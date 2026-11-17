La conductora puso en duda el costo del servicio contratado para la instalación de pantallas y sonido, mientras recordó que, según información difundida durante su programa, se destinaron S/63 millones a la organización de la visita papal en diferentes departamentos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La última misa oficial del papa León XIV en el Perú, realizada en la base aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, terminó marcada por las quejas de miles de asistentes que esperaban participar de una celebración multitudinaria para despedir al pontífice.

Aunque los fieles llegaron desde la noche anterior y permanecieron durante varias horas en el lugar para escuchar su mensaje y recibir su bendición, muchos denunciaron que no pudieron seguir adecuadamente la ceremonia debido a las fallas en las pantallas y el sistema de sonido. La situación generó una fuerte reacción de Magaly Medina, quien cuestionó la organización del evento y puso en tela de juicio el millonario monto destinado a la instalación de los equipos audiovisuales.

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Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su programa del 16 de noviembre, la conductora calificó lo ocurrido como una presentación desastrosa y consideró que se había cometido una falta de respeto contra las personas que acudieron por motivos religiosos. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a las condiciones en las que los asistentes tuvieron que seguir la misa, especialmente porque el escenario se encontraba a una distancia considerable de buena parte del público.

Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lo que fue hoy día una presentación desastrosa de cara al público, de irrespeto para un público creyente de fe que fue a ver a su papa, que fue a recibir la bendición, a escuchar la misa”, manifestó al iniciar su crítica.

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La periodista explicó que las pantallas instaladas en la base aérea Las Palmas presentaron problemas de funcionamiento, mientras que el audio tampoco permitió que los fieles escucharan con claridad la ceremonia. La situación resultó especialmente complicada para quienes se encontraban lejos del escenario, pues dependían de estos equipos para observar al Santo Padre y seguir sus palabras.

“Y unas pantallas defectuosas, un audio hasta el perno, no permitieron a la gente disfrutar, porque además se encontraba el público muy alejado de la zona donde el papa estaba hablando, muy alejados del escenario. Entonces, necesitaban esas pantallas, pero las pantallas no se prendieron”, sostuvo.

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Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

Según relató Magaly Medina, la frustración comenzó a extenderse entre los asistentes, quienes, después de esperar durante horas, optaron por retirarse al no poder escuchar ni observar adecuadamente la celebración religiosa.

La conductora también cuestionó el tamaño de los equipos instalados. A su juicio, las pantallas eran demasiado pequeñas para un acontecimiento que congregó a una multitud que, según las estimaciones mencionadas durante la cobertura, superaba el millón de personas.

“Esas pantallas, además, que habían colocado eran del tamaño de mis pantallas de acá, que están hechas para mí. Miren, para mí está grande, está bien, pero para un escenario donde había más de un millón de personas, las pantallas tenían que ser más grandes. Y esto lo sabe cualquier aficionado, cualquier persona con dos dedos de criterio podía haber dicho eso”, expresó.

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Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela cuánto habría costado la instalación de pantallas y sonido para la misa del papa

Uno de los cuestionamientos más fuertes de la conductora estuvo relacionado con el presupuesto destinado a la instalación del sistema audiovisual. Durante su intervención, reveló que la empresa encargada de proporcionar el sonido y los equipos de video habría cobrado más de ocho millones de soles por el servicio.

Magaly Medina identificó a la compañía como Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., y aseguró que su equipo había tenido acceso al contrato correspondiente. De acuerdo con la cifra que mencionó al aire, el monto ascendía a aproximadamente S/8,3 millones.

La periodista contrastó esa cantidad con las imágenes de las estructuras instaladas en el recinto. Según explicó, las bases metálicas tenían dimensiones considerables, pero las pantallas colocadas en ellas no parecían corresponder a un espectáculo de semejante magnitud.

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Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero ahora nos hemos enterado que la empresa a la que se le encargó poner el sonido y poner la instalación de los equipos de video, esas pantallas, ¿saben cuánto cobró por hoy día? Ocho millones, no lo tengo acá, ocho millones trescientos noventa y nueve mil do... soles. Más de ocho millones de soles por esas pantallas mal puestas”, afirmó.

Mientras mostraba las imágenes de la infraestructura, insistió en que los soportes podían haber sostenido equipos de mayores dimensiones. Sin embargo, lo que se observaba eran pantallas que, desde su perspectiva, resultaban insuficientes para que los asistentes ubicados en los sectores más alejados pudieran seguir la misa.

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“Hay otra, a ver, por favor, muéstrame otra donde se vean las pantallas. Mira esas pantallitas. ¡Esas pantallitas! Qué barbaridad, creo que cualquiera puede tener en su casa una pantalla así. O sea, es una pantalla que utilizas en tu casa, en un restaurante para ver el fútbol, pero no las pones ahí, pues. Encima, apagadas”, reclamó.

Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestionó cómo se había seleccionado a la empresa para un acontecimiento de repercusión internacional, considerando que la visita del pontífice concentraba la atención de fieles, autoridades y medios de comunicación extranjeros. “¿Cómo así se eligen para actos donde el Perú está comprometido, su imagen, su público, con toda la prensa extranjera pendiente de nosotros?”, preguntó.

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A su cuestionamiento se sumó otro dato que mencionó durante el programa: según información que atribuyó a otros equipos periodísticos que también estaban investigando el tema, el Gobierno central, a través de la Cancillería, habría destinado S/63 millones para la organización de las actividades de la visita papal en diferentes departamentos del país.

Para Magaly Medina, ese presupuesto hacía todavía más difícil comprender las deficiencias registradas durante la última misa oficial en Lima. “Y tenía el público entonces que tener esas pantallas minúsculas, un audio que no funcionó, que ya eran cuarenta, cuarenta y cinco minutos que había empezado la misa y la gente se comenzó a ir, así como ustedes lo ven, porque no escuchaban nada, pantallas apagadas”, manifestó.

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La periodista añadió que, de acuerdo con lo observado durante la transmisión, los equipos llegaron a encenderse durante algunos momentos, pero volvieron a presentar problemas cuando comenzó la presentación musical del Grupo 5.

“Por ahí, de pronto, milagrosamente, se encendieron un rato y luego cuando empezó a tocar la orquesta el Grupo 5, otra vez las pantallas y el audio se fueron. ¿Qué es eso?”, cuestionó.

Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

Asistentes a la última misa del papa León XIV denunciaron pantallas apagadas y falta de organización

Las críticas de Magaly Medina estuvieron acompañadas por testimonios de personas que acudieron a la base aérea Las Palmas para participar de la despedida del Santo Padre. Los asistentes expresaron su indignación por las deficiencias técnicas y las dificultades que enfrentaron después de permanecer durante varias horas en el recinto.

Una de las personas entrevistadas aseguró que había llegado desde la noche anterior y que, pese a la larga espera, no encontró las condiciones que esperaba para seguir la ceremonia.

“Estamos muy molestos porque no hay la pantalla gigante, no hay el audio. Estamos desde la madrugada. Yo estoy acá desde las diez de la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en Cusco, Pucallpa, Chiclayo ha sido excelente y aquí no estamos maltratados?”, manifestó.

Otro asistente también cuestionó la falta de coordinación y aseguró que la experiencia había estado por debajo de sus expectativas. “Veo mucha desorganización. No hemos visto esa organización que lo hemos visto por la televisión en otros lugares. De verdad, ha dejado mucho que desear”, comentó.

Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

Las quejas no se limitaron a las pantallas. Otro ciudadano sostuvo que la misa ya había comenzado y que, pese a ello, el público de su sector no contaba con condiciones adecuadas para escuchar ni observar la celebración. “Pero ahorita no se escucha audio, la misa ya empezó, no hay pantallazo, no hay nada, lo que es nada. O sea, es un fraude, prácticamente”, expresó visiblemente molesto.

Una cuarta persona denunció, además, dificultades relacionadas con los servicios básicos y la atención que se ofrecía a los asistentes. Según su relato, algunas personas tuvieron que afrontar situaciones incómodas debido a la distancia de los baños y la falta de personal de apoyo.

“No funcionan las pantallas, no funciona nada. He visto señoras y niños, incluso delante de mí, hacer sus necesidades fisiológicas porque los baños estaban retirados del bloque. No había personal auxiliar de seguridad, no había auxiliar de primeros auxilios, no había nada”, afirmó.

Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que los fieles se retiraran sin escuchar el mensaje del pontífice

Al retomar las imágenes de las personas que comenzaban a abandonar el recinto, Magaly Medina consideró que la deficiente organización impidió que muchos asistentes disfrutaran de una experiencia que habían esperado durante mucho tiempo.

La conductora sostuvo que varios fieles pudieron quedarse con la satisfacción de haber visto al papa León XIV, pero no lograron escuchar el mensaje que tenía preparado para su última celebración multitudinaria en Lima.

“Yo creo que la mayoría, como se está viendo, se está retirando porque ya nos quedamos con la satisfacción de verlo nada más, pero más no con el mensaje que nos tenía preparado. Qué terrible decepción”, expresó.

Para la periodista, el problema no se limitaba a la calidad de las pantallas o del sonido. También cuestionó que no se hubieran previsto mejores condiciones para recibir a una multitud que debía permanecer durante varias horas en un espacio abierto.

“Plata había, se podían hacer grandes cosas, tener mejores baños, la gente poder tener mejor tipo de comodidad en medio de algo que todo el mundo sabía que tenías que hacer largas horas de espera. Podían haber disfrutado mejor. Todo lo valía con tal de ver al papa”, manifestó.

Magaly Medina exige explicaciones por fallas en misa del papa León XIV y cuestiona contratación de empresa de sonido. Captura: Magaly TV La Firme.