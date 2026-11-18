La estructura metálica de los Puentes Gemelos Próceres cruza el cauce del río Rímac durante las obras de conexión entre San Juan de Lurigancho y El Agustino. (Captura: Aaron Ballesteros DIGITAL / YouTube)

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Con dos estructuras paralelas que avanzan sobre el río Rímac, los Puentes Gemelos Próceres serían entregados por la Municipalidad Metropolitana de Lima entre finales de 2026 e inicios de 2027. La obra pretende habilitar una nueva conexión vial entre San Juan de Lurigancho y El Agustino, distritos que hoy están unidos por rutas con frecuente alta carga vehicular.

La infraestructura registraba un avance de 80,64 % al 8 de septiembre de 2026, según la comuna capitalina. El ingeniero Aarón Ballesteros analizó el avance de la obra en un video de su canal de YouTube Aaron Ballesteros DIGITAL, donde destacó que el proyecto podría abrir una nueva salida para el distrito, aunque advirtió que su efecto dependerá de los accesos viales.

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En sus más recientes publicaciones, el Instituto Metropolitano de Proyectos de Inversión (Invermet) informó que continuaban los trabajos de retiro de plataformas de montaje, soldadura y pintura en la estructura.

El proyecto contempla dos puentes paralelos sobre el río Rímac, con una inversión cercana a los S/90 millones. Su puesta en funcionamiento abriría una nueva alternativa de salida para los vehículos que se desplazan desde San Juan de Lurigancho hacia la Vía de Evitamiento y otros sectores de Lima.

El ingeniero Aaron Ballesteros revisa el estado de la obra que unirá San Juan de Lurigancho con El Agustino sobre el río Rímac. El análisis también aborda los accesos necesarios para evitar nuevos puntos de congestión. Fuente: YouTube / Aaron Ballesteros DIGITAL

Dos estructuras de 91 metros unirán San Juan de Lurigancho y El Agustino

Los Puentes Gemelos Próceres se construyen en el eje de la avenida Próceres de la Independencia, entre el Malecón de la Amistad y la avenida Plácido Jiménez. Cada estructura tendrá una longitud de 91 metros y atenderá un sentido de circulación.

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La Municipalidad de Lima indicó que la intervención también incluye señalización vial, semaforización, paraderos peatonales, senderos y acondicionamiento de áreas verdes. Estos componentes forman parte de la conexión que se habilitará a ambos lados del río.

Las estructuras que unirán San Juan de Lurigancho con El Agustino registraban más de 80 % de avance en septiembre. La obra incluye dos puentes, uno por cada sentido, además de señalización, paraderos y áreas verdes. Fuente: INVERMET / Facebook

La comuna calculó que la obra beneficiará a más de 200.000 habitantes. La nueva vía cruzará el río Rímac y conectará el extremo sur de San Juan de Lurigancho con El Agustino, donde la avenida Plácido Jiménez permitirá enlazar con otras rutas metropolitanas.

Reggiardo estimó que la entrega será a más tardar a inicios de 2027

Durante una supervisión realizada en septiembre, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el Puente Próceres sería entregado a finales de este año o, como máximo, al inicio del siguiente. La Municipalidad de Lima precisó que el proyecto se encontraba en una etapa decisiva para su culminación.

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La obra incorpora criterios de prevención ante posibles eventos asociados al fenómeno de El Niño, debido a su ubicación sobre el cauce del río. Según Reggiardo, los trabajos de ingeniería fueron diseñados para asegurar la estabilidad y funcionamiento de la infraestructura frente a las condiciones de la zona.

Los videos difundidos por Invermet muestran la estructura metálica ya instalada sobre el río. Los trabajos recientes se concentran en el desmontaje de elementos usados durante el montaje, además de labores de soldadura y pintura en los puentes.

Autoridades municipales inspeccionan la estructura metálica de los Puentes Gemelos Próceres, una obra que conectará San Juan de Lurigancho con El Agustino. (Captura: Municipalidad Metropolitana de Lima)

Los accesos definirán el efecto del nuevo cruce sobre el tráfico

El ingeniero Aarón Ballesteros analizó el proyecto en un video de su canal de YouTube Aaron Ballesteros DIGITAL. En su evaluación, señaló que los puentes podrían constituir una nueva salida para San Juan de Lurigancho, aunque remarcó la necesidad de contar con accesos que permitan distribuir el flujo vehicular. “Un puente sin buenos accesos es un embudo”, advirtió.

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Ballesteros indicó que las conexiones por las avenidas Sacsahuamán y Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho, y por la avenida Plácido Jiménez, en El Agustino, serán determinantes para evitar que el tránsito se concentre en los puntos de ingreso y salida de la nueva infraestructura.

El Puente Próceres forma parte de un escenario vial más amplio en el distrito, donde también avanzan los pasos a desnivel de la vía rápida Próceres-Wiesse. Mientras esa intervención busca agilizar los desplazamientos dentro de San Juan de Lurigancho, los puentes sobre el río Rímac apuntan a mejorar su conexión hacia el exterior.

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Las estructuras metálicas de los Puentes Gemelos Próceres se instalan sobre el cauce del río Rímac para conectar los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino en Lima. (Captura: Aaron Ballesteros DIGITAL / YouTube)