Cassandra Sánchez desmintió las versiones sobre una ruptura matrimonial con el cantante Deyvis Orosco durante un evento oficial.

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Cassandra Sánchez rompió su silencio sobre los rumores que pusieron en duda la continuidad de su relación con Deyvis Orosco, luego de que la transformación física del cantante de cumbia generara una ola de comentarios en los últimos meses. La hija de Jessica Newton se pronunció frente a cámaras y desmintió de manera directa cualquier versión sobre una ruptura matrimonial.

Durante un evento del Miss Perú, Cassandra Sánchez habló con el portal de espectáculos ‘Show Pe’ y abordó con humor las especulaciones sobre el estado de su matrimonio con el líder de Néctar. La influencer confirmó que la relación continúa sólida y se mostró orgullosa del proceso físico que atraviesa su esposo desde hace más de un año.

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Cassandra Sánchez desmiente la ruptura con Deyvis Orosco

Consultada sobre los rumores de separación que circularon en las últimas semanas, Cassandra Sánchez calificó las versiones como producto de la imaginación de ciertos sectores mediáticos. “Yo siempre he dicho que algunas personas deberían escribir guiones para Netflix, la verdad la creatividad que tienen... en las últimas semanas me separé, volví a estar, todas esas cosas que han sucedido”, expresó la influencer.

La empresaria aprovechó la misma intervención para referirse directamente al cambio físico de Deyvis Orosco, que generó comentarios desde octubre, cuando el cantante reapareció con una apariencia renovada. “La verdad que yo aplaudí desde el día uno este cambio que tiene hace más de un año, levantarse a las 4 de la mañana, meditar y ese chip nació del amor porque quería ser un gran ejemplo para nuestro hijo y hoy por hoy lo está haciendo”, sostuvo Cassandra Sánchez.

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En una entrevista durante un evento del certamen Miss Perú, Cassandra Sánchez desmintió las versiones sobre una separación de Deyvis Orosco. La empresaria defendió la disciplina del cantante frente a las especulaciones por su cambio físico y señaló que su rutina responde a un compromiso personal. Asimismo, informó sobre las actividades previas a la final del concurso de belleza y los preparativos de la organización. Video: TikTok Show.pe

La influencer también salió al frente para desmentir las versiones que apuntaban a un presunto uso de sustancias para lograr la musculatura que exhibe el cantante en sus últimas apariciones públicas. “Muestra que con dedicación todo es posible y que mejor manera de hacerlo que con acciones. La más feliz soy yo”, sentenció Cassandra Sánchez, en referencia al proceso físico de su esposo.

El cambio físico de Deyvis Orosco generó críticas de Magaly Medina

La transformación corporal de Deyvis Orosco se convirtió en tema de conversación en distintos espacios de espectáculos desde octubre de este año, cuando el cantante reapareció públicamente con una apariencia distinta a la habitual. En aquella ocasión, el líder de Néctar explicó que el cambio respondía a una decisión personal. “Quería estar en mi mejor versión”, declaró el cantante, quien evitó referirse directamente a su relación con Cassandra Sánchez en esa oportunidad.

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La nueva apariencia del cantante también fue blanco de comentarios de la conductora Magaly Medina, quien cuestionó en su programa el origen de la musculatura exhibida por Orosco. “Ahora los músculos se hacen con inflador”, bromeó la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’ sobre el cambio físico del artista. Otros espacios de espectáculos también recogieron opiniones de entrenadores que pusieron en duda la rapidez de la transformación y especularon sobre el costo de un presunto tratamiento estético para lograr ese resultado.

El propio cantante mantuvo su versión sobre la naturaleza de su cambio físico durante su participación en los Latin Grammy 2026, realizados en Las Vegas, donde llegó para asistir a la ceremonia y sostener reuniones vinculadas a su carrera musical. Desde esa ciudad, Deyvis Orosco adelantó planes para ampliar su presencia en el mercado estadounidense durante 2027, sin profundizar en las críticas recibidas por su transformación.

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Quién es el esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez, padre adoptivo de Cassandra Sánchez y sus hermanos. ATV.

Cassandra Sánchez adelantó detalles sobre la final del Miss Perú

Además de referirse a su situación sentimental, Cassandra Sánchez aprovechó su presencia en el evento para hablar sobre sus actividades dentro de la organización del Miss Perú. La empresaria adelantó que en los próximos días se revelarán detalles sobre la nueva corona del certamen, además de la fecha en que se realizará la gran final del concurso de belleza.

“Ahorita estamos totalmente centrados en lo que es Miss Universo Puerto Rico, yo viajo el miércoles y regresando nos metemos de lleno en la revelación de la nueva corona, que la verdad ha quedado espectacular y en la final del Miss Perú que ya pronto van a saber la fecha”, comentó Cassandra Sánchez.

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Con esas declaraciones, la influencer cerró el capítulo de las versiones sobre su separación de Deyvis Orosco y reafirmó su respaldo público al cambio físico que atraviesa el cantante, en momentos en que la pareja combina su vida familiar con las respectivas agendas profesionales de ambos, entre la organización del certamen de belleza y la proyección internacional de la carrera musical del líder de Néctar.