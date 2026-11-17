Conoce los pormenores del encuentro entre Keiko Fujimori y Xi Jinping que resultó en una donación de más de 22 millones de dólares para Perú. La noticia cubre también las futuras relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

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La presidenta Keiko Fujimori informó que China entregará un apoyo de 22,5 millones de dólares al Perú para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño. El anuncio se produjo tras una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen, en el marco de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“El presidente Xi Jinping anunció que China donará 15 millones de dólares de una forma no reembolsable. Y luego 7 millones y medio adicionales en maquinarias. O sea, en total son 22 millones y medio de dólares que nuestro país va a recibir de cara al fenómeno del Niño”, detalló Fujimori en declaraciones a Canal N. La mandataria explicó que trasladó a su par chino la preocupación del gobierno peruano por las consecuencias de la emergencia climática y la necesidad de contar con respaldo internacional para afrontarla.

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Keiko Fujimori y Xi Jinping en un saludo oficial frente a las banderas de China y Perú

El encuentro se dio en el marco de la cumbre de APEC

La cita bilateral entre ambos mandatarios se enmarcó en la Asociación Estratégica Integral que mantienen Perú y China desde 2013, así como en la conmemoración del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Fujimori destacó la relevancia de su participación en la cumbre, un foro que reúne a 21 economías.

“Y esto no es un simple foro. Para el Perú es la puerta de entrada hacia el resto del mundo, porque el 60% de nuestro comercio justamente va a las economías de APEC”, enfatizó la mandataria, quien precisó que el bloque representa cerca del 60% del producto bruto interno mundial y el 50% del comercio global. La presidenta remarcó que China es el principal aliado comercial de Perú y agradeció las inversiones del país asiático en territorio peruano.

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Fujimori recibió una invitación para una visita de Estado

Durante la reunión con Xi Jinping, el mandatario chino extendió a Fujimori una invitación para realizar una visita de Estado a China el próximo año. “Nos ha extendido también una invitación para hacer una visita de Estado el próximo año. Así es que las fechas se van a determinar después. Vamos a ver cómo enfrentamos todo el proceso de lluvias y luego más adelante determinaremos la fecha”, señaló la jefa de Estado, quien calificó el encuentro como una reunión productiva de intercambio de ideas.

El presidente de China, Xi Jinping, encabeza una reunión bilateral con la delegación de Perú en una sala decorada con banderas de ambos países y arreglos florales.

Horas antes del encuentro con el mandatario chino, Fujimori también se reunió con representantes del sector privado asiático. Según la presidenta, el encuentro empresarial contó con la participación de entre setenta y ochenta empresarios chinos interesados en fortalecer los vínculos comerciales con Perú.

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El gobierno prepara medidas adicionales frente a El Niño

La presidenta advirtió que los efectos del fenómeno climático podrían afectar especialmente a Perú y Ecuador, motivo por el cual el Ejecutivo prepara medidas para sostener la actividad económica ante ese escenario. Entre las iniciativas anunciadas figuran nuevas inversiones en infraestructura, la construcción de 500 colegios por año y la reparación de instalaciones que resulten dañadas por las lluvias.

La agenda internacional de la mandataria continuará en los próximos días con nuevos encuentros bilaterales. Está previsto que Fujimori se reúna este miércoles con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y por la tarde mantenga un encuentro privado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Salida

La presidenta Keiko Fujimori abandonó el país el domingo 15 de noviembre, penúltimo día de la visita del papa León XIV a Perú, para iniciar su gira internacional por Asia. La mandataria viajó rumbo a China con el objetivo de participar en la cumbre de APEC y sostener encuentros bilaterales con distintos jefes de Estado. Su salida se produjo mientras el pontífice completaba actividades en Cusco y Pucallpa, antes de su última jornada en Lima y su posterior regreso a Roma el lunes 16 de noviembre.