Con dos estructuras paralelas que avanzan sobre el río Rímac, los Puentes Gemelos Próceres serían entregados por la Municipalidad Metropolitana de Lima entre finales de 2026 e inicios de 2027. La obra pretende habilitar una nueva conexión vial entre San Juan de Lurigancho y El Agustino, distritos que hoy están unidos por rutas con frecuente alta carga vehicular.
La infraestructura registraba un avance de 80,64 % al 8 de septiembre de 2026, según la comuna capitalina. El ingeniero Aarón Ballesteros analizó el avance de la obra en un video de su canal de YouTube Aaron Ballesteros DIGITAL, donde destacó que el proyecto podría abrir una nueva salida para el distrito, aunque advirtió que su efecto dependerá de los accesos viales.
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En sus más recientes publicaciones, el Instituto Metropolitano de Proyectos de Inversión (Invermet) informó que continuaban los trabajos de retiro de plataformas de montaje, soldadura y pintura en la estructura.
El proyecto contempla dos puentes paralelos sobre el río Rímac, con una inversión cercana a los S/90 millones. Su puesta en funcionamiento abriría una nueva alternativa de salida para los vehículos que se desplazan desde San Juan de Lurigancho hacia la Vía de Evitamiento y otros sectores de Lima.
Dos estructuras de 91 metros unirán San Juan de Lurigancho y El Agustino
Los Puentes Gemelos Próceres se construyen en el eje de la avenida Próceres de la Independencia, entre el Malecón de la Amistad y la avenida Plácido Jiménez. Cada estructura tendrá una longitud de 91 metros y atenderá un sentido de circulación.
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La Municipalidad de Lima indicó que la intervención también incluye señalización vial, semaforización, paraderos peatonales, senderos y acondicionamiento de áreas verdes. Estos componentes forman parte de la conexión que se habilitará a ambos lados del río.
La comuna calculó que la obra beneficiará a más de 200.000 habitantes. La nueva vía cruzará el río Rímac y conectará el extremo sur de San Juan de Lurigancho con El Agustino, donde la avenida Plácido Jiménez permitirá enlazar con otras rutas metropolitanas.
Reggiardo estimó que la entrega será a más tardar a inicios de 2027
Durante una supervisión realizada en septiembre, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el Puente Próceres sería entregado a finales de este año o, como máximo, al inicio del siguiente. La Municipalidad de Lima precisó que el proyecto se encontraba en una etapa decisiva para su culminación.
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La obra incorpora criterios de prevención ante posibles eventos asociados al fenómeno de El Niño, debido a su ubicación sobre el cauce del río. Según Reggiardo, los trabajos de ingeniería fueron diseñados para asegurar la estabilidad y funcionamiento de la infraestructura frente a las condiciones de la zona.
Los videos difundidos por Invermet muestran la estructura metálica ya instalada sobre el río. Los trabajos recientes se concentran en el desmontaje de elementos usados durante el montaje, además de labores de soldadura y pintura en los puentes.
Los accesos definirán el efecto del nuevo cruce sobre el tráfico
El ingeniero Aarón Ballesteros analizó el proyecto en un video de su canal de YouTube Aaron Ballesteros DIGITAL. En su evaluación, señaló que los puentes podrían constituir una nueva salida para San Juan de Lurigancho, aunque remarcó la necesidad de contar con accesos que permitan distribuir el flujo vehicular. “Un puente sin buenos accesos es un embudo”, advirtió.
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Ballesteros indicó que las conexiones por las avenidas Sacsahuamán y Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho, y por la avenida Plácido Jiménez, en El Agustino, serán determinantes para evitar que el tránsito se concentre en los puntos de ingreso y salida de la nueva infraestructura.
El Puente Próceres forma parte de un escenario vial más amplio en el distrito, donde también avanzan los pasos a desnivel de la vía rápida Próceres-Wiesse. Mientras esa intervención busca agilizar los desplazamientos dentro de San Juan de Lurigancho, los puentes sobre el río Rímac apuntan a mejorar su conexión hacia el exterior.
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