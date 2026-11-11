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El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

El agente del seleccionado peruano ha descartado la existencia de propuestas o sondeos, luego de sostener un diálogo con el área directiva del club brasileño. “No hay nada de cierto”, indicó

Erick Noriega ha recuperado ritmo gracias a la confianza de Renato Gaúcho. - Crédito Gremio
Erick Noriega ha recuperado ritmo gracias a la confianza de Renato Gaúcho. - Crédito Gremio
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El crecimiento inobjetable de Erick Noriega en Gremio, bajo la tutela de Renato Portaluppi, ha ocasionado que su nombre sea ubicado en el siguiente mercado de transferencias. Incluso, reportes desde Brasil, dieron cuenta que dos clubes de la Serie A se habían interesado en su ficha.

En concreto, se especuló que el Como 1907 y la Fiorentina andaban tras los pasos del ‘Samurái’, cuyo desempeño ha vuelto a cautivar a los simpatizantes del club. Sin embargo, su entorno empresarial ha salido al frente para descartar la existencia de propuestas europeas.

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Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión
Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión

“Es una especulación periodística, no hay nada de cierto. He hablado con el Gerente de Gremio, no ha llegado nada”, indicó Guillermo Zariquiey en un diálogo puntual con el comunicador Alan Diez.

En esa línea, el agente de Noriega aseguró que “hablamos con italianos todo el tiempo” para conocer el interés del mercado, pero “nunca han mencionado” a los supuestos elencos que han sido asociados con el peruano.

El seleccionado peruano se lució con un pase gol convertido por Carlos Vinícius. | VIDEO: GE

Desarticulado ese rumor, Erick Noriega deberá focalizar su atención en el tramo final del Brasileirao, con la misión de eludir el descenso con Gremio, y en el paso decisivo para levantar la Copa Brasil.

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Entremedias, el ‘Samurái’ afrontará un último partido oficial con la selección peruana, en el estadio Alejandro Villanueva, frente a Bolivia como parte de la cuarta ventana FIFA. Se prevé que será titular por disposición de Mano Menezes.

Erick Noriega atraviesa una delicada situación con Gremio. - Crédito: Difusión
Erick Noriega atraviesa una delicada situación con Gremio. - Crédito: Difusión

Noriega inamovible

Para Gremio, Erick Noriega siempre ha sido considerado como un valor seguro, sobre todo por su importante capacidad para desdoblarse a partir del centro del campo. Allí cumple con una función estabilizadora, pero no rehúye a la responsabilidad de ofrecer un auxilio en defensa como una mano en ataque.

Si bien el peruano pasó por un periodo de alternancia, en especial durante la infausta etapa de Luis Castro como líder, ha logrado convencer nuevamente que sus capacidades son ideales. No en vano ha retornado a la titularidad con Renato Gaúcho en una situación crítica, la cual espera que sea superada no sin dramatismo.

El 'Samurái' ha vuelto a fijarse como clave en un 'tricolor' que sueña con el título de la Copa. | VIDEO: Radio Imortal

De ahí que en los despachos del Gremio prefieran seguir apostando decididamente por su continuidad. Aunque es cierto que no han existido sondeos actuales por el ‘Samurái’, no repararán en pasar de largo cualquier acercamiento que pueda surgir sobre la marcha.

De hecho, una situación así ya ha sucedido hace un buen tiempo cuando el Atlanta United (USA) presentó una consulta formal para descubrir las pretensiones de la institución por un Noriega creciente. A nivel directivo se presentó una cifra astronómica que nunca encontró respuesta.

Erick Noriega sobresalió como uno de los goleadores del triunfo del Gremio sobre Atlético MG, por semifinales de la Copa do Brasil. - Crédito: Difusión
Erick Noriega sobresalió como uno de los goleadores del triunfo del Gremio sobre Atlético MG, por semifinales de la Copa do Brasil. - Crédito: Difusión

Erick Noriega fue fichado por Gremio, a mediados de agosto del año pasado, en una operación con Alianza Lima. Se abonó la suma de cerca de 16 millones de reales (al cambio 3 millones de dólares) para adquirir el 80% de sus derechos económicos.

No bien llegó a Porto Alegre, se situó como titular en la línea defensiva y luego fue ubicado como volante de contención, exhibiendo un nivel muy atendible. A inicios del 2026 sumó su primer título con la consecución del Campeonato Gaúcho.

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