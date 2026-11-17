Ecuador cierra su preparación del año con viento a favor y variantes frescas en el equipo; Bolivia lo hace con cinco derrotas encima, sin goles y con la necesidad de encontrar respuestas antes del próximo proceso clasificatorio

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Ecuador y Bolivia se miden hoy, martes 17 de noviembre, de 2026 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil en un amistoso internacional que cierra la ventana FIFA de noviembre para ambas selecciones.

La Tri llega con el impulso de su primer triunfo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, mientras que la Verde aterriza en territorio ecuatoriano con la urgencia de revertir una racha que ya suma cinco derrotas seguidas y ningún gol anotado.

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El historial favorece ampliamente al local: Ecuador no pierde ante Bolivia en suelo ecuatoriano desde hace décadas y acumula ocho victorias consecutivas en todos los frentes desde 2019. El duelo promete un contraste de estados de ánimo y objetivos distintos sobre el mismo césped.

A qué hora juega Ecuador vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El pitazo inicial está programado para las 18:30 en Perú, Ecuador y Colombia. Quienes sigan el partido desde Bolivia o Venezuela deberán ajustar su reloj a las 19:30, mientras que los aficionados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay podrán sintonizarlo a partir de las 20:30.

Ecuador y Bolivia protagonizarán el último compromiso de su calendario internacional de noviembre en Guayaquil. Conoce los horarios del encuentro en Perú y los demás países sudamericanos, además de las opciones para seguirlo. (EFE)

La transmisión televisiva varía según el país. En Ecuador, la señal abierta de Teleamazonas cubrirá el encuentro, en tanto que en Bolivia la cobertura corresponde a Unitel. Desde Perú, el partido no tiene emisión en abierto, pero los hinchas pueden seguir las incidencias en tiempo real a través de medios deportivos especializados como SofaScore, Flashscore o OneFootball.

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Cómo llegan ambos equipos al partido

La Tri intentará prolongar las buenas sensaciones que dejó su triunfo ante Costa Rica, mientras la Verde necesita respuestas futbolísticas tras caer frente a Perú. Ambos seleccionados llegan con objetivos distintos a Guayaquil. (Selección Peruana)

La Tri llega con viento a favor tras derrotar 2-0 a Costa Rica el viernes pasado en Quito, resultado que le dio a Marcelo Gallardo su primera victoria al frente del seleccionado nacional. En ese compromiso, Jordy Caicedo y Moisés Caicedo fueron los autores de los tantos. Para este segundo amistoso de la fecha, el técnico argentino tiene previsto rotar el plantel y darle protagonismo a jóvenes valores como Kendry Páez y Óscar Zambrano. No obstante, el equipo deberá prescindir de cuatro futbolistas: Gonzalo Plata quedó fuera por motivos personales, Denil Castillo arrastra una lesión en el tobillo y Alan Franco junto a Alan Minda se perdieron la convocatoria por problemas musculares, de acuerdo con lo reportado por medios ecuatorianos.

Bolivia, en cambio, atraviesa su peor momento en lo que va del año. El conjunto dirigido por Óscar Villegas cayó 2-0 ante Perú en Lima el viernes y acumula así su quinta derrota consecutiva, en una racha que también incluye la sequía goleadora: la Verde no ha marcado un solo gol en ninguno de esos cinco partidos. A pesar del panorama adverso, el plantel boliviano ya entrena en Guayaquil y apunta a mejorar la solidez defensiva y la contundencia ofensiva en este cierre de preparación internacional, que según el calendario servirá de antesala al próximo proceso clasificatorio.

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El historial entre ambas selecciones es elocuente: Ecuador lleva ocho victorias al hilo frente a Bolivia entre partidos amistosos y eliminatorias desde septiembre de 2019. El antecedente más reciente tuvo lugar en este mismo estadio el 14 de noviembre de 2024, cuando la Tri se impuso 4-0 por las Eliminatorias al Mundial 2026. Además, en el balance general de 39 encuentros internacionales, Ecuador registra 21 triunfos, 12 empates y apenas 6 derrotas, de acuerdo con los datos de la prensa internacional. Bolivia no vence a la Tri desde el 21 de junio de 2015, cuando ganó 3-2 en la Copa América de Chile.

Alineaciones probables de Ecuador y Bolivia

Ecuador y Bolivia ultiman detalles para su último compromiso de noviembre, con posibles modificaciones en ambos equipos. Revisa los futbolistas que integrarían las alineaciones iniciales en el Estadio Monumental de Guayaquil. (EFE)

Ecuador mantendría el esquema 4-2-3-1 que utilizó ante Costa Rica, con la única incógnita en el arco entre Hernán Galíndez y Gonzalo Valle. La defensa estaría integrada por Ángelo Preciado, Willian Pacho, Jackson Porozo y Piero Hincapié. En el mediocampo, Moisés Caicedo y Pedro Vite cubrirían la zona de contención, con John Yeboah, Nilson Angulo y Keny Arroyo por delante. Jordy Caicedo ocuparía el puesto de centrodelantero.

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Bolivia apostaría por una línea de cinco defensores para ganar solidez tras el golpe recibido en Lima. Carlos Lampe formaría en el arco; Yomar Rocha, Fernando Mena, Diego Arroyo, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández conformarían el bloque defensivo. En la zona media figurarían Óscar López, Héctor Cuéllar y Ramiro Vaca, mientras que Miguel Terceros y Moisés Paniagua llevarían el peso ofensivo.