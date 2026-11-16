Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

La agrupación lambayecana puso música al final de la jornada en la Base Aérea Las Palmas. Varios asistentes cuestionaron el calor y las dificultades para salir, aunque destacaron haber acompañado al pontífice. Latina

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La misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas terminó con un escenario distinto al de las horas previas: Grupo 5 interpretó un mix de canciones cristianas adaptadas a la cumbia y luego repasó algunos de sus temas más conocidos, mientras parte de los fieles se retiraba bailando y otro grupo permanecía en el recinto para seguir el cierre artístico tras la ceremonia religiosa.

La orquesta lambayecana salió al escenario después de la eucaristía que presidió el pontífice en Surco, en su última actividad pública antes de despedirse del país. El repertorio comenzó con adaptaciones de canciones religiosas y continuó con “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”.

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Grupo 5 interpretó un mix de canciones cristianas adaptadas a la cumbia tras la misa del papa León XIV en Las Palmas. Latina

La presentación se produjo ante una multitud que había ingresado desde la noche anterior o las primeras horas de la mañana para participar en la misa. Tras el oficio religioso, los asistentes comenzaron a abandonar la Base Aérea Las Palmas de manera paulatina. Varios se retiraron al ritmo de las canciones de Grupo 5, mientras otros decidieron permanecer cerca del escenario para presenciar el final de la jornada.

La música marcó el último tramo de una actividad que reunió a fieles de distintos puntos de Lima y de otras regiones. En medio de las canciones, la agrupación dedicó palabras al papa León XIV y a su vínculo con Perú.

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“Siempre en nuestro corazón, porque el papa es peruano”, expresó Grupo 5 desde el escenario, entre aplausos del público.

Grupo 5 interpretó un mix de canciones cristianas adaptadas a la cumbia tras la misa del papa León XIV en Las Palmas. Latina

Grupo 5 cerró la despedida del papa León XIV con cumbia cristiana

El primer bloque de la presentación estuvo dedicado a un mix de música cristiana. La orquesta llevó a su formato de cumbia canciones que suelen escucharse en celebraciones católicas. Después, la orquesta enlazó canciones de su repertorio. “Motor y motivo”, uno de los temas más identificados con la trayectoria de Grupo 5, abrió el segmento de cumbia junto con “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”. La orquesta terminó con otro mix cristiana, que incluía “Alma misiones” y “Hosanna”.

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Parte del público se retiró al ritmo de la cumbia, mientras otros permanecieron para presenciar el cierre musical de la jornada. Latina

Grupo 5 había preparado estos arreglos durante los días previos a la misa. En los videos de los ensayos difundidos en redes sociales se observó a los músicos trabajar con coros, teclados, percusión e instrumentos de viento para trasladar las melodías religiosas al sonido característico de la agrupación.

El cantante Christian Yaipén había explicado antes del evento que el reto consistía en conservar el mensaje de las composiciones pese al cambio de género musical. La propuesta llegó luego de la participación del Coro Interdiocesano, encargado de acompañar la liturgia durante la misa.

Los asistentes cantaron y bailaron mientras la orquesta repasaba “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”. Latina

El público respondió con aplausos, cantos y pasos de baile. Algunas personas aprovecharon la música mientras se dirigían hacia las salidas del recinto. Otras se quedaron hasta el final, luego de haber participado en la misa y visto al pontífice durante su recorrido en papamóvil.

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Quejas por el calor y las dificultades para salir del recinto

La jornada también dejó reclamos de asistentes por el calor y por las dificultades que enfrentaron al momento de abandonar la Base Aérea Las Palmas. Algunos fieles manifestaron que la salida no fue fluida y que permanecieron durante un tiempo en sectores del recinto sin una orientación clara.

Los asistentes cantaron y bailaron mientras la orquesta repasaba “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”. Latina

Las quejas se concentraron en la organización del desplazamiento después de la misa, en una convocatoria que movilizó a una cantidad masiva de personas. A pesar de ello, varios de los presentes coincidieron en que la espera y las incomodidades quedaron en un segundo plano por la oportunidad de acompañar al papa León XIV en su despedida del país.

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La orquesta interpretó un mix cristiano y luego siguió con sus clásicos "Motor y motivo", “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve” ante los fieles en Las Palmas. Latina

La emoción por la misa fue uno de los elementos que se repitió entre los fieles durante el cierre. “Es un privilegio estar esta maravillosa tarde”, dijo Christian Yaipén antes de terminar la participación de Grupo 5.

Christian Yaipén agradeció a los fieles y cerró la presentación de Grupo 5 con “Alma Misionera”. Latina