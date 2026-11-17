Dos personas se aplican bloqueador solar y beben agua para protegerse del calor intenso en un espacio público de Lima, donde las temperaturas invernales son elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lima Metropolitana y el Callao soportaron una de las jornadas más calurosas de noviembre. El lunes 16, las temperaturas máximas llegaron a los 33 °C en algunos sectores de la capital, mientras que el primer puerto registró un valor inusual para esta época del año, según los reportes meteorológicos difundidos por ASISMET (Astronomía, Meteorología y Sismología).

El distrito de Carabayllo presentó la temperatura más alta de la jornada, con 33 °C y una sensación térmica de 36 °C. En el Callao, la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzó los 30,8 °C, un registro que también marcó un nuevo antecedente para noviembre.

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Callao registró 30,8 °C en el aeropuerto Jorge Chávez

Uno de los datos más destacados del reporte de ASISMET fue la temperatura máxima alcanzada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La estación meteorológica, ubicada a 12 metros sobre el nivel del mar, registró 30,8 °C el lunes 16 de noviembre.

Según la organización, se trató del día más temprano del año en que el aeropuerto alcanzó los 30 °C. El antecedente anterior correspondía al 17 de diciembre de 1997, por lo que el registro de 2026 se produjo aproximadamente un mes antes de esa fecha.

El gráfico elaborado con información de CORPAC muestra cómo evolucionaron las temperaturas máximas y mínimas diarias en esta estación durante 2026. Mientras que entre junio y septiembre las máximas se mantuvieron principalmente entre los 23 °C y 26 °C, desde octubre se observa un incremento sostenido.

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Una persona sostiene un ventilador portátil con la mano cubierta de sudor durante una jornada de altas temperaturas en una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre, la curva de temperaturas máximas presentó un ascenso más pronunciado hasta llegar a los 30,8 °C. La temperatura mínima también alcanzó aproximadamente los 25 °C en el último registro mostrado, lo que evidencia que el calentamiento no se limitó a las horas de mayor radiación solar.

¿Qué distritos de Lima registraron las temperaturas más altas?

El reporte de ASISMET, elaborado con información de Senamhi, CORPAC y estaciones meteorológicas Davis, detalló las temperaturas máximas registradas en Lima Metropolitana y el Callao durante el 16 de noviembre.

Carabayllo encabezó la lista con 33 °C, seguido de La Molina, donde los termómetros alcanzaron los 32 °C. Otros distritos llegaron a los 31 °C, mientras que varios sectores de la capital y el primer puerto registraron máximas de 30 °C.

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Estos fueron los valores reportados:

33 °C: Carabayllo.

32 °C: La Molina.

31 °C: San Juan de Lurigancho, Ate, San Borja, Rímac, Cercado de Lima, Surco, Jesús María y San Martín de Porres.

30 °C: Santa Anita, Callao, Santa Rosa y Cieneguilla.

29 °C: Villa María del Triunfo, Chaclacayo y Ñaña.

28 °C: Chosica.

Las cifras muestran diferencias entre los sectores de Lima. Los distritos alejados del litoral, como Carabayllo y La Molina, registraron las temperaturas más elevadas, mientras que otros puntos presentaron máximas inferiores.

¿Por qué hace tanto calor en Lima durante la primavera?

Las temperaturas elevadas se presentan durante la primavera, estación que en el hemisferio sur se extiende hasta diciembre. Sin embargo, este año la costa peruana enfrenta condiciones cálidas asociadas al calentamiento de la temperatura superficial del mar.

El fenómeno de El Niño Costero es uno de los factores que influyen en el comportamiento climático del litoral. El aumento de la temperatura del océano puede modificar las condiciones atmosféricas y favorecer valores por encima de los habituales para esta época.

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En Lima y Callao, este escenario se refleja en jornadas con temperaturas máximas cercanas o superiores a los 30 °C, incluso antes del inicio del verano. Los registros del 16 de noviembre muestran la intensidad que ha alcanzado el calor en diferentes sectores de la capital y la aparición de valores inusuales para el calendario meteorológico.