Argentina se enfrenta a Costa Rica por el cierre de la ventana de selecciones. - Crédito: AFP

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Hoy, martes 17 de noviembre, Argentina se dispone a cerrar el año con un amistoso contra Costa Rica, en la ciudad de Córdoba, con la idea de lavar su imagen, tras un incómodo desliz a manos de Uruguay, en La Bombonera. La idea, desde luego, será ganar con un nivel de juego lustroso.

Dónde ver Argentina vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido de carácter internacional tendrá señales distintas según el país desde el que se siga la transmisión. En Perú, la cobertura en vivo estará a cargo de DSports. El público argentino podrá verlo por Telefe y TyC Sports, con alternativas digitales para acceder desde dispositivos móviles o computadoras.

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En Costa Rica, Canal 6 y Canal 7 emitirán el encuentro en señal abierta. De ese modo, los espectadores contarán con opciones televisivas y digitales según su ubicación, tanto para seguir el partido desde casa como para acceder a la transmisión mediante una pantalla portátil.

La última fecha FIFA del año enfrenta a dos equipos en plena reconstrucción. Scaloni probará juveniles y Bryan Ruiz debuta como técnico en propiedad de la Tricolor costarricense. (AFA)

Horario del Argentina vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba recibirá el partido el martes 17 de noviembre, con horarios diferentes según cada país. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 19:00 en Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 en Brasil. En Costa Rica, el inicio será a las 17:00, luego del cambio respecto de la programación inicial, que contemplaba el comienzo a las 15:00.

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El público de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay podrá seguir el duelo desde las 20:00 horas. La sede será el estadio cordobés que homenajea a Mario Alberto Kempes, integrante de la selección argentina campeona del mundo en 1978. El recinto concentrará la atención regional durante el partido previsto para esa próxima jornada de noviembre.

¿Cómo llega Argentina al amistoso FIFA?

La selección argentina intentará recuperarse en la última fecha del parón FIFA tras la derrota frente a Uruguay. El traspié ocurrió en una reciente edición del clásico del Río de la Plata y despertó cierta preocupación entre los aficionados de la albiceleste.

La caída representó el primer partido de la era posterior a Lionel Messi. Lionel Scaloni deberá dejar atrás ese resultado y concentrarse en el compromiso ante Costa Rica, que será la prueba final del seleccionado antes del cierre de este parón internacional de selecciones.

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El encuentro se jugará en la ciudad de Córdoba. La ‘albiceleste’ afrontará el partido con la necesidad de pasar página después del revés ante Uruguay y buscar una respuesta que le permita cerrar la ventana de selecciones con mejores sensaciones.

Argentina cierra el año enfrentando a Costa, en Córdoba. - Crédito: Difusión

¿Cómo llega Costa Rica al amistoso FIFA?

Costa Rica convive con una mala dinámica, la cual buscará cambiar en su último duelo. Antes de aterrizar en Córdoba, los centroamericanos cayeron sin atenuantes contra Ecuador, que no presentó mayores complicaciones para imponer condiciones.

El amistoso frente a Argentina marcará el estreno oficial de Bryan Ruiz como entrenador de la selección costarricense. El exfutbolista inicia su primer ciclo después de que el combinado centroamericano quedara fuera de la última Copa del Mundo, con respaldo federativo hasta 2030.

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La convocatoria reúne futbolistas del torneo local y siete que actúan en el exterior. Celso Borges, Francisco Calvo y Manfred Ugalde aparecen entre los referentes de un plantel que llega con tres derrotas consecutivas en amistosos, incluida la caída reciente frente al seleccionado ecuatoriano.

Alineaciones probables del Argentina vs Costa Rica por amistoso FIFA

- Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez, Matías Soulé.

- Costa Rica: Patrick Sequeira; Joseph Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kenay Myrie; Roan Wilson; Josimar Alcócer, Andrey Soto, Douglas Lopez, Carlos Mora; Manfred Ugalde.