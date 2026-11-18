Pobladores de la costa norte de Perú observan el funcionamiento de un generador atmosférico de agua potable instalado para prevenir el desabastecimiento ante el Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno El Niño alcanzará su pico extraordinario en Perú en febrero de 2027 y no cederá por completo hasta julio de ese año, según el último informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). La advertencia, respaldada también por el Comando de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (Comando FEN), proyecta lluvias intensas, caudales elevados en ríos del norte y riesgos de inundaciones que ya obligan a activar medidas de preparación en todo el territorio costero.

El evento climático, que afecta las costas de Ecuador y del norte de Perú, presentaría una magnitud muy fuerte en el Pacífico central hasta febrero próximo. Luego iniciaría un declive gradual que llevaría al sistema hacia una condición neutra en junio de 2027, para extinguirse por completo en julio. El Enfen confirmó que el calentamiento del mar persiste en gran parte del Pacífico tropical y alcanza su mayor intensidad en la superficie frente a la costa peruana.

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Fenómeno El Niño

Las lluvias superarán los promedios históricos en la costa norte y sierra occidental

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las precipitaciones continuarán por encima de lo normal en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental. El organismo advirtió que esta situación incrementa la probabilidad de episodios de intensidad moderada a fuerte, con especial concentración en la franja costera norte del país.

Durante el verano peruano, de enero a marzo de 2027, el patrón se mantendría. Las lluvias seguirían por encima del promedio histórico a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y la sierra central occidental, con mayor intensidad registrada en la costa norte. En contraste, la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la región amazónica recibirán precipitaciones dentro de lo normal o por debajo de ese umbral.

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Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Tumbes y Piura concentrarán los mayores incrementos en el caudal de sus ríos

El Comando FEN identificó cinco cuencas con riesgo de desborde: los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque presentarían caudales superiores a lo normal durante el período de mayor intensidad del fenómeno. Los incrementos más pronunciados se proyectan precisamente en Tumbes y Piura, dos regiones que ya registraron daños severos durante episodios previos de El Niño.

El nivel del mar también se mantendría por encima de su nivel medio en todo el litoral, con una mayor elevación en la zona norte. Adicionalmente, durante diciembre de 2026 y enero de 2027 se prevé una mayor probabilidad de oleajes anómalos provenientes del norte, potencialmente de mayor impacto, sin descartar la presencia de oleajes desde el sur.

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La sequía amenaza el lago Titicaca y las regiones del sur oriental

Mientras la costa norte enfrenta el riesgo de exceso hídrico, el sur del país atraviesa una dinámica opuesta. En la sierra sur oriental, la sierra centro oriental y la Amazonía peruana, las lluvias serían de normales a inferiores. En la región del lago Titicaca, limítrofe con Bolivia, se esperan precipitaciones inferiores a lo normal, lo que configura condiciones de sequía, otro de los efectos recurrentes que suele desencadenar este fenómeno climático.

Esta divergencia regional subraya la complejidad del impacto de El Niño sobre el territorio peruano: mientras el norte y el centro occidental deben prepararse para inundaciones y huaycos, el sur enfrenta déficit hídrico con consecuencias para la agricultura y el abastecimiento de agua.

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Un mapa meteorológico de la plataforma Windy proyecta las temperaturas de Perú y regiones limítrofes durante el seguimiento del fenómeno El Niño. (Presidencia de la República)

El Gobierno activa acciones de preparación para proteger la población y la actividad agraria

Frente a este escenario, el Comando FEN mantiene activas las acciones de preparación ante posibles lluvias intensas, inundaciones y otros peligros asociados, con prioridad en la protección de la población y la actividad agraria. El organismo opera bajo el marco del programa Perú Responde, que coordina la respuesta del Gobierno del Perú ante emergencias climáticas de gran escala.

La Enfen mantiene el monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrobiológicas y biológico-pesqueras para actualizar sus proyecciones. El próximo comunicado oficial está previsto para el 30 de noviembre de 2026.