La increíble comparación que hizo la prensa brasileña de Erick Noriega con una leyenda de fútbol mundial: “Juega demasiado”

El mediocampista peruano marcó y fue figura en la victoria de Gremio por 2-0 ante Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la Copa de Brasil 2026, y un periodista especializado en el club lo equiparó con una leyenda del fútbol mundial. (Gremio)

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Erick Noriega protagonizó una de sus mejores actuaciones con la camiseta de Gremio de Porto Alegre. El domingo 1 de noviembre, en la Arena do Grêmio, el mediocampista peruano fue pieza fundamental en el triunfo por 2-0 sobre Atlético Mineiro en la semifinal de ida de la Copa de Brasil 2026, torneo que en ese país tiene una jerarquía superior incluso a la Copa Libertadores.

No solo completó los 90 minutos desde el arranque, sino que además convirtió el segundo tanto del partido y recibió una calificación de 7.9 en la plataforma estadística Sofascore, que lo reconoció como el jugador más destacado del encuentro.

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La actuación generó una ola de elogios en la prensa brasileña, incluida una comparación que nadie esperaba: la del periodista Ianker Zimmer, quien lo equiparó con Franz Beckenbauer, el ‘Káiser’ alemán campeón del mundo como jugador y como entrenador.

De la sombra al protagonismo en Porto Alegre

Erick Noriega recuperó protagonismo en Gremio cuando más lo necesitaba el equipo. El peruano aprovechó su oportunidad ante Atlético Mineiro y firmó una actuación que confirmó su importancia en una semifinal de máxima exigencia. (Gremio)

El camino de Noriega en el club gaúcho no fue lineal. Durante un tramo de la temporada, el peruano perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y su participación se redujo. Sin embargo, el partido ante Atlético Mineiro marcó un punto de inflexión. El comando técnico lo incluyó desde el inicio en un compromiso de máxima exigencia y el ‘Samurai’ respondió con autoridad.

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Su rendimiento no se limitó a las labores habituales de un mediocampista de marca. Según los registros de Sofascore, ganó seis de los diez duelos que disputó, realizó dos entradas y ejecutó dos remates, uno de ellos al arco. Esos números reflejaron un jugador que no solo cumplió en la recuperación y distribución del balón, sino que también se proyectó con decisión hacia el área rival.

El conjunto ‘Tricolor’ dominó el encuentro de principio a fin. A los 11 minutos, Carlos Vinícius abrió el marcador con una definición precisa tras un pase de Weverton. Gremio administró la ventaja con solidez durante el resto de la primera mitad y el ‘Galo’ no logró generar situaciones de peligro real. La superioridad del local no fue producto de la casualidad: fue la imagen de un equipo ordenado y consciente del peso del partido.

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El golazo que amplió la ventaja y encendió Porto Alegre

Apenas iniciada la segunda mitad, una rápida proyección por el sector derecho culminó en un centro preciso que el mediocampista conectó sin oposición para vencer las redes contrarias con un disparo rasante (sportv)

A los dos minutos del segundo tiempo, con el marcador todavía en 1-0, Joao Pedro se proyectó por la banda derecha y envió un centro al área. Noriega apareció en posición inmejorable, sin marca, y conectó un remate de derecha a ras del césped que venció al portero Gabriel Delfim. El 2-0 quedó establecido y las tribunas de la Arena do Grêmio estallaron.

La anotación no solo amplió la diferencia, sino que dejó al Atlético Mineiro ante una misión casi imposible de cara al duelo de vuelta. El ‘Galo’ deberá revertir dos goles en el Arena MRV de Belo Horizonte el sábado 7 de noviembre: necesitará ganar por al menos tres tantos de diferencia para avanzar directamente, o por dos para forzar la definición desde el punto del penal. Gremio, en cambio, llega con la ventaja construida en casa y con la confianza de haber controlado el partido incluso tras la expulsión del defensor Gustavo Martins a los 90+4 minutos, cuando el equipo terminó con diez jugadores.

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Tras el pitazo final, el propio Noriega valoró el resultado y subrayó la importancia de llegar con dos goles de ventaja al estadio rival para la vuelta.

La comparación que nadie esperaba: “El latino Beckenbauer”

La actuación de Erick Noriega provocó elogios en Brasil, pero uno llamó especialmente la atención. El periodista Ianker Zimmer lo comparó con Franz Beckenbauer y bautizó al mediocampista peruano como el 'latino Beckenbauer' (Gremio / EFE)

La figura del peruano no pasó inadvertida para la prensa especializada en Gremio. Ianker Zimmer, periodista con cobertura habitual del club de Porto Alegre, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su admiración y lanzó una comparación que generó repercusión inmediata.

“Desde los primeros partidos de Noriega para Grêmio, me quedó claro: ¡contratamos al latino Beckenbauer! ¿Exageración? Podría ser. ¡Pero el Samurai juega demasiado!”, escribió Zimmer.

La referencia no es menor. Franz Beckenbauer es considerado uno de los futbolistas más completos e influyentes de la historia. El alemán reinventó la posición de líbero: no era un defensor convencional, sino un jugador que salía con el balón desde atrás, organizaba el juego y hacía ver sencillo lo que era extraordinariamente difícil. Apodado ‘El Káiser’ por su porte y autoridad en el campo, fue campeón del mundo con Alemania Federal en 1974 como futbolista y repitió el logro en 1990, esta vez desde el banco de suplentes. También fue capitán del Bayern Múnich y conquistó todo a nivel de clubes e internacional.

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Antes de pensar en la vuelta de las semifinales, Gremio tendrá un compromiso de liga. El miércoles 4 de noviembre visitará a Flamengo a las 17:30 por el Brasileirao. El ganador de la llave ante Atlético Mineiro enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, que disputan Vasco da Gama y Palmeiras, serie en la que el ‘Verdão’ sacó ventaja mínima en el primer partido.