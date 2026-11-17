La quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejó una de las jornadas más movidas desde el inicio del torneo. Hubo resultados inesperados, como las derrotas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, además de actuaciones individuales que modificaron la tabla de máximas anotadoras.
Tras la disputa de los encuentros, Nayla Da Silva asumió el liderato del ranking y se convirtió en la primera jugadora que superó los 100 puntos en solo cinco partidos del campeonato.
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La opuesta argentina brilló en el duelo entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis, aunque no pudo evitar la caída de las ‘diosas’. Da Silva acumuló 107 puntos y desplazó del primer lugar a Kathy Ryan, quien quedó con 99.
La actualización también reflejó una mayor presencia de voleibolistas peruanas entre las 15 máximas anotadoras. Antes solo figuraban dos; ahora aparecen cuatro: Ysabella Sánchez, Alondra Alarcón, Kiara Montes y Brenda Lobatón.
Conoce la tabla de máxima anotadoras completa a continuación:
- Nayla Da Silva — 107 puntos
- Kathy Ryan — 99 puntos
- Nicole Pérez — 93 puntos
- Vielka Peralta — 91 puntos
- Sofía Neves — 90 puntos
- Emily Zinger — 82 puntos
- Eugenia Nosach — 80 puntos
- Ysabella Sánchez — 79 puntos
- Catherine Flood — 75 puntos
- Grace Kelly — 72 puntos
- Ioana Baciu — 65 puntos
- Alondra Alarcón — 58 puntos
- Aayinde Smith — 57 puntos
- Kiara Montes — 54 puntos
- Brenda Lobatón — 53 puntos
Mejores sacadoras
Los 107 puntos de Nayla Da Silva responden a su potencia y a los recursos que utiliza para superar el bloqueo rival. La argentina también aporta a Atlético Atenea desde otros fundamentos.
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Da Silva figura entre las mejores sacadoras de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, con cinco ‘aces’ en lo que va del campeonato nacional. Su saque flotante es efectivo ante sus distintos rivales.
- Thayane Oliveira — 8 puntos
- Emily Zinger — 7 puntos
- Greta Martinelli — 6 puntos
- María Alejandra Marín — 6 puntos
- Brenda Lobatón — 5 puntos
- Daniela Uribe — 5 puntos
- Sofía Neves — 5 puntos
- Nayla Da Silva — 5 puntos
- Nexalba Mejías — 4 puntos
- Angélica Aquino — 4 puntos
- Malúh Oliveira — 4 puntos
- Sarah Evaristo — 4 puntos
- Camila Pineda — 4 puntos
- Lucía Magallanes — 4 puntos
- María Paula Rodríguez — 4 puntos
Mejores bloqueadoras
- Kathy Ryan — 14 puntos
- Aayinde Smith — 13 puntos
- Alexandra Machado — 11 puntos
- Flavia Montes — 11 puntos
- Izabela Balinhas — 10 puntos
- Eugenia Nosach — 10 puntos
- Linda Costa — 10 puntos
- Sofía Neves — 10 puntos
- Claudia Palza — 9 puntos
- Marina Scherer — 9 puntos
- Florangel Terrero — 9 puntos
- Kiara Lazo — 8 puntos
- Julieta Lazcano — 8 puntos
- Julieta Sandez — 8 puntos
- Lisvel Eve — 8 puntos
Mejor recepción
- Mirian Patiño — 69% (34/49)
- Esmeralda Sánchez — 69% (80/116)
- Ysabella Sánchez — 67% (95/141)
- Almendra Escobedo — 66% (66/100)
- Andrea Villegas — 65% (71/109)
- Mabel Olemar — 63% (25/40)
- Brenda Lobatón — 61% (35/57)
- Rachell Hidalgo — 61% (44/72)
- Antuanette Arteaga — 61% (47/77)
- Estefany Mariñas — 60% (74/123)
- Andrea Ampuero — 60% (72/120)
- Pamela Cuya — 59% (51/87)
- Nicole Abreu — 58% (76/130)
- Ana Caroline — 56% (40/72)
- Natalia Monteiro — 55% (49/89)
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