Maxloren Castro ha crecido exponencialmente tanto en el plano futbolístico como económico. - Crédito: Sporting Cristal

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El término que mejor define el presente de Maxloren Castro es crecimiento. Ello se ve con notoriedad en el escenario futbolístico, así como también en el económico, luego de que el portal Transfermarkt develara su nuevo valor en el mercado internacional.

El portal especializado ha dado cuenta que el joven valor de Sporting Cristal cuesta ahora 1.5 millones de dólares, cifra que viene amparada por su constante evolución en el Rímac, donde se ha hecho de un hueco destacado.

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Maxloren Castro se caracteriza por su velocidad, inventiva y habilidad en ataque. - Crédito: Sporting Cristal

Por si fuera poco, Castro ha comenzado a abrirse camino en la selección peruana con 18 años. Definitivamente esa condición también ha influido para que su precio se elevara en corto tiempo.

El impacto de la revalorización de Maxloren Castro también sorprende, porque supera a futbolistas consagrados como Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Alex Valera, Paolo Guerrero, aunque conviene mencionar que estos jerarcas han perdido consideración por su veteranía.

El extremo anotó su primer tanto con la selección mayor. Y lo hizo de gran forma - Crédito: Bicolor .

Con ese nuevo costo, Sporting Cristal dará inicio a cualquier propuesta que llegue desde el extranjero, porque el objetivo más cercano es que Castro se marche del Perú para completar su formación en beneficio de la ‘bicolor’.

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Hace no mucho se especuló que Max era objeto de deseo por un club grande de la Jupiler Pro League (BEL), aunque nunca surgió una tratativa oficial. También su ficha ha sido asociada a la Major League Soccer, campeonato en alza muy bien valorado en el Rímac; no obstante, el propósito del extremo nacional es dar el salto a Europa.

Maxloren Castro apunta al exterior en corto plazo. - Crédito: Sporting Cristal

Madurez impropia

Maxloren Castro mostraba cualidades diferenciales en el área formativa de Sporting Cristal. Su descaro en cada internada en ataque y soltura frente a la adversidad fueron características significativas que le abrieron las puertas a una promoción inminente al profesionalismo.

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Con tan solo 16 años, Max encontró sitio en el equipo que disputaba la Liga 1 2024. Fue el entrenador Enderson Moreira quien apostó decididamente por su titularidad ante Los Chankas y con el avance de los meses comenzó a acumular apariciones que le permitieron moldear su estampa.

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

El crecimiento de Castro no pasaba desapercibido. En su primer año con los ‘celestes’, a nivel absoluto, sumó 22 apariciones con un saldo de dos anotaciones y cuatro asistencias. Nada mal para un muchacho que se abría camino en una estructura conformada por nombres pesados.

Para la siguiente temporada, con cuerpos técnicos distintos, Maxloren se transformó en un efectivo recurrente tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. Buena prueba de ello fue el aumento de sus participaciones (33), aunque sus estadísticas se repitieron.

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Maxloren Castro centra su atención en Sporting Cristal tras estreno goleador con la selección peruana. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

La puerta, sin embargo, quedó más que derribada en el 2026 a partir de un desenvolvimiento significativo de Castro, evidenciado en una mejora en su producción goleadora y sobre todo en su confirmación con la selección peruana.

Aunque su aparición con la ‘bicolor’ se dio en la etapa fugaz de Jorge Fossati, su debut no se dio y se postergó por un tiempo prolongado. Fue cerca de cerrar el año donde se apreció su primera anotación en un amistoso contra Bolivia, en Matute.