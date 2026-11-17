Jeanette Alonzo en primer plano, mientras que Rafael López Aliaga en el fondo.

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En los próximos días el Jurado Electoral Especial de Lima Centro procederá a proclamar la lista ganadora de la elección en Lima Metropolitana, que a todas luces será la lista de Renovación Popular encabezada por el exalcalde Rafael López Aliaga.

Existen una serie de pasos antes de que la proclamación por parte del JEE se lleve a cabo. Primero, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales tiene que remitir el reporte al 100% de las actas contabilizadas. Este reporte contiene la cantidad de votos que cada agrupación recibió en cada una de las 26.351 mesas de sufragio de la capital.

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Una vez que el JEE reciba formalmente el 100% del cómputo, tendrá un plazo de 2 días calendario para proclamar los resultados. Para ello, convoca a audiencia pública, la misma en la que los personeros de cada partido político podrá asistir.

Los personeros, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la proclamación, podrán apelar el acta de la proclamación solo por alguna incongruencia en el cómputo. Otros cuestionamientos son rechazados de plano. La entrega de credenciales no se efectúa hasta que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva la apelación.

El líder de Renovación Popular encabezó un pronunciamiento acompañado de diputados, senadores y alcaldes electos de su agrupación política

Cabe precisar que el JNE, independiente de si se apela o no el acto de proclamación, revisará de oficio cada acta. Esto para uniformizar criterio respecto a las denominadas reelecciones encubiertas.

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Luego de ello, el JEE Lima Centro, dentro de los 3 días calendario desde que la proclamación quedó firme, programará la entrega de credenciales al alcalde y regidores electos.

¿Rafael López Aliaga o Jeanette Alonzo?

La controversia sobre quién asumirá la Alcaldía de Lima se originó por la Resolución N.° 4557-2026-JNE, mediante la cual el pleno del JNE estableció un criterio vinculante: los alcaldes del período inmediato anterior que postularon como primeros regidores en su misma jurisdicción no pueden ser proclamados alcaldes ni asumir nuevamente ese cargo mediante mecanismos de sucesión o reemplazo.

Rafael López Aliaga, quien ejerció la Alcaldía de Lima durante la gestión 2023-2026, postuló en estos comicios como primer regidor de Renovación Popular, debido a que el candidato original a la alcaldía, Luis Rubio, renunció a su candidatura el 4 de agosto, un día antes del cierre de inscripción de listas. Bajo el criterio fijado por el JNE, el impedimento recae sobre López Aliaga para asumir nuevamente el cargo, aunque esto no supone la pérdida de su condición de primer regidor.

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En ese escenario, la Alcaldía correspondería a Jeanette Alonzo Contreras, de 52 años, contadora pública y regidora metropolitana desde 2023, quien ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a regidores de Renovación Popular. Alonzo señaló: “Si el JNE mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad”.

Reconsideración

Rafael López Aliaga cuestionó públicamente el criterio establecido por el máximo organismo electoral. El 10 de noviembre, Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración ante el JNE para que deje sin efecto la restricción que impide a los exalcaldes retornar al cargo o, de manera alternativa, que esta se aplique recién a partir de los próximos procesos electorales y no a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. “El JNE está en la obligación de respetar la expresión del pueblo en las ánforas”, escribió el líder de Renovación Popular en sus redes sociales.

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La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que el escrito será evaluado por el pleno, aunque recordó que sus resoluciones tienen carácter definitivo en la jurisdicción electoral.

En paralelo, el partido anunció diversas medidas legales con el objetivo de revertir el criterio de la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones, entre ellas, una demanda de amparo ante el Poder Judicial.