Walter Yaipén se pronunció tras la postergación del concierto de aniversario de Hermanos Yaipén.

Guardar

Walter Yaipén agradeció las muestras de afecto que recibió luego de que Hermanos Yaipén postergara su concierto por el 26.° aniversario de la orquesta. El fundador de la agrupación compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y explicó que necesita hacer una pausa para priorizar su recuperación.

La celebración estaba programada para el sábado 21 de noviembre en el Club Social El Huaralino Internacional. Sin embargo, la orquesta anunció que el evento será reprogramado debido al cuadro de salud que atraviesa Walter Yaipén, quien días antes sufrió una descompensación durante una presentación.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, el músico reconoció que tomar esta decisión no fue sencillo. Acostumbrado a los escenarios y al contacto directo con su público, explicó que el momento requiere descanso, atención a su salud y tiempo para recuperar energías antes de volver a cantar.

La orquesta reprogramará su celebración por los 26 años de carrera debido a la recuperación de su fundador.

Walter Yaipén pidió una pausa para recuperarse

“Querida familia, amigos y seguidores: Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño, preocupación, mensajes”, escribió Walter Yaipén al iniciar su comunicado.

El cantante se refirió a la tristeza que pudo generar la suspensión de la fiesta por las más de dos décadas de trayectoria de Hermanos Yaipén. “Sé que la postergación de nuestro 26.° aniversario de Hermanos Yaipén ha generado tristeza y preocupación en todos aquellos que esperaban compartir con nosotros esta fecha tan especial”, señaló.

PUBLICIDAD

Walter Yaipén admitió que el cambio de planes también lo afecta, porque la celebración había sido preparada como un reencuentro con los seguidores de la agrupación.

“Créanme que para mí también ha sido una decisión difícil, porque no hay mayor alegría que estar sobre un escenario compartiendo nuestra música con ustedes”, manifestó.

El fundador de la orquesta explicó que, en este momento, debe concentrarse en su bienestar. “Sin embargo, hoy la vida me pide hacer una pausa. Es momento de descansar, recuperar mis fuerzas y dedicar el tiempo necesario a mi salud para poder regresar de la mejor manera”, expresó.

El artista dejó claro que la postergación no representa el final de la celebración. “Los escenarios pueden esperar, pero el cariño que nos une permanece intacto. Gracias por su comprensión, por sus oraciones y por acompañarme en este momento”, añadió en el mensaje que difundió para sus seguidores.

PUBLICIDAD

Con un tono esperanzador, Walter Yaipén aseguró que confía en volver a encontrarse con el público cuando su recuperación lo permita. “Con la bendición de Dios, pronto volveremos a encontrarnos para celebrar juntos estos años llenos de historia, música y amor por nuestro público. Con todo mi cariño y gratitud, Walter Yaipén”, concluyó.

Walter Yaipén agradeció las oraciones y los mensajes que recibió de sus seguidores.

La orquesta anunció una nueva fecha pendiente

Hermanos Yaipén informó previamente que la decisión de suspender el concierto responde a la necesidad de priorizar la pronta recuperación de uno de sus líderes. La agrupación indicó que la nueva fecha del espectáculo será comunicada a través de sus canales oficiales.

“La familia de Hermanos Yaipén se dirige con profundo respeto y cariño a nuestro querido público para comunicar la postergación de la celebración de nuestro 26.° aniversario, programada para este 21 de noviembre”, indicó el comunicado compartido por la orquesta.

PUBLICIDAD

El evento iba a realizarse desde las 7.00 p. m. en El Huaralino Internacional. Para la fecha, la agrupación había anunciado la participación de Kike Farro, Las Estrellas de la Cumbia, Caribeños de Guadalupe, Dilbert Aguilar y La Tribu, Amaranta y Los Capos de Colombia.

La programación también incluía la animación de Oscar del Río y la musicalización de DJ Brayan Flow. Horas antes de comunicar la postergación, Hermanos Yaipén había difundido contenido promocional sobre el aniversario y sus artistas invitados.

La agrupación resaltó que sus 26 años de carrera merecen celebrarse en un contexto de alegría y con la presencia de Walter Yaipén en condiciones de compartir plenamente con sus seguidores. “Después de 26 años compartiendo escenarios, sueños y emociones con ustedes, sabemos que esta celebración merece vivirse con la alegría, energía y unión que siempre nos han caracterizado”, señalaron.

PUBLICIDAD

La agrupación Hermanos Yaipén anunció la postergación de su concierto de vigésimo sexto aniversario debido al estado de salud de su cofundador Walter Yaipén.

La descompensación que obligó a detener su presentación

Tres días antes de que se anunciara la postergación del aniversario, Walter Yaipén contó que había sufrido una descompensación durante una presentación de la orquesta. El artista relató el episodio mediante una publicación en Instagram, donde agradeció el respaldo que recibió tras el incidente.

“En los días previos a la llegada del Santo Padre, tuve la bendición de compartir junto a mi querida familia musical de Hermanos Yaipén dos presentaciones muy especiales, llenas de alegría, emoción y fe”, escribió el músico.

No obstante, durante la segunda presentación, tuvo que detener su participación. “Sin embargo, durante nuestra segunda presentación, atravesé un momento inesperado al sufrir una descompensación que me impidió continuar sobre el escenario. Fue una situación difícil que me recordó lo valiosa y frágil que puede ser la vida”, explicó.

PUBLICIDAD

Walter Yaipén no brindó detalles sobre un diagnóstico médico ni precisó cuánto tiempo necesitará para retomar sus actividades. Su mensaje se centró en agradecer a las personas que se preocuparon por su estado tras conocerse el episodio.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecer a Dios por acompañarme en cada paso, a mi familia por ser mi fortaleza, a mis compañeros de orquesta por su compromiso y, especialmente, a nuestro querido público por sus muestras de cariño y preocupación”, señaló.

Walter Yaipén relató que sufrió una descompensación en el escenario durante una presentación previa a la llegada del papa León XIV al país.