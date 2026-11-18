San Martín vs Olva Latino: día, hora y dónde ver partido por fecha 6 de de fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: RRSS clubes.

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Universidad San Martín afrontará una nueva prueba para defender su condición de único líder de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Las ‘santas’ llegarán al duelo ante Olva Latino después de imponerse a Alianza Lima y de completar un arranque perfecto, con cinco triunfos en igual número de presentaciones y 15 puntos en la clasificación.

El equipo que conduce Martín Ambrosini buscará sostener la regularidad que le permitió subir a la cima de la Fase 1. Del otro lado estará un Olva Latino que llega con un triunfo sobre Deportivo Wanka y que intentará sumar para acercarse a los puestos de la mitad alta de la tabla en una jornada que puede generar movimientos importantes.

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San Martín vs Olva Latino: programación

El partido se jugará el domingo 22 de noviembre desde las 16:30 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro corresponde a la sexta fecha de la primera fase y será el segundo compromiso programado para ese día.

El horario también aplicará para Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Guyana comenzará a las 17:30 horas; en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasilia y Surinam, a las 18:30 horas. En Miami se disputará a las 16:30 horas, mientras que en España iniciará a las 22:30 horas.

Martín Ambrosini conversando con sus dirigidas durante partido. Crédito: FPV

¿Dónde ver partido entre San Martín y Olva Latino?

Latina transmitirá el encuentro en vivo por sus señales de televisión abierta, disponibles en los canales 2 y 702 HD. La señal tiene los derechos de emisión del torneo y ofrecerá los partidos correspondientes a la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

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Los aficionados también podrán acceder a la transmisión por medio de la página web y la aplicación oficial de Latina. Esa alternativa permitirá seguir el compromiso desde teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos con conexión a internet.

Asimismo, la página web de Infobae Perú ofrecerá la cobertura de la jornada, con las principales incidencias de los encuentros, resultados y la tabla de posiciones actualizada. San Martín intentará conservar el primer lugar, mientras que Olva Latino buscará una victoria que le permita mejorar su ubicación.

Eric Jurgensen, gerente general y director de contenido y programación del 'Canal 2', dio a conocer esta importante noticia en la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina TV.

¿Cómo llega San Martín?

San Martín mantiene el invicto tras vencer 3-1 a Alianza Lima en uno de los partidos más exigentes que disputó en el campeonato. Las dirigidas por Ambrosini se impusieron con parciales de 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22, resultado con el que alcanzaron los 15 puntos y dejaron atrás a Universitario.

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Antes del cruce ante las ‘blanquiazules’, las ‘santas’ habían superado 3-0 a Circolo Sportivo Italiano, 3-1 a Deportivo Soan, 3-0 a Géminis y 3-0 a Deportivo Wanka. El conjunto universitario solo cedió dos sets en sus cinco presentaciones, una cifra que refleja su rendimiento en el inicio de la competencia.

El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

¿Cómo llega Olva Latino?

Olva Latino sumó confianza en su presentación más reciente, en la que venció 3-0 a Deportivo Wanka. El equipo dirigido por César Arrese consiguió una victoria necesaria después de una secuencia de resultados que lo dejó con seis puntos tras las primeras cinco fechas de la Fase 1.

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El cuadro de Olva inició el torneo con una derrota 3-0 frente a Atenea. Luego reaccionó con un triunfo por el mismo marcador ante Perú Sub-19, pero cayó 3-0 ante Universitario y 3-1 frente a Deportivo Soan. El desafío ante San Martín será una oportunidad para extender su recuperación ante el único equipo invicto del certamen.

Olva Latino derrotó 3-0 a Deportivo Wanka en su último partido. Crédito: Instagram Latino.

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La sexta jornada de la Fase 1 tendrá tres partidos el sábado 21 y otros tres el domingo 22 de noviembre. Todos los encuentros se jugarán en el Polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Esta es la programación oficial:

Sábado 21 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Deportivo Soan vs. Regatas Lima

19:00 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario

Domingo 22 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19

16:30 horas | Universidad San Martín vs. Olva Latino

18:30 horas | Alianza Lima vs. Atlético Atenea