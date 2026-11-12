El mensaje de Javier Sanguinetti antes del duelo entre Sport Huancayo y Universitario por Clausura 2026: “Sabemos lo que significa”

El volante argentino remarcó que el vestuario prefiere concentrarse en sus virtudes colectivas antes que intimidarse por la jerarquía del contrincante capitalino durante esta trascendental definición del certamen nacional este domingo (L1 MAX)

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El mediocampista de Sport Huancayo Javier Sanguinetti tomó la palabra en los días previas al encuentro más trascendente de la temporada para el conjunto huancaíno. En diálogo con el programa ‘L1 Radio’, el volante de origen argentino dejó un mensaje claro sobre cómo afronta el plantel el duelo ante Universitario de Deportes, válido por la fecha 17 y última del Torneo Clausura 2026.

Lejos de inflar el pecho por la racha positiva ni de subestimar al rival, Sanguinetti apeló a la templanza y al trabajo colectivo como pilares del grupo antes de la cita más importante del año para la institución serrana.

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La postura del ‘Rojo Matador’ ante el peso del partido

El respeto por Universitario está presente en el vestuario huancaíno, aunque no cambia la estrategia del equipo. Sanguinetti sostuvo que la atención está puesta en el rendimiento colectivo y no en la jerarquía del rival. (Liga 1)

Cuando desde ‘L1 Radio’ le preguntaron si el buen momento del equipo, sumado a la condición de local, los colocaba en el rol de favoritos, Sanguinetti respondió sin rodeos. Reconoció el peso específico del enfrentamiento —una final implícita en la última jornada del campeonato— pero dejó en claro que eso no altera la mirada interna del plantel.

“Es un partido de fútbol. Obviamente, tiene el condimento que es el último, es una final contra un grande y, bueno, pero dentro del campo somos once contra once. Y nosotros nos fijamos solamente en nosotros. Creo que hemos tenido que pasar por bastantes momentos malos como para andar fijándonos en los demás. Obviamente, con todo respeto, sabemos lo que significa Universitario, pero bueno, estamos preocupados por nosotros”, afirmó el mediocampista.

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La declaración resume con precisión la filosofía que adoptó el grupo a lo largo del segundo semestre: mirar hacia adentro antes que hacia el rival. Una postura que, según el propio jugador, se forjó en las dificultades que atravesó el equipo durante la temporada.

De la zona de descenso a pelear el título

El presente del Rojo Matador contrasta con el complicado inicio del segundo torneo del año. Sanguinetti recordó que el equipo llegó a estar en zona de descenso, pero logró recuperarse mediante el trabajo y los resultados positivos (Liga 1)

El recorrido de Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026 no fue lineal. El equipo arrancó el segundo campeonato del año en los puestos bajos de la tabla, con el fantasma del descenso sobrevolándole. Sin embargo, una transformación progresiva —producto de una preparación física reforzada en el receso de mitad de año y de una cohesión grupal que fue creciendo con el correr de las fechas— terminó por catapultar al ‘Rojo Matador’ hasta la cima de la pelea por el título.

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Sanguinetti fue uno de los encargados de describir ese proceso desde adentro: “Hay que estar tranquilos y disfrutar cada día los entrenamientos. Sabemos que nos jugamos algo muy importante y muy lindo. Contento por el equipo. Hemos encontrado una regularidad, hemos hecho una buena preparación a mitad de año que ahora se ha reflejado en la dinámica del equipo. Arrancamos el segundo torneo en zona de descenso, pero a base de esfuerzo y compañerismo nos hemos encontrado con resultados positivos. Nos afianzamos más”, señaló.

Las palabras del volante retratan una transformación que va más allá de los números. El grupo encontró una identidad, una forma de competir que le permitió escalar posiciones semana a semana hasta convertirse en uno de los tres clubes con chances reales de alzar el trofeo del Clausura, junto a Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

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Una final en el IPD Huancayo con todo en juego

La visita de Universitario puede ser el primer capítulo de una definición que continúe en los playoffs. Si Sport Huancayo conquista el Clausura, volverá a medirse con los cremas en una semifinal de ida y vuelta. (Liga 1)

El escenario está definido. La Liga de Fútbol Profesional confirmó que Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio IPD de Huancayo. En simultáneo, Sporting Cristal enfrentará a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Los tres candidatos al título resolverán su suerte en paralelo, en una jornada que concentrará toda la atención del fútbol peruano.

El partido podrá seguirse a través de las señales de L1 MAX y L1 Play. Para el ‘Rojo Matador’, jugar en casa representa una ventaja adicional: el calor de su hinchada y la altura de Huancayo como factores que históricamente han complicado a los visitantes.

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El duelo tiene además una dimensión extra. Si Sport Huancayo se corona campeón del Clausura, ambos equipos volverán a verse las caras en las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2026, esta vez en una llave de ida y vuelta. La historia entre ambos clubes, entonces, podría estar lejos de terminar el 22 de noviembre.

Con el título y la clasificación a los playoffs en disputa, el mensaje de Sanguinetti sintetiza el estado de ánimo del vestuario huancaíno: respeto por Universitario, pero concentración absoluta en el propio rendimiento. El ‘Rojo Matador’ sabe lo que se juega. Y, según sus propias palabras, lleva meses preparándose para este momento.

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