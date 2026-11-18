Foto 0: El volante de 25 años, natural de Moyobamba, no figura en los planes del cuadro victoriano para la temporada 2027 y habría aceptado la propuesta del club chileno, que retendrá el 15% de sus derechos. (Alianza Lima)

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El mediocampista peruano Cristian Neira, conocido en el ambiente futbolístico como ‘Rusito’, pondría fin a su vínculo con Alianza Lima al término del Torneo Clausura 2026 para sumarse al Everton de Viña del Mar, conjunto que actualmente ocupa la quinta posición en la tabla del fútbol chileno.

Según medios chilenos, la operación ya está encaminada y representaría el primer paso internacional en la carrera del futbolista nacido en la calurosa Moyobamba. Como parte del trato, el club blanquiazul recibiría una compensación económica por la transferencia y conservará el 15% de los derechos del jugador de cara a una eventual venta futura.

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Neira tiene contrato vigente con la institución de La Victoria hasta diciembre de 2027, según registros de Transfermarkt, pero la dirigencia y el cuerpo técnico resolvieron no contemplarlo para la siguiente temporada.

La decisión que precipitó la salida

La falta de continuidad terminó por cerrar las puertas de Alianza Lima al mediocampista. Desde su regreso en junio, apenas disputó cinco encuentros del Clausura y no consiguió ganarse un lugar en el equipo. (Pase Gol)

La escasa participación del volante en la segunda mitad de la temporada fue el factor determinante. Desde su regreso al equipo victoriano en junio de 2026, por expreso pedido del técnico Pablo Guede, Neira acumuló minutos en apenas cinco encuentros del Clausura, siempre ingresando desde el banco en la segunda mitad.

El rendimiento no alcanzó para ganarse un lugar en el once titular ni para convencer a la conducción del club de renovarle la confianza. Ante ese panorama, la dirigencia de Alianza Lima comunicó al jugador y a su representación que no sería tenido en cuenta para el 2027, según el portal ‘Pase Gol’.

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Con ese escenario sobre la mesa, el entorno del mediocampista no demoró en evaluar alternativas y terminó aceptando la propuesta que llegó desde la región de Valparaíso.

El perfil que busca el club chileno

El equipo ruletero apunta a fortalecer la generación de juego y encontró en el volante de 25 años una alternativa para esa función. Su llegada a la región de Valparaíso se concretará tras finalizar el Clausura. (Alianza Lima)

El Everton de Viña del Mar, institución cuatro veces campeona del fútbol trasandino, tenía identificada la necesidad de incorporar un volante creativo, un mediocampista de características clásicas capaz de distribuir el balón y generar juego en el espacio entre líneas, detrás del delantero. El perfil del ‘Rusito’ encajó con esa descripción.

De acuerdo con lo que se sabe, una vez que Alianza Lima confirmó que el jugador quedaba libre de compromisos para negociar, el conjunto viñamarino avanzó con rapidez. Neira viajaría a la región de Valparaíso al concluir su participación en el Clausura 2026 para formalizar su incorporación al plantel ruletero. Será la primera vez que el futbolista de 25 años defienda colores fuera del Perú.

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Un ciclo en Alianza Lima marcado por las cesiones

El 'Rusito' llegó a La Victoria procedente de Unión Comercio, pero las cesiones y la falta de regularidad condicionaron su recorrido. Tras un último intento en el Clausura 2026, el volante buscará continuidad en el fútbol chileno (Alianza Lima)

El paso de Cristian Neira por el club de La Victoria estuvo lejos de ser lineal. Llegó a inicios de 2024 procedente de Unión Comercio en medio de una salida que generó controversia, pero nunca logró asentarse como titular indiscutido. En 2025 salió cedido a Cienciano en busca de rodaje, y a comienzos de 2026 recaló en Atlético Grau de Piura, donde disputó el Torneo Apertura de la Liga 1.

Con el equipo piurano tuvo su mejor racha reciente: participó en 16 partidos, fue titular en 15 de ellos y aportó un gol y dos asistencias. Esos números persuadieron a la dirigencia blanquiazul para repatriarlo antes del Clausura, con el dorsal 22 en la espalda.

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Sin embargo, el rendimiento no se sostuvo al volver a La Victoria y el ciclo terminó sin que el volante lograra consolidarse en el equipo que lo contrató hace casi tres años. Ahora, con destino casi confirmado en Chile, el ‘Rusito’ buscará en el Everton de Viña del Mar la continuidad que no encontró en ninguna de sus etapas con la camiseta íntima.