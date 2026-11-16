El diputado Ernesto Zunini rechazó las críticas por la compra de una Chevrolet Traverse Z71, valuada en alrededor de 68.000 dólares, y las atribuyó a un “prejuicio de clase”

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El diputado Ernesto Zunini, portavoz de la bancada de Juntos por el Perú, rechazó este domingo los cuestionamientos a la compra de su camioneta Chevrolet Traverse Z71 y denunció un “prejuicio de clase” en las críticas a su patrimonio.

Durante su participación en el pódcast Pitucos Marrones, el parlamentario respondió a un informe difundido la semana pasada por Willax y precisó que adquirió el vehículo antes de asumir sus funciones en el Congreso.

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El legislador confirmó que es propietario de la camioneta, cuyo valor, según la televisora, bordea los 68.000 dólares. Sin embargo, cuestionó que se ponga en duda la capacidad económica de una persona por ser de izquierda.

“Una cosa es que yo creo que todo periodista puede ser competente para hacer una fiscalización democrática del patrimonio de quienes asumimos compromisos públicos. Eso es tolerable, pero algo muy distinto es insinuar que un provinciano de izquierda no puede tener un carro y tiene que justificar públicamente su patrimonio”, manifestó.

Zunini diferenció la austeridad en el manejo de fondos públicos de las decisiones sobre el patrimonio personal y también defendió a Yenifer Paredes por el uso de una Audi Q3 modelo 2025

Zunini calificó los cuestionamientos como un “doble rasero” y sostuvo que la exposición de sus bienes responde a un “prejuicio de clase”. Además, aclaró que no financió la compra con sus ingresos como parlamentario.

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“Yo tengo ese vehículo antes de pisar el Congreso como diputado. Yo lo compré en mayo y, además, es el tercer vehículo que me compro”, explicó al señalar que, en desde hace dos décadas, se ha desempeñado como directivo, asesor, coordinador, jefe regional y docente universitario.

“Se pretende insinuar que yo tengo ese patrimonio, ese vehículo, porque soy diputado, pero omiten que yo tengo una carrera (...) lo que hay detrás, evidentemente, es un prejuicio clasista (...) Entonces, ¿cuál es la noticia? Que un provinciano de izquierda no puede tener un carro", cuestionó.

El parlamentario reveló que la adquisición de la Chevrolet estuvo vinculada a la venta de su anterior camioneta, una Nissan que, según contó, compró nueva en 2023 por aproximadamente 40.000 dólares. “Es la que he vendido para poder tener este vehículo”, indicó.

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Ante las preguntas sobre el precio de la nueva unidad y la posibilidad de optar por una más económica, Zunini defendió su derecho a disponer de los ingresos obtenidos mediante su trabajo. Asimismo, distinguió entre la austeridad en el uso de recursos públicos y las decisiones relacionadas con su patrimonio personal.

Ernesto Zunini sostuvo que su patrimonio es resultado de dos décadas de trayectoria laboral como directivo, asesor, coordinador, jefe regional y docente universitario

“La responsabilidad y la austeridad con los recursos públicos, ese es el compromiso político, pero no tiene nada que ver con la prosperidad personal que uno puede tener con su trabajo”, sostuvo.

Agregó que la operación se realizó dentro del marco legal, que la camioneta figura a su nombre en los registros públicos y que la transacción se efectuó a través del sistema bancario. “Es algo perfectamente legal, público, trazable, legítimo”, insistió.

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Zunini también defendió a su homóloga Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien se desplaza en una camioneta Audi Q3 modelo 2025, propiedad de la madre de su asesor parlamentario Mauro Gonzales.

“¿Cuál es el cuestionamiento? Es que yo también no entiendo cuál es el cuestionamiento", dijo sobre la publicación realizada días atrás por el diario Perú21.