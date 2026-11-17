El conductor Mathías Brivio abraza a su hijo durante su encuentro en Estados Unidos.

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Mathías Brivio viajó a Estados Unidos para sorprender a su hijo Eugenio a la salida de su colegio, en una visita que coincidió con la suspensión de Esto es Guerra el último viernes por el partido entre Perú y Bolivia.

El conductor de América TV registró el reencuentro y publicó el video en su cuenta de Instagram. En las imágenes, aparece fuera del centro educativo mientras espera la salida de los alumnos, sin que el menor supiera que lo encontraría allí.

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Brivio aprovechó los días sin emisión del reality para trasladarse al país norteamericano y pasar tiempo con su familia. El presentador optó por preparar una sorpresa para su hijo, quien terminó su jornada escolar sin imaginar que su padre lo aguardaba en la puerta.

El presentador Mathías Brivio grabó en video el momento en que acudió a recoger a su hijo Eugenio de una escuela primaria en Estados Unidos. En el material registrado en formato vertical para redes sociales, el conductor espera frente al portón de salida del plantel escolar hasta que tocan el timbre y su hijo camina hacia el exterior, donde ambos se encuentran y conversan brevemente.

“He venido a recoger a Eugenio a su colegio de primaria”, expresó el animador al inicio de la grabación. Luego dirigió la cámara hacia el grupo de estudiantes que salía del plantel.

A los pocos segundos, reconoció al niño entre los alumnos. “Ahí viene, miren. Mi hijo va con su camiseta de la selección de Perú”, comentó Brivio, al notar que llevaba puesta la indumentaria de la Blanquirroja.

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El menor levantó la mirada y quedó sorprendido al ver a su padre. Después se acercó hasta él para protagonizar un abrazo que el conductor acompañó con besos y varias preguntas sobre cuánto lo había extrañado.

“Hola, chatito, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado? ¿Cuánto? Te amo, mi amor”, le dijo el presentador mientras sostenía al pequeño. El niño respondió de forma afirmativa y permaneció junto a su padre durante el breve registro.

Mathías Brivio abraza a su hijo tras reencontrarse con él en Estados Unidos.

La publicación mostró una faceta distinta del conductor, quien suele compartir contenidos vinculados con su trabajo en televisión, sus viajes y parte de su rutina. Esta vez, el foco estuvo puesto en una escena familiar que ocurrió al término de las clases.

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Junto al video, Mathías Brivio resumió el significado que tuvo el reencuentro con un mensaje dirigido a sus seguidores. “Pequeños detalles que me alegran el corazón y me recargan de energía”, escribió.

¿Cuántos hijos tiene Mathías Brivio?

El viaje del conductor ocurrió durante la pausa que tuvo Esto es Guerra el último viernes. El programa no se emitió debido a la transmisión del encuentro entre las selecciones de Perú y Bolivia.

El espacio de América TV le permitió al presentador organizar el desplazamiento a Estados Unidos y acompañar a su hijo en una actividad cotidiana. La salida del colegio fue el escenario elegido para el inesperado encuentro.

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Brivio es padre de tres hijos. La mayor nació de una relación anterior, mientras que los dos menores son fruto de su matrimonio con Alejandra Rosemberg.

Mathías Brivio mostró orgulloso a sus tres hijos. "Mi todo", escribió. (Foto: Instagram)

Aunque el conductor suele preservar la intimidad de los menores, de vez en cuando comparte escenas familiares a través de sus redes sociales. Sus publicaciones muestran principalmente fechas especiales, reuniones o instantes que considera significativos.

En esta ocasión, la reacción de su hijo fue el eje del video. El niño no había recibido ninguna señal sobre la llegada de Brivio, por lo que su expresión al reconocerlo definió el tono del registro.

La grabación cerró con ambos sonrientes luego del abrazo. Para el conductor, esa visita representó una oportunidad de acompañar a su hijo fuera de las cámaras del reality y durante una jornada común de colegio.

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