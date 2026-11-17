Ángela Leyva retrocede y aclara la razón de su alejamiento de la selección peruana de vóley.

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Ángela Leyva reapareció en redes sociales y generó polémica con sus declaraciones. La voleibolista de 29 años fue consultada por su alejamiento de la selección peruana y respondió con una referencia a la falta de seguro por parte de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Sus palabras provocaron comentarios, varios de ellos críticos con la FPV y también con la propia jugadora. Ante ello, Leyva volvió a usar su cuenta de TikTok para aclarar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y evitar interpretaciones sobre los motivos de su ausencia en la ‘bicolor’.

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La jugadora del AEK Athens de Grecia expresó su incomodidad por la difusión de fragmentos de su video. “Para la gente sapa, para esa gente sapa, ahí está, graben ahorita mismo”, dijo en un primer momento.

Luego sostuvo que nunca afirmó haber rechazado una convocatoria por no contar con seguro médico y cuestionó a quienes difundieron esa versión. “Entonces, ¿por qué no aceptaste la convocatoria? ¿A ti qué te importa? Cada uno tiene sus motivos, cada uno tiene sus razones. La gente cortó un video donde se decía que el seguro es importante si te lesionas y lo publicaron. Ese es el contexto”.

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La atacante insistió en que no vinculó su ausencia de la escuadra peruana con la falta de garantías. “De mi boca nunca salió que no acepté la convocatoria por equis motivos. Nunca dije que Ángela no aceptó la convocatoria porque no tenía seguro, ¿okey?”.

La voleibolista cerró su nuevo pronunciamiento entre molestia y risas. “Para todos los que están haciendo videos sobre eso, acá está el video. Graben, graben. Ahí está para que hagan sus videos y les den una manito arriba”.

La voleibolista quedó en medio de la polémica luego de hablar sobre la falta de seguros en la FPV. Créditos: Tiktok.

¿Qué dijo Ángela Leyva sobre la falta de seguros?

Ángela Leyva se refirió por primera vez a los motivos que, según explicó durante una transmisión en vivo, influyeron en su decisión de no aceptar la convocatoria de la selección peruana de vóley en 2026. La voleibolista señaló que le preocupa no contar con un seguro médico ante una eventual lesión mientras representa al país.

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En su live de TikTok, la atacante recordó su participación en la Copa América 2025, el último torneo que disputó con la ‘bicolor’, y cuestionó la falta de cobertura médica para las jugadoras en caso de sufrir algún problema físico.

“El tema de querer ayudar a las jugadoras está, el tema de la salud también está. Yo he jugado el último campeonato, la Copa América del 2025. ¿Pero yo tenía un seguro? Yo no tenía seguro. Que si yo me lesionaba... ¿qué iba a ser de mí? ¿Quién se iba a hacer cargo?”, manifestó.

La atacante nacional explicó que su preocupación por la salud y la falta de respaldo médico influyeron en su decisión de no sumarse al equipo nacional. (Video: TikTok)

Leyva remarcó que el vóley constituye su fuente de trabajo y que una lesión puede afectar su futuro profesional. “Lo que yo estoy haciendo ahora es venir a trabajar aquí, esto es mi trabajo. Pero hay mucha gente que no lo entiende”, agregó.

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La jugadora del AEK Athens de Grecia comparó esa situación con las garantías que, según indicó, ofrecen los clubes en los que ha jugado. Explicó que sus contratos contemplan responsabilidades ante una lesión y consideró que la Federación Peruana de Vóley (FPV) debería brindar condiciones similares a las deportistas convocadas.

“Imagínate si yo me lesiono el hombro, si yo me lesiono la rodilla. Yo aquí tengo un contrato donde mi contrato dice que si pasan algunas cosas de esas, el club se hace cargo. Así es. Yo sé que si voy a jugar a Alianza Lima o San Martín, sé que los clubes se hacen cargo de las jugadoras si se lesionan. Yo sé lo que pasa dentro”, expresó.

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