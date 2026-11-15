Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada.

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La fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 quedará interrumpida por la jornada FIFA de selecciones. Este fin de semana se definirá al último descendido del campeonato peruano, luego de que UTC perdiera la categoría semanas atrás. Revisa cómo se mueve la tabla de posiciones durante los partidos de esta jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura durante la fecha 17

El ganador del Torneo Clausura se definirá en la fecha 17. Sport Huancayo parte con la primera opción por su condición de líder, aunque enfrentará a Universitario de Deportes, otro de los equipos que aún tiene posibilidades de quedarse con el título de esta segunda fase.

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Sporting Cristal, por su parte, jugará como local y estará atento al resultado que se registre en Huancayo, donde se disputará un duelo determinante para la definición del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima terminará la fecha 17 en el primer lugar, con 69 puntos, sin importar los resultados. Universitario de Deportes también tiene asegurado el segundo puesto, con 61 unidades.

La atención estará puesta en la lucha por la permanencia. FC Cajamarca ocupa el penúltimo lugar, con 29 puntos, y acompañaría a UTC en el descenso. Sin embargo, CD Moquegua, con 30 unidades, y ADT, con 31, todavía pueden modificar ese escenario.

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Por ello, los partidos involucrados en la definición por la permanencia se disputarán en simultáneo, con excepción del encuentro entre FC Cajamarca y Alianza Lima.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys (Finalizado)

- Juan Pablo II 0-0 Deportivo Garcilaso (EN VIVO)

Lunes 16 de noviembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 18 de noviembre

- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas/ estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 17

Todos los partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores de televisión por cable que la incluyan en su programación.

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Los encuentros también podrán verse por streaming mediante L1 Play, plataforma a la que se accede con suscripción y conexión a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura de cada partido de la jornada, con la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y los resultados actualizados.