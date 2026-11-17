La orquesta compartió imágenes de su actuación tras la misa de despedida de León XIV en Lima, donde interpretó “Alma Misionera”, “Santo es el Señor” y otros temas católicos. IG Grupo 5

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La presentación de Grupo 5 en la despedida del papa León XIV volvió a generar reacciones en redes sociales. La orquesta publicó imágenes de su participación en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde interpretó un repertorio de alabanzas católicas adaptadas al ritmo de la cumbia. El video muestra a cientos de asistentes que bailan, cantan y levantan las manos durante el show.

La agrupación compartió el material en su cuenta de Instagram tras su intervención en el evento religioso. “Un día que llevaremos para toda la vida con nosotros. Gracias por recibirnos”, escribió el grupo en la publicación, que incluyó fragmentos de las canciones ‘Alma Misionera’ y ‘Santo es el Señor’, interpretadas frente a los fieles.

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En el escenario se escuchó un mensaje previo a la presentación: “Seguimos adorando a nuestro Dios y despidiendo a nuestro papa, el papa León. Con fe y bendición para el Perú”. Luego, los integrantes de la orquesta comenzaron el mix cristiano, una propuesta distinta a su repertorio habitual de cumbia romántica y bailable.

Grupo 5 interpretó alabanzas católicas en versión cumbia durante la despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

Entre las canciones que formaron parte de la selección estuvieron “Alma Misionera”, “Santo es el Señor”, “Hosanna”, “Vamos caminando”, “Alabaré”. Grupo 5 trasladó esos temas a su formato musical, con percusión, teclados, vientos, coros y voces que mantuvieron las letras vinculadas con la fe católica.

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La actuación se realizó después de la misa de despedida de León XIV en Las Palmas, en el distrito limeño de Surco. Para esa jornada, la agrupación preparó arreglos especiales y sumó posteriormente algunos de sus éxitos, entre ellos “Motor y motivo”.

“No sé si sacar las chelas o el agua bendita”

La publicación despertó una respuesta masiva entre los seguidores del grupo, quienes celebraron que las alabanzas hayan sido llevadas a la cumbia. Varios usuarios señalaron que el video les permitió recordar el concierto religioso y pidieron que las versiones sean grabadas y distribuidas en plataformas digitales.

Los asistentes cantaron y bailaron “Alma Misionera”, “Santo es el Señor” y otros temas religiosos adaptados por la orquesta.

“No sé si sacar las chelas o el agua bendita”, escribió una usuaria, en uno de los comentarios que recibió más reacciones. Otro seguidor planteó una solicitud directa a los integrantes de la orquesta: “Lo máximo Grupo 5, por favor necesitamos un álbum de alabanzas con urgencia”.

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El pedido de un lanzamiento formal se repitió en varias intervenciones. “Necesito estas canciones en Spotify”, comentó una usuaria. “Necesitamos esas canciones en cada concierto del Grupo 5”, añadió otra. También surgieron propuestas para que la agrupación incluya el repertorio en una producción especial de Navidad.

“Necesitamos un álbum navideño 2026 incluida estas canciones”, escribió una seguidora. Otros comentarios pidieron que el grupo grabe un disco que reúna sus versiones de “Alma Misionera”, “Santo es el Señor” y otros títulos que sonaron durante el cierre de la jornada papal.

La adaptación de “Alma Misionera” fue una de las más mencionadas. “Me encantó ‘Alma Misionera’ en cumbia. Háganla famosa y que todos la podamos cantar y bailar. No tiene nada de malo que una canción de Dios sea una canción para bailar y cantar en una fiesta”, señaló una usuaria.

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Otro comentario resumió la reacción de parte del público: “Nunca imaginé necesitar un cumbión religioso”. Una seguidora escribió que el espectáculo la hizo “bailar y llorar a la vez”, mientras que otra pidió que las canciones sean incluidas en los próximos discos de la orquesta.

Christian Yaipén y Pedro Loli cantan ante el público congregado en la Base Aérea Las Palmas durante la presentación de la orquesta Grupo 5.

La cumbia se sumó al cierre de la visita papal

Grupo 5 preparó el repertorio religioso para la despedida de León XIV del Perú. Los ensayos previos, difundidos en redes sociales, ya habían mostrado que la agrupación trabajaba en versiones de temas litúrgicos para adaptarlos a su propuesta sonora.

La presencia de la orquesta tuvo lugar tras la eucaristía y reunió a fieles que permanecieron en el recinto para el cierre musical. En las imágenes compartidas después del evento se ve a los asistentes cantar los coros y bailar frente al escenario, incluso durante canciones que suelen escucharse en misas y encuentros religiosos.

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La descripción de la publicación también incluyó una frase atribuida al pontífice: “Todos estamos en manos de Dios. Por lo tanto, sin miedo… sigamos adelante”.

Desde México, Suiza y distintas ciudades del Perú, seguidores dejaron mensajes de agradecimiento y bendiciones para los integrantes de la agrupación. Entre las peticiones más repetidas figuró la posibilidad de que Grupo 5 publique las canciones en Spotify o las incorpore en futuros conciertos.

Grupo 5 interpretó un mix de canciones cristianas adaptadas a la cumbia tras la misa del papa León XIV en Las Palmas. Latina