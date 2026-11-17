El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Guardar

La bancada de Renovación Popular interpuso una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el fallo que impide a Rafael López Aliaga asumir nuevamente la Alcaldía de Lima para el período 2027-2030. La vocera de la agrupación en la Cámara Baja, Roxana Rocha, anunció la medida en un pronunciamiento realizado el lunes 16 de noviembre, en el que también participaron López Aliaga y otras figuras del partido.

Rocha explicó que la denuncia constitucional atribuye a los magistrados la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de infracción a la Constitución Política del Perú.

PUBLICIDAD

La vocera de la bancada argumentó que la resolución del JNE contradice el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que, según indicó, establece que ante la ausencia o vacancia del alcalde, el primer regidor debe asumir el cargo por sucesión. Rocha sostuvo que el órgano electoral se excedió en sus atribuciones constitucionales al “legislar” sobre un supuesto para el que, a su criterio, no existe impedimento expreso en la norma.

Como se recuerda, la Resolución N.° 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría, estableció que los candidatos que ejercieron la alcaldía durante el período 2023-2026 y postularon como primeros regidores no podrán ser proclamados alcaldes ni recibir credenciales para el período 2027-2030, tampoco por la vía de la sucesión ante una eventual vacancia. Ello por tratarse de una reelección encubierta.

PUBLICIDAD

Dicho criterio alcanza directamente a López Aliaga, quien dejó la Alcaldía de Lima en 2024 para postular a la Presidencia y luego integró la lista de Renovación Popular como primer regidor, tras la renuncia del candidato titular de su partido Luis Rubio.

El pleno del organismo electoral votó con tres magistrados a favor y dos en contra. Las magistradas Martha Maisch y Aarón Oyarce se pronunciaron en minoría, al considerar que la prohibición constitucional de reelección inmediata no contempla de forma expresa el supuesto de la sucesión del primer regidor.

Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

Más acciones

Junto a la denuncia constitucional, el abogado de Renovación Popular, Wilber Medina, informó que se presentó un recurso de reconsideración ante el propio JNE para que revise su resolución. “Si no prospera la reconsideración, presentaremos una acción de amparo”, señaló el cuestionado abogado.

PUBLICIDAD

La senadora Lourdes Alcorta, también presente en el acto, expresó su expectativa de que el JNE revise la medida que impide a López Aliaga asumir la Alcaldía de Lima tras la victoria de Renovación Popular en las elecciones municipales y regionales de 2026. “Espero que el JNE reflexione”, manifestó la legisladora.

De mantenerse el criterio fijado por el organismo electoral —escenario casi seguro—, la candidata Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, asumiría la Alcaldía Metropolitana de Lima durante el período 2027-2030.

Alonzo asegura que asumirá el cargo

Jeanette Alonzo anunció que aceptará el cargo si el JNE mantiene su posición. “Si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley. Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, declaró.

PUBLICIDAD

La segunda regidora de Renovación Popular cuestionó el fallo del JNE que impide al líder de su partido ocupar el sillón municipal y aseguró que respetará la decisión si se mantiene

La regidora electa adelantó que, de asumir la conducción de la comuna capitalina, buscará ejecutar el plan de gobierno municipal de Renovación Popular en coordinación con el concejo metropolitano y los funcionarios electos, y contaría con la experiencia de López Aliaga en esa gestión.

Previamente, Alonzo cuestionó el criterio adoptado por el organismo electoral y sostuvo que la decisión desconoce la voluntad de cerca de un millón y medio de limeños que respaldaron con su voto a la lista de Renovación Popular en las elecciones del 4 de octubre.