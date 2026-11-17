Tabla de máxima anotadoras de Liga Peruana de Vóley 2026/27: esta es la única jugadora que superó los 100 puntos tras fecha 5.

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La quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejó una de las jornadas más movidas desde el inicio del torneo. Hubo resultados inesperados, como las derrotas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, además de actuaciones individuales que modificaron la tabla de máximas anotadoras.

Tras la disputa de los encuentros, Nayla Da Silva asumió el liderato del ranking y se convirtió en la primera jugadora que superó los 100 puntos en solo cinco partidos del campeonato.

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La opuesta argentina brilló en el duelo entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis, aunque no pudo evitar la caída de las ‘diosas’. Da Silva acumuló 107 puntos y desplazó del primer lugar a Kathy Ryan, quien quedó con 99.

La actualización también reflejó una mayor presencia de voleibolistas peruanas entre las 15 máximas anotadoras. Antes solo figuraban dos; ahora aparecen cuatro: Ysabella Sánchez, Alondra Alarcón, Kiara Montes y Brenda Lobatón.

Conoce la tabla de máxima anotadoras completa a continuación:

Nayla Da Silva — 107 puntos Kathy Ryan — 99 puntos Nicole Pérez — 93 puntos Vielka Peralta — 91 puntos Sofía Neves — 90 puntos Emily Zinger — 82 puntos Eugenia Nosach — 80 puntos Ysabella Sánchez — 79 puntos Catherine Flood — 75 puntos Grace Kelly — 72 puntos Ioana Baciu — 65 puntos Alondra Alarcón — 58 puntos Aayinde Smith — 57 puntos Kiara Montes — 54 puntos Brenda Lobatón — 53 puntos

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 5. Créditos: Perú Vóley.

Mejores sacadoras

Los 107 puntos de Nayla Da Silva responden a su potencia y a los recursos que utiliza para superar el bloqueo rival. La argentina también aporta a Atlético Atenea desde otros fundamentos.

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Da Silva figura entre las mejores sacadoras de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, con cinco ‘aces’ en lo que va del campeonato nacional. Su saque flotante es efectivo ante sus distintos rivales.

Thayane Oliveira — 8 puntos Emily Zinger — 7 puntos Greta Martinelli — 6 puntos María Alejandra Marín — 6 puntos Brenda Lobatón — 5 puntos Daniela Uribe — 5 puntos Sofía Neves — 5 puntos Nayla Da Silva — 5 puntos Nexalba Mejías — 4 puntos Angélica Aquino — 4 puntos Malúh Oliveira — 4 puntos Sarah Evaristo — 4 puntos Camila Pineda — 4 puntos Lucía Magallanes — 4 puntos María Paula Rodríguez — 4 puntos

Tabla de mejores sacadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 5. Créditos: Perú Vóley.

Mejores bloqueadoras

Kathy Ryan — 14 puntos Aayinde Smith — 13 puntos Alexandra Machado — 11 puntos Flavia Montes — 11 puntos Izabela Balinhas — 10 puntos Eugenia Nosach — 10 puntos Linda Costa — 10 puntos Sofía Neves — 10 puntos Claudia Palza — 9 puntos Marina Scherer — 9 puntos Florangel Terrero — 9 puntos Kiara Lazo — 8 puntos Julieta Lazcano — 8 puntos Julieta Sandez — 8 puntos Lisvel Eve — 8 puntos

Tabla de mejores bloqueadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 5. Créditos: Perú Vóley.

Mejor recepción

Mirian Patiño — 69% (34/49) Esmeralda Sánchez — 69% (80/116) Ysabella Sánchez — 67% (95/141) Almendra Escobedo — 66% (66/100) Andrea Villegas — 65% (71/109) Mabel Olemar — 63% (25/40) Brenda Lobatón — 61% (35/57) Rachell Hidalgo — 61% (44/72) Antuanette Arteaga — 61% (47/77) Estefany Mariñas — 60% (74/123) Andrea Ampuero — 60% (72/120) Pamela Cuya — 59% (51/87) Nicole Abreu — 58% (76/130) Ana Caroline — 56% (40/72) Natalia Monteiro — 55% (49/89)