Erick Noriega en la mira de dos clubes de la Serie A de Italia para el 2027 tras gran momento individual en Gremio

El mediocampista peruano de 25 años despertó el interés de dos equipos de la primera división italiana. El periodista brasileño Fábio Vargas reveló que Como y Fiorentina monitorean al jugador que milita en el club de Porto Alegre. (Gremio)

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El nombre de Erick Noriega vuelve a sonar en Europa. El volante peruano que defiende los colores de Gremio, uno de los clubes más tradicionales del fútbol brasileño, apareció en el radar de dos instituciones de la Serie A italiana: Como y Fiorentina.

La información fue difundida por el periodista brasileño Fábio Vargas a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que ambos clubes siguen de cerca la evolución del futbolista conocido como el “Samurái”.

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El mediocampista atraviesa un ciclo positivo en su carrera. Con Gremio disputó la final de la Copa de Brasil y acompañó al equipo en la pelea por mantenerse en la primera categoría del fútbol sudamericano. En paralelo, fue convocado a la Selección Peruana para el amistoso ante Bolivia, programado para este viernes 13 de noviembre a las 20.00 en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, Lima.

Como y Fiorentina, los clubes interesados

Erick Noriega despertó el interés de dos clubes de la Serie A italiana. Como y Fiorentina siguen de cerca al volante peruano, quien atraviesa un buen momento futbolístico con la camiseta de Gremio. (Gremio)

Como es el equipo revelación de la temporada italiana. El conjunto del Lago de Como trabaja bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, el exvolante catalán que construyó un proyecto ambicioso en el norte de Italia. El técnico ya tiene en sus filas a Francesco Andrealli, joven futbolista que comparte convocatoria con Noriega en la Selección Peruana, lo que indica que el entrenador conoce de cerca el nivel del fútbol peruano.

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Fiorentina, por su parte, no es ajena al mercado sudamericano ni al peruano en particular. El club florentino tiene antecedentes con jugadores del país andino: Juan Manuel Vargas vistió la camiseta viola en su momento y dejó huella en la institución.

En los últimos meses, la “Fiore” reforzó su vínculo con el fútbol de Perú al adquirir al defensa central Viery por 15 millones de euros. Ahora, según la información de Vargas, el nombre de Noriega figura en sus análisis.

La postura de Noriega y de Gremio

Jugar en Europa es uno de los grandes objetivos de Erick Noriega, aunque por ahora no existe una oferta formal por sus servicios. Gremio tampoco tendría previsto desprenderse fácilmente del mediocampista peruano (Gremio)

El propio futbolista nunca ocultó su aspiración de competir en el fútbol europeo. Desde hace tiempo, el mediocampista dejó en claro que jugar en el “Viejo Continente” es un objetivo personal. Sin embargo, al momento de la publicación de esta información, no recibió ninguna oferta formal de ninguno de los dos clubes italianos mencionados. Su foco, por ahora, está puesto en sus compromisos inmediatos con Gremio y con la selección nacional.

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Desde el club de Porto Alegre tampoco hay apuro. La dirigencia gremista no tiene entre sus planes desprenderse de uno de sus titulares en el mercado de enero, pero tampoco cerró esa puerta de manera definitiva.

Según la fuente consultada por Vargas, una oferta económica que supere las expectativas del club podría cambiar el panorama. Los valores que ofrezcan los interesados serán determinantes para definir si una salida se concreta en el próximo mercado de pases.

El presente de Noriega en la Selección Peruana

Con experiencia acumulada en la selección, Erick Noriega asumió un papel de apoyo para los nuevos convocados. El volante destacó lo aprendido de los referentes de la Bicolor y aseguró que busca transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones (FPF)

Antes de que se conozca cualquier definición sobre su futuro, Noriega tiene compromisos con la Bicolor. El volante llegó a Lima procedente de Brasil para incorporarse a los entrenamientos del plantel nacional bajo la conducción del técnico brasileño Mano Menezes. A su arribo, el futbolista expresó su satisfacción por volver al grupo y respondió preguntas sobre su rol dentro del equipo.

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Consultado sobre la posibilidad de asumir la capitanía de la selección en el futuro, el jugador no la descartó, aunque fue cauto. “Estoy bastante contento de poder estar nuevamente aquí y enfocado en el amistoso. Me gusta apoyar a mis compañeros; hay otros capitanes en la selección que respeto muchísimo. Si más adelante me toca ser capitán, lo asumiré con la mayor responsabilidad, pero ahora hay capitanes con mucha experiencia en el día a día de quienes seguiré aprendiendo”, declaró en diálogo con Fútbol en América.

También habló sobre el vínculo que construyó con los jugadores más jóvenes que se incorporaron recientemente al plantel. “Obviamente, tengo un poco más de tiempo en la selección que los chicos que están ingresando. Estuve en el momento en que estaban los mayores, aprendí bastante de ellos, y ahora lo que voy aprendiendo en el día a día se lo voy transmitiendo a los nuevos”, agregó.

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El encuentro ante Bolivia será el único de la Bicolor en esta última fecha FIFA del año. Una vez finalizado el partido, Noriega retornará a Brasil para continuar con su actividad en Gremio. Mano Menezes llega al duelo con un balance de un triunfo, un empate y seis derrotas en ocho partidos al frente del equipo nacional, por lo que el técnico buscará mejorar esos números frente al seleccionado boliviano.