Perú Deportes

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

El último descendido se definirá en una jornada que se disputará en dos etapas debido al parón por la fecha FIFA

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada.
Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada.
Guardar

La fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 quedará interrumpida por la jornada FIFA de selecciones. Este fin de semana se definirá al último descendido del campeonato peruano, luego de que UTC perdiera la categoría semanas atrás. Revisa cómo se mueve la tabla de posiciones durante los partidos de esta jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura durante la fecha 17

El ganador del Torneo Clausura se definirá en la fecha 17. Sport Huancayo parte con la primera opción por su condición de líder, aunque enfrentará a Universitario de Deportes, otro de los equipos que aún tiene posibilidades de quedarse con el título de esta segunda fase.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal, por su parte, jugará como local y estará atento al resultado que se registre en Huancayo, donde se disputará un duelo determinante para la definición del campeonato.

Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima terminará la fecha 17 en el primer lugar, con 69 puntos, sin importar los resultados. Universitario de Deportes también tiene asegurado el segundo puesto, con 61 unidades.

La atención estará puesta en la lucha por la permanencia. FC Cajamarca ocupa el penúltimo lugar, con 29 puntos, y acompañaría a UTC en el descenso. Sin embargo, CD Moquegua, con 30 unidades, y ADT, con 31, todavía pueden modificar ese escenario.

PUBLICIDAD

Por ello, los partidos involucrados en la definición por la permanencia se disputarán en simultáneo, con excepción del encuentro entre FC Cajamarca y Alianza Lima.

Liga 1.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys (Finalizado)

- Juan Pablo II 0-0 Deportivo Garcilaso (EN VIVO)

Lunes 16 de noviembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 18 de noviembre

- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas/ estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 17

Todos los partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores de televisión por cable que la incluyan en su programación.

Los encuentros también podrán verse por streaming mediante L1 Play, plataforma a la que se accede con suscripción y conexión a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura de cada partido de la jornada, con la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y los resultados actualizados.

Temas Relacionados

Liga 1Universitario de DeportesSport HuancayoAlianza LimaSporting CristalADTCD Moqueguaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

‘Celestes’ y ‘churres’ saldrán al campo del Mansiche con el único objetivo de quedarse con el título de la liga peruana. Todo esto mientras se juga la última fecha del Torneo Clausura. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

La vuelta de Yordi Vílchez a Matute con FC Cajamarca para luchar la permanencia ante Alianza Lima: “Nos jugamos todo”

El mediocampista enfrentará a la institución blanquiazul donde conquistó dos títulos consecutivos. Para él y su equipo, el partido es una final: la permanencia en Primera División se define en el estadio Alejandro Villanueva

La vuelta de Yordi Vílchez a Matute con FC Cajamarca para luchar la permanencia ante Alianza Lima: “Nos jugamos todo”

Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: posibles titulares del partido por final de Copa de la Liga 2026

Roberto Mosquera apostará por sus principales figuras para quedarse con el título. Por su parte, Federico Urciuoli también prepara sus mejores alternativas para llevar al cuadro de Sullana a la gloria en Trujillo. Conoce las novedades de ambos equipos para el choque decisivo

Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: posibles titulares del partido por final de Copa de la Liga 2026

Perú celebra un resultado histórico en el Mundial de Surf 2026: gana dos medallas y obtiene un cupo a Los Ángeles 2028

La delegación nacional brilló en los ISA World Surfing Games, con un doble podio protagonizado por Lucca Mesinas y Miguel Tudela, y consiguió una importante clasificación para el equipo masculino

Perú celebra un resultado histórico en el Mundial de Surf 2026: gana dos medallas y obtiene un cupo a Los Ángeles 2028

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La cartelera dominical combina el duelo definitorio entre Sporting Cristal y Alianza Atlético con cruces de Liga 1, Liga 2, Copa Perú y competencias internacionales

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones: "He tocado fondo y he vencido adicciones importantes"

Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones: "He tocado fondo y he vencido adicciones importantes"

Rosa Fuentes revela el pedido que le hizo su hijo tras la infidelidad de Paolo Hurtado: “Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”

Federico Salazar se pronuncia tras declaraciones de Katia Condos sobre su separación

Hija de Mondonguito confiesa la última voluntad del cómico: “Tuvo su último adiós donde él inició”

Carol Reali, Cachaza, anuncia el nacimiento de su primer hijo con André Bankoff: “Bienvenido a nuestras vidas, Asher”

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

La vuelta de Yordi Vílchez a Matute con FC Cajamarca para luchar la permanencia ante Alianza Lima: “Nos jugamos todo”

Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: posibles titulares del partido por final de Copa de la Liga 2026

Perú celebra un resultado histórico en el Mundial de Surf 2026: gana dos medallas y obtiene un cupo a Los Ángeles 2028