Peruanos tendrán que buscar otra aerolínea para viajar que no sea Plus Ultra, si quieren ir a Madrid o Buenos Aires. - Crédito EFE

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Golpe a las conexiones del Aeropuerto Jorge Chávez. La aerolínea Plus Ultra ha anunciado la baja de su ruta Lima-Madrid y Lima-Buenos Aires.

“Comunicamos a nuestros pasajeros que la aerolínea Plus Ultra ha anunciado que, por razones financieras y operativas, está suspendiendo diversos vuelos, a nivel internacional, incluyendo su ruta Lima-Madrid, a partir del 17 de noviembre de 2026. Esta suspensión incluye otras rutas claves en Argentina y, anteriormente, Colombia”, reveló el aeropuerto Jorge Chávez.

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Así, si tienes un vuelo programado desde el Jorge Chávez, se recomienda comunicarte, directamente, a través de los canales de atención de Plus Ultra: al correo atencioncliente@plusultra.com o por su web http://plusultra.com.

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

La situación de Plus Ultra

Como se sabe, la aerolínea Plus Ultra es una que tenía un mercado importante en el país, dado sus precios más bajos, a coste de menores comodidades en los vuelos. Era una opción barata para vuelos de Lima hacia España o Argentina.

Pero ahora, por el aumento del combustible, esos costes ya no pueden ser mantenidos y han suspendido hasta nuevo aviso sus vuelos hacia Buenos Aires y Madrid. La aerolínea enmarca esta medida en su reestructuración financiera y operativa y apunta justamente al incremento de costos (el combustible sobre todo) como los factores que explican esta suspensión.

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Pero aún la aerolínea no se rinde y señala que la decisión busca fortalecer su estructura y asegurar su viabilidad a futuro.

No solo una terminal privada. También el antiguo Jorge Chávez podría albergar centros comerciales, centro de convenciones, etc. - Crédito Logística 360

Pero no ha difundido aún alguna fecha de cuándo se reanudará estas rutas, ni tampoco datos de los vuelos afectados, o cómo deben hacer los pasajeros afectados. Aunque esto último lo sabrán por correo, donde, porque los viajeros con reservas recibirán una notificación a través de este medio. Ahí podrán saber cómo gestionar las devoluciones o reclamos, a través de qué canales.

También Plus Ultra dará prioridad a los viajes más próximos y que todas las gestiones se realizarán conforme a la normativa aplicable. Asimismo, la empresa lamenta las molestias y asegura que está trabajando para atender cada caso con agilidad.

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Suspendieron vuelos en Estados Unidos

Como se sabe, hace unos días también suspendieron los vuelos en todo Estado Unidos, los cuales ya están retornando a la normalidad. “Ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos, por disposición de la Administración Federal de Aviación, algunos vuelos desde y hacia ese país podrían presentar cambios en sus itinerarios”, había informado el Aeropuerto Jorge Chávez.

Por eso, el aeropuerto recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos, directamente, con su aerolínea. “Seguimos monitoreando la situación e informaremos cualquier actualización que impacte en nuestras operaciones”, agregaron.

AeroDirecto aumentará unidades y rutas para llegar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Latina TV

MTC buscará mejorar servicios en aeropuertos

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio del Interior (Mininter) y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el objetivo de articular acciones orientadas a mejorar la atención de los pasajeros y fortalecer los servicios en los principales aeropuertos del país.

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El encuentro fue liderado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, junto al ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. También participaron el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, y los equipos técnicos de los tres sectores.

Durante la reunión se abordaron las acciones para optimizar los procesos de control migratorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, especialmente ante el incremento del flujo de pasajeros previsto para la temporada de fin de año. En ese contexto, se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para atender oportunamente la demanda y mantener la fluidez de las operaciones aeroportuarias.

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“Desde el MTC estamos dando seguimiento a las acciones vinculadas con los servicios migratorios y trabajando de manera articulada para impulsar mejoras que permitan una atención más eficiente a los pasajeros” señaló el ministro Angello Tangherlini.