertidumbre por la posible exclusión del poomsae de los Juegos Panamericanos Lima 2027. El deportista que conquistó las medallas de plata en Lima 2019 y bronce en Santiago 2023, y que actualmente dirige a la selección nacional de esta modalidad, hizo un llamado al Gobierno para defender la presencia de esta disciplina en la competencia continental.

A través de un video publicado por la Federación Peruana de Taekwondo, Del Castillo se dirigió directamente a la presidenta Keiko Fujimori y expresó su preocupación por la situación. El entrenador estuvo acompañado por Fabiana Varillas, integrante del equipo peruano, quien también compartió el sacrificio que implica prepararse para representar al país en torneos internacionales.

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“Estimada señora presidenta Keiko Fujimori, soy Hugo del Castillo, entrenador de la Selección Nacional de Taekwondo Poomsae y medallista de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Santiago 2023. Y me encuentro aquí con Fabiana Varillas Ancco, atleta de la Selección Nacional de Taekwondo Poomsae y ella representa el esfuerzo, sueños y sacrificio de todos los atletas”, manifestó.

El doble medallista explicó que tomaron conocimiento de que Panam Sports estaría considerando retirar el poomsae del programa de Lima 2027. Para Del Castillo, esta posibilidad representa un riesgo para el crecimiento de una modalidad que ha conseguido importantes resultados para el deporte nacional.

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“Desde que soy muy pequeña, desde que vi competir a mi entrenador en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tuve ese sueño de poder representar al Perú en unos Juegos Panamericanos. Me tomo la atribución de alzar la voz, no solamente en representación de los atletas peruanos, sino también de los deportistas del área panamericana, porque se está dejando fuera la modalidad del taekwondo Poomsae y se nos está arrebatando años de esfuerzo, sacrificio y nuestros sueños”, expresó Fabiana Varillas.

Hugo Del Castillo consiguió medallas en Lima 2019 y Santiago 2023 en la disciplina de taekwondo poomsae. Crédito:

Hugo Del Castillo pidió intervención del Gobierno

Hugo Del Castillo remarcó que la preocupación aumenta debido a la cercanía de los Juegos Panamericanos y solicitó a la mandataria que impulse las gestiones correspondientes para que el poomsae continúe dentro del programa deportivo.

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“Hoy, la exclusión del taekwondo modalidad Poomsae a mucho menos de siete meses pone en riesgo mucho más que la realización de una competencia. Señora presidenta, la invoco a usted para que pueda impulsar las gestiones necesarias para garantizar que esta modalidad, que ha dado tantos logros a nuestro país, continúe siendo parte del programa de Lima 2027”, expresó.

Asimismo, hizo referencia a la sección 2 del reglamento de los Juegos Panamericanos, que, según explicó, permite al país anfitrión proponer deportes adicionales para destacar su desarrollo y legado. En ese sentido, defendió los méritos deportivos de los representantes peruanos y el lugar que consideran haberse ganado en el evento continental.

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“Hoy levantamos la voz para respaldar a quienes han entregado años de sus vidas a este deporte”, agregó Del Castillo.

La selección peruana de poomsae busca estar presente en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Crédito: Instagram

Fabiana Varillas defendió su lugar en Lima 2027

Durante el pronunciamiento, Fabiana Varillas contó que recientemente consiguió resultados destacados en los Juegos Sudamericanos y Bolivarianos. Para alcanzar esas conquistas, explicó que tuvo que sacrificar parte de su tiempo, sus estudios e incluso utilizar recursos propios para prepararse.

Ahora, la joven deportista nacional busca tener la oportunidad de representar al Perú en la edición que se realizará en la capital el próximo año. “Yo tengo un sueño: ganar en los Juegos Panamericanos Lima 2027, que se realizarán aquí, en casa, con nuestra gente y llevaré la bandera peruana con mucho orgullo”, sostuvo.

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Varillas respaldó el pedido del entrenador y dejó claro que los deportistas no buscan privilegios, sino que se reconozca el esfuerzo realizado para alcanzar un lugar en la competencia. Ambos cerraron el video con un mensaje dirigido a la presidenta: “Señora presidenta, el Poomsae peruano cuenta con su respaldo”.