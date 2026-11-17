Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2026

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Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026, luego de superar sus respectivas rutas hacia la definición. El conjunto argentino llegó al partido decisivo tras imponerse en una serie ajustada ante Vasco da Gama.

El ‘galo’ será su rival en la pelea por el título y afrontará la final como vigente subcampeón del certamen. Los dos equipos volverán a enfrentarse después de cinco años. En su antecedente más reciente, el cuadro brasileño eliminó a los ‘xeneizes’ por penales en los octavos de final de la Libertadores.

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¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez, situado en Barranquilla, Colombia.

El encuentro comenzará a las 17.30 en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 18.30. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la final se podrá seguir desde las 19.30.

Dónde ver la final de la Copa Sudamericana 2026 en Perú

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro será transmitida por ESPN y DSports en Perú y el resto de Sudamérica. El encuentro también estará disponible a nivel internacional a través de la plataforma FIFA+.

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Los usuarios de Disney Plus y DGO también podrán seguir el partido entre los equipos argentino y brasileño.

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

¿Cómo llegan Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final?

Boca Juniors busca un título internacional ante Atlético Mineiro, en una final continental que se disputará en Colombia. El ‘xeneize’ no conquista un trofeo fuera de Argentina desde 2007 y apunta a poner fin a una racha de 19 años sin celebraciones internacionales.

El cuadro brasileño también llega con una cuenta pendiente. El Galo perdió sus dos últimas finales continentales y buscará revertir ese antecedente en el partido decisivo.

El equipo del ‘vasco’ Arruabarrena llega como campeón de la Tabla Anual y con aspiraciones de pelear por todos los torneos durante el tramo final del año.

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Leandro Paredes y Miguel Merentiel concentran las miradas en el equipo de Vasco Arruabarrena. El capitán será una pieza central en el mediocampo y el delantero ocupará un lugar de referencia en ataque.

Los ocho títulos que podrá ganar Boca Juniors tras la consagración por la Tabla Anual (Fotobaires)

Atlético Mineiro atraviesa una serie de siete encuentros sin victorias. El equipo acumuló cinco partidos sin ganar en el Brasileirao, quedó eliminado de la Copa de Brasil ante Gremio y perdió la vuelta de las semifinales contra Montevideo City Torque.

Reinier y Tomás Cuello aparecen como dos de las principales referencias del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez. El mediocampista aporta juego en la zona central, mientras que el argentino es una alternativa ofensiva.

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Soccer Football - Brasileiro Championship - Atletico Mineiro v Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte, Brazil - October 29, 2026 Atletico Mineiro's Vitao reacts REUTERS/Tiago Trindade

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: último enfrentamiento

Boca Juniors y Atlético Mineiro llegarán a la final de la CONMEBOL Sudamericana con una historia de ocho enfrentamientos oficiales, que incluye una consagración del ‘azul y oro’, eliminaciones y una serie atravesada por decisiones arbitrales cuestionadas.

El antecedente más reciente se produjo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. Los dos partidos terminaron 0-0 y el equipo brasileño avanzó tras imponerse por 3-1 en la tanda de penales.

Para las estadísticas, ambos compromisos se registran como empates. La eliminatoria quedó marcada por los reclamos de los ‘xeneizes’, que cuestionó la anulación de dos goles: uno en cada encuentro.

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Tras el segundo partido, se registraron incidentes en la zona de vestuarios. Parte de la delegación xeneize pasó la noche en una comisaría. Aquel episodio cerró el último cruce entre los clubes antes de la definición de la Sudamericana.

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second leg - Atletico Mineiro v Boca Juniors - Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil - July 20, 2021 Referee Esteban Ostojich with players during the match Pool via REUTERS/Bruna Prado