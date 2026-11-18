Peru's President Keiko Fujimori looks on during a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China November 17, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, al margen de la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China. En el encuentro, ambos mandatarios acordaron impulsar una relación más estrecha entre sus naciones, que comparten desafíos comunes como países del Pacífico.

La cita tuvo lugar el 17 de noviembre de 2026 y se enmarca en una agenda de alto nivel que Fujimori cumple en Asia esta semana. La mandataria llegó a China el lunes 15 de noviembre, con el objetivo de participar en la cumbre de APEC y sostener una serie de encuentros bilaterales con líderes de la región, en un viaje que la llevará también a Japón antes de su regreso a Lima el 21 de noviembre.

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Durante el encuentro con Marape, Fujimori planteó la suscripción de un convenio básico de cooperación técnica para desarrollar iniciativas conjuntas en áreas estratégicas para ambos países. Las materias identificadas para la colaboración incluyen el cambio climático, la protección de los océanos, la lucha contra la pesca ilegal y las técnicas de cultivo de la papa, producto en el que Perú es reconocido como centro de origen y diversidad a nivel mundial.

Delegations led by Chinese President Xi Jinping and Peru's President Keiko Fujimori attend a bilateral meeting on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China November 17, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La propuesta de acuerdo apunta a traducir la cercanía geográfica y los intereses comunes en un marco institucional concreto. Ambos países son naciones del Pacífico que enfrentan presiones similares derivadas del calentamiento global, el deterioro de los ecosistemas marinos y la extracción no regulada de recursos en sus aguas.

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La posición estratégica de Papúa Nueva Guinea abre oportunidades para Lima

La ubicación geográfica de Papúa Nueva Guinea, situada en el cruce entre el Sudeste Asiático, Oceanía y la cuenca del Pacífico, representa para Perú una oportunidad concreta para ampliar su presencia en el Pacífico Sur. Se trata de una región de creciente peso en la dinámica del Asia-Pacífico, donde las grandes potencias disputan influencia económica y política.

El acercamiento con Puerto Moresby se da en un contexto de reconfiguración de alianzas en el Pacífico, en el que el propio primer ministro Marape protagonizó días antes un gesto políticamente relevante: el cierre de la oficina de representación de Taiwán en su país, lo que fue interpretado como un respaldo a la posición de Beijing sobre la integridad territorial china. Este movimiento también fue tema en la agenda de Marape con el presidente chino, Xi Jinping, quien se reunió con él el mismo martes en Shenzhen.

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La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización al Congreso para asistir a la cumbre del foro APEC 2026 en China durante las fechas previstas para la visita papal. (Crédito: Infobae Perú/Difusión) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cita con Marape, parte de una maratón diplomática en Shenzhen

La reunión con el jefe de Gobierno de Papúa Nueva Guinea fue una entre varias citas bilaterales que Fujimori sostuvo y tiene programadas a lo largo de su estancia en China. El martes 17, la mandataria también se reunió con Xi Jinping, encuentro en el que el presidente chino ofreció una donación no reembolsable de USD 15 millones y maquinaria por USD 7,5 millones —un total de USD 22,5 millones— para ayudar a Perú a enfrentar el fenómeno El Niño.

Según el programa oficial publicado por el gobierno peruano, para los días 18 y 19 de noviembre están previstas reuniones con los líderes de Vietnam, Brunéi, Chile, Singapur, México, Tailandia, Hong Kong y Filipinas, además de un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. También está agendada una reunión con la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC para tratar el suministro de minerales críticos.

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Las delegaciones encabezadas por el presidente chino, Xi Jinping, y su par peruana, Keiko Fujimori, asisten a una reunión bilateral en el marco de la APEC, celebrada en Shenzhen, provincia de Guangdong (China). 17 noviembre 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Perú buscará suscribir un TLC con Tailandia antes de que concluya la cumbre

En paralelo a la agenda bilateral, Perú avanza en la firma de un acuerdo de libre comercio con Tailandia, que según anticipó la propia Fujimori podría concretarse en los márgenes de la cumbre APEC. El anuncio se suma a la entrada en vigor, el 1 de noviembre pasado, del protocolo de actualización del tratado de libre comercio entre Perú y China, firmado en 2024 durante la visita de Xi a Lima, que coincidió con la anterior edición de APEC celebrada en territorio peruano.

China es el principal socio comercial de Perú, un vínculo que se ha profundizado con la inauguración del puerto de Chancay, diseñado para facilitar el transporte marítimo directo entre ambos países. En ese contexto, la gira de Fujimori por Asia busca consolidar los lazos con socios tradicionales y construir nuevos puentes en una región que concentra cada vez más el peso de la economía global.

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Keiko Fujimori y Xi Jinping en un saludo oficial frente a las banderas de China y Perú

Después de Shenzhen, Fujimori viaja a Tokio para reunirse con Takaichi

Concluida su participación en la cumbre de APEC, la presidenta tiene previsto partir hacia Tokio el jueves 19 de noviembre. Al día siguiente, se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre Perú y Japón.

La visita a Japón incluye también una ceremonia de firma de instrumentos de cooperación en materia de gestión del riesgo de desastres, tecnologías de la información y comunicación (TIC), agricultura y educación, así como la donación de vehículos para bomberos y acuerdos sobre minerales críticos. Fujimori tiene previsto regresar a Lima el sábado 21 de noviembre.

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