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Erick Noriega, a la final de la Copa Brasil con Gremio: asistencia clave para contribuir en la eliminación de Atlético Mineiro

La Arena MRV ha sido testigo del enorme derroche atlético del ‘Samurái’, quien ofreció una nueva puesta en escena. De sus pies brotó el pase de la anotación de Carlos Vinícius que aseguró el pase a la final

Erick Noriega ofreció una nueva exhibición contra Atlético Mineiro. - Crédito: Difusión
Erick Noriega ofreció una nueva exhibición contra Atlético Mineiro. - Crédito: Difusión
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Erick Noriega acaba de vivir una nueva noche mágica con Gremio. Asentado con firmeza en la Arena MRV, el peruano exhibió otro rendimiento sustancial que permitió a los suyos meterse de lleno en la revancha contra Atlético Mineiro por la Copa Brasil 2026.

De su pie brotó una asistencia fundamental para que Carlos Vinícius estableciera la igualada a uno que acumuló, a su favor, la ventaja obtenida en Porto Alegre. Ni siquiera el ambiente tenso impidió que la lucidez del ‘Samurái’ hiciera lo suyo en beneficio del ‘tricolor’.

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Erick Noriega persiguiendo a un oponente durante la revancha de semifinales de Copa Brasil. - Crédito: Difusión
Erick Noriega persiguiendo a un oponente durante la revancha de semifinales de Copa Brasil. - Crédito: Difusión

El Atlético-MG mandó desde el primer instante y sus constantes intenciones en ataque dieron frutos con la apertura de Renan Lodi (26′). A pesar del golpe asestado, Gremio no hincó la rodilla y se propuso a hallar el empate, el cual llegó con activa participación de Erick Noriega.

El peruano recogió un rebote a 3/4 del campo luego de un ataque frustrado. Sin pensarlo demasiado, mandó el esférico al corazón del área con mucha sutileza, encontrando la cabeza de Carlos Vinícius (37′), desembocando el 1-1 parcial en una plaza ajena y enmudecida.

No es la primera vez en la llave que el ‘Samurái’ tiene una enorme relevancia. En el enfrentamiento de ida, además de ofrecer un equilibrio impresionante en el centro del campo, se lució con una loable anotación que condujo a los de Renato Gaúcho a un triunfo muy destacado.

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Con el global asegurado (3-1), Gremio se ha clasificado a la final de la competición nacional por décima vez en su historia e irá por su sexta coronación. El rival por el título saldrá del choque entre Palmeiras y Vasco da Gama.

Gremio clasifica a la final de la Copa Brasil 2026. - Crédito: Difusión
Gremio clasifica a la final de la Copa Brasil 2026. - Crédito: Difusión

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