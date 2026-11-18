Erick Noriega no piensa en un traslado pronto a Europa. - Crédito: Leonardo Uebel

Guardar

Los rumores de un posible interés del Calcio no han sido ajenos para Erick Noriega. Aunque el mediocentro de carácter defensivo es consciente del aumento de su nivel, lo cual puede atraer futuros compradores en el mercado internacional, su prioridad pasa por contribuir en la salvación del Gremio en el Brasileirao 2026.

Antes de abordar el avión con destino a Porto Alegre, tras su participación en la reciente victoria de Perú sobre Bolivia en el cierre de la ventana de selecciones, el ‘Samurái’ aclaró que por su mente no sobrevuela la idea de marcharse del ‘tricolor’, sobre todo por su delicada actualidad.

PUBLICIDAD

Erick Noriega atraviesa un espléndido tramo de forma con Gremio. - Crédito: Difusión

“Yo creo que ahorita eso de salir es lo de menos, creo que sería una falta de respeto estar pensando en irme cuando estamos en una situación importante ahorita en Gremio”, expresó Noriega en una charla puntual con América Deportes.

Eso sí, el seleccionado peruano ha dejado muy en claro que una meta a largo plazo es desplazarse al ‘Viejo Continente’, aunque prefiere vivir el presente con mucha calma: “Obviamente que me gustaría, pero eso lo tengo que pensar más adelante”.

El seleccionado peruano se lució con un pase gol convertido por Carlos Vinícius. | VIDEO: GE

En cualquier caso, el área directiva del Gremio ha tomado las medidas correspondientes para retener a Noriega. En principio, ha elevado su cláusula de rescisión ante posibles ofertas europeas. De ahora en adelante, cualquier intento de negociación deberá partir desde los 10 millones de euros.

PUBLICIDAD

Aunque la evolución de la cifra parece exagerada, en realidad no lo es ni por asomo. Porque, en muy corto tiempo, Erick se ha posicionado como un centrocampista de categoría con capacidad inmediata de desdoblarse en funciones defensivas y ofensivas.

Erick Noriega ha recuperado ritmo gracias a la confianza de Renato Gaúcho. - Crédito Gremio

El peruano cayó de pie en Gremio a mitad del año pasado, después de que el área técnica del club realizara un monitoreo exclusivo sobre su desempeño. Las negociaciones se aceleraron cuando hubo un enfrentamiento con Alianza Lima y el volante descolló con una talla lustrosa.

En más de un año con el ‘tricolor’, Erick Noriega ha vivido toda clase de experiencias: desde la titularidad inmediata hasta el crecimiento de su performance pasando por una suplencia inusitada. En la actualidad atraviesa su mejor tramo de forma como ‘6’.

PUBLICIDAD

El 'Samurái' ha vuelto a fijarse como clave en un 'tricolor' que sueña con el título de la Copa. | VIDEO: Radio Imortal

Al servicio de Gremio

Erick Noriega reafirmó su compromiso con Gremio al incorporarse rápido a los entrenamientos dirigidos por Renato Portaluppi con miras al partido clave contra Bahía. El mediocampista peruano se sumó a los trabajos del equipo, que necesita una victoria para alejarse del riesgo de descenso a la Serie B.

Durante sus primeras actividades, Noriega realizó una leve labor de recuperación y poco después participó en los ejercicios tácticos en espacios reducidos. Su rápida integración a la preparación del plantel le permitió trabajar con normalidad junto a sus compañeros antes del encuentro.

Erick Noriega se acerca a los 50 partidos oficiales con Gremio. - Crédito: Lucas Uebel

De no surgir inconvenientes, Erick Noriega será incluido entre los titulares y ocupará la base del mediocampo. El cuerpo técnico pretende aprovechar su capacidad para aportar estabilidad y juego en una zona determinante para el funcionamiento del equipo.

PUBLICIDAD

Aunque Gremio mostró cierta recuperación futbolística en sus últimas actuaciones, todavía permanece expuesto a caer en la Serie B. Por ese motivo, el triunfo frente a Bahía aparece como una obligación.