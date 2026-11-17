Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de vóley 2026/27. (FPV)

Guardar

Alianza Lima afrontará a Deportivo Wanka en el partido adelantado de la décima fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto blanquiazul adelantará el duelo para este miércoles 18 de noviembre después de sufrir su primera derrota de la temporada frente a Universidad San Martín.

¿Quedan entradas para Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

La Federación Peruana de vóley (FPV) informó ue ya está a la venta las entradas para el duelo de las ‘blanquiazules’ con las ‘wankas’ por el duelo adelantado por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Todavía quedan boletos para el duelo y los hinchas podrán separar sus asientos a través del portal de Joinnus.

PUBLICIDAD

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Canal TV para ver Alianza Lima vs Deportivo Wanka

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka se podrá ver EN VIVO por Latina Televisión, a través de la señal abierta del canal 2 y el canal 702 HD.

La transmisión también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina para los usuarios que sigan el encuentro desde teléfonos móviles o computadoras.

Los aficionados podrán consultar el minuto a minuto, las incidencias, el resumen, el resultado final y la tabla actualizada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en la página web de Infobae Perú.

PUBLICIDAD

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

El contundente motivo por el que Alianza Lima adelantó su duelo

Alianza Lima adelantó su partido ante Deportivo Wanka para el miércoles 18 de noviembre, debido a su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

El resto de los cinco encuentros de la décima fecha de la Fase 1 se jugará el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre.

La modificación permitirá que el plantel dirigido por Alejandro Schneider dispute su compromiso local antes de viajar a São Paulo, Brasil.

Las blanquiazules representarán al Perú en el torneo internacional, programado del 7 al 13 de diciembre, y evitarán así una coincidencia entre la competencia de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

El plantel oficial de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Crédito: Latina

Así llegan Alianza Lima y Deportivo Wanka al choque

Alianza Lima buscará recuperarse ante Deportivo Wanka después de sufrir su primera derrota de la temporada en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El equipo dirigido por Alejandro Schneider perdió por 3-1 frente a Universidad San Martín el sábado 14 de noviembre, por la quinta fecha de la Fase 1.

El conjunto santo se impuso con parciales de 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22. El resultado cortó la racha de cuatro victorias consecutivas que las blanquiazules habían logrado al inicio del campeonato.

Las tricampeonas ocupan el tercer puesto de la clasificación con 10 puntos. El objetivo ante Deportivo Wanka será conseguir una victoria que le permita mantenerse cerca de los primeros lugares.

PUBLICIDAD

El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

El cuadro rival también llegará tras una caída. Deportivo Wanka perdió 3-0 contra Olva Latino en su última presentación.

Los parciales de ese compromiso fueron 22-25, 20-25 y 21-25. El equipo acumula una victoria y cuatro derrotas en el torneo. Con tres unidades, las ‘wankas’ se encuentran en el undécimo lugar de la tabla y necesita sumar para alejarse de la zona baja.